







Компания «Сады Придонья» за новинку Easy Смузи удостоена престижной награды в номинации «Инновация года в здоровом питании» общественно значимой премии «Здоровое питание 2017». Экспертное жюри дало высокую оценку смузи, в составе которых исключительно натуральные фрукты, овощи и злаки.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, известные диетологи, нутрициологи и ведущие специалисты рынка продуктов питания проводили многоступенчатый отбор по ряду параметров и критериев, что позволило объективно оценивать более чем 50 участников конкурса. Оценивалось не только качество и полезность номинируемых продуктов, но и оригинальность, технологические новшества, отзывы покупателей.

«Мы гордимся получением общественно значимой премии, – говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Это подтверждает правильность выбора нашей компании – производить полезные для здоровья, вкусные и качественные продукты, вызывающие доверие».













Ведущими мероприятия выступили актер и ведущий передачи «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов и известный врач-диетолог, автор книг по здоровому питанию Алексей Ковальков.

В рамках вручения премии прошли кулинарные мастер-классы по приготовлению полезных продуктов, лекции по здоровому питанию. Приглашенные гости смогли продегустировать инновационный продукт от компании «Сады Придонья» и принять участие в викторине, призами в которой были наборы Easy Смузи.

Напомним, что в 2015 году «Сады Придонья» были признаны лучшей торговой маркой в категории «Соки». Эксперты компании на протяжении 20 лет работают над созданием натуральных продуктов, из года в год, предлагая новинки для поддержания здорового образа жизни.

Премия «Здоровое питание 2017» организована фондом «Социальные проекты» при взаимодействии с ФГБУ «НИИ Питания» РАМН и призвана привлечь внимание общественности и потребителей к вопросам правильного питания и здоровья.