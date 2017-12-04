В Волгоградской области недовольный пассажир избил диспетчера такси

Житель Волгоградской области, возмущенный расчетом стоимости проезда на такси от поселка Береславка Калачевского района до Волжского, избил женщину-диспетчера. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор мирового судьи, мужчина должен выплатить пострадавшей более 31 тысячи рублей компенсации морального и материального вреда, а также 6 тысяч рублей штрафа в доход государства. По материалам дела, местный житель Антон Брянцев в апреле этого года позвонил в такси "Шик", чтобы поинтересоваться стоимостью проезда до Волжского. Сумма в 2200 рублей возмутила Брянцева. В три часа ночи он зашел в диспетчерскую такси, выражался нецензурной бранью, а затем ударил диспетчера кулаком в голову. За женщину вступился водитель, который находился в это время в диспетчерской, он оттащил дебошира. После вызова сотрудников полиции Брянцев плюнул диспетчеру в лицо и ушел. На суде он пояснил, что был возмущен грубостью диспетчера в телефонном разговоре, поэтому целенаправленно шел ругаться. Он отрицал, что ударил женщину. Однако на суде были представлены доказательства, что диспетчер после конфликта проходила лечение в больнице, где ей поставили диагноз "сотрясение головного мозга".



