Пять овец похитили скотокрады с животноводческой точки неподалеку от села Верхний Балыклей в Быковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что увидел связанную овцу, лежащую рядом с загоном. Прибывшие на место правоохранители задержали 3 человек. Ими оказались двое жителей Быковского района и один ранее судимый уроженец Фроловского района. Выяснилось, что злоумышленники выходили на дело несколько ночей подряд. За это время они успели украсть не только пять голов мелкого рогатого скота, но и забить его, а мясо продать на рынке. Погубила преступников жадность - их поймали на краже шестой овцы. Теперь преступному трио грозит до пяти лет тюрьмы.



