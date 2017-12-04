Волгоградцы смогут приобрести билеты на определенные матчи ЧМ-2018









Сегодня стартует второй этап продаж билетов на главный турнир FIFA - чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию организаторов турнира, продажа билетов возобновится сегодня в 12.00 по московскому времени. Болельщики из Волгограда и со всего мира смогут подать заявку на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Второй этап продаж будет разделен на два периода. С сегодняшнего дня будут приниматься заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством случайной жеребьевки. С 13 марта билеты уже будут продаваться в порядке живой очереди.

Отметим, что помимо билетов на определенные матчи также можно подать заявку на "билеты болельщика" и "билеты болельщика на возможные матчи определенной команды". Напомним, что по итогам финальной жеребьевки стало известно, какие команды сыграют в Волгограде. Так, 18 июня в 21.00 состоится игра сборных Туниса и Англии; 22 июня в 18.00 пройдет встреча между сборными Нигерии и Исландии; 25 июня в 17.00 "Волгоград Арена" примет сборные Саудовской Аравии и Египта; 28 июня в 17.00 пройдет матч между Японией и Польшей.

FIFA сообщает, что по итогам первого этапа продаж, который был также разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов. Большинство заявок поступило из России, но и интерес со стороны зарубежных болельщиков также неуклонно растет: 47 процентов билетов в рамках первого этапа продаж было распределено иностранным болельщикам. Болельщики из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии лидируют в этом отношении.

Фото FIFA.com