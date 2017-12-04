|Спорт
|05.12.2017 09:25
Волгоградцы смогут приобрести билеты на определенные матчи ЧМ-2018
Сегодня стартует второй этап продаж билетов на главный турнир FIFA - чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию организаторов турнира, продажа билетов возобновится сегодня в 12.00 по московскому времени. Болельщики из Волгограда и со всего мира смогут подать заявку на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Второй этап продаж будет разделен на два периода. С сегодняшнего дня будут приниматься заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством случайной жеребьевки. С 13 марта билеты уже будут продаваться в порядке живой очереди.
Отметим, что помимо билетов на определенные матчи также можно подать заявку на "билеты болельщика" и "билеты болельщика на возможные матчи определенной команды". Напомним, что по итогам финальной жеребьевки стало известно, какие команды сыграют в Волгограде. Так, 18 июня в 21.00 состоится игра сборных Туниса и Англии; 22 июня в 18.00 пройдет встреча между сборными Нигерии и Исландии; 25 июня в 17.00 "Волгоград Арена" примет сборные Саудовской Аравии и Египта; 28 июня в 17.00 пройдет матч между Японией и Польшей.
FIFA сообщает, что по итогам первого этапа продаж, который был также разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов. Большинство заявок поступило из России, но и интерес со стороны зарубежных болельщиков также неуклонно растет: 47 процентов билетов в рамках первого этапа продаж было распределено иностранным болельщикам. Болельщики из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии лидируют в этом отношении.
Фото FIFA.com
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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он...
|Происшествия
|05.12.2017 09:28
Пять овец похитили скотокрады с животноводческой точки неподалеку от села Верхний Балыклей в Быковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что увидел связанную овцу, лежащую рядом с загоном. Прибывшие на место правоохранители задержали 3 человек. Ими оказались двое жителей Быковского района и один ранее судимый уроженец Фроловского района. Выяснилось, что злоумышленники выходили на дело несколько ночей подряд. За это время они успели украсть не только пять голов мелкого рогатого скота, но и забить его, а мясо продать на рынке. Погубила преступников жадность - их поймали на краже шестой овцы....
Прочитана: 495 раз
|Экономика
|05.12.2017 09:25
Беглый фигурант 5-ти уголовных дел требует признать банкротом стратегическое предприятие «Красный Октябрь» в Волгограде
Швейцарская компания RED OKTOBER INTERNATIONAL SA направила заявление в арбитражный суд Волгоградской области о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте арбитражного суда Волгоградской области, пока неизвестно, какой долг вменяет компания «Красному Октябрю», к тому же нет информации, принято ли данное заявление к производству. Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International являются скрывающийся сегодня за границей Дмитрий Герасименко и украинский олигарх Игорь Коломойский. По сведениям информагентства, беглый фигурант пяти уголовных дел никогда не скрывал своих тесных связей с Коломойским. Так, в частных беседах он...
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|Политика
|05.12.2017 09:05
Скоро уже год, как депутаты Волгоградской гордумы Алексей Зверев и Евгений Щур находятся под арестом. Лишить их статуса народных избранников пока не представляется возможным, поскольку по Уставу города-героя мандат сдается только после вступившего в силу обвинительного приговора. За депутатами, тем не менее, в думе по-прежнему числятся кабинеты. Однако, как стало известно ИА «Высота 102» из представительного собрания, обеим комнатам уже нашли новое применение. Свято место, как известно, пусто не бывает. Так вот, кабинет господина Щура периодически используется как склад для документов, а также переговорная для аудиенций слуг народа. Зверев так и вовсе «лишился» жилплощади – его кабинет после...
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|Экономика
|05.12.2017 09:01
Руководитель УФНС России по Волгоградской области Роману Иванову могут продлить полномочия на посту главы фискального управления региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, с соответствующим письмом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к министру финансов РФ – Антону Силуанову. Именно в полномочиях этого ведомства является назначение руководителей региональных структур ФНС. Напомним, Роман Иванов, государственный советник Российской Федерации 2 класса работает в налоговых органах с 1994 года – начинал карьеру в районных налоговых инспекциях, а в 2012 году уже замещал должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области. В январе 2013 года в соответствии...
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|Общество
|05.12.2017 08:39
Мероприятия, посвященные Международному дню инвалида, прошли накануне в Центре культуры и искусства «Октябрь» города Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, перед началом концертной программы в фойе Центра культуры и искусства «Октябрь» для людей с ограниченными возможностями здоровья был проведен консультационный прием. По вопросам, касающимся здравоохранения, социальной поддержки и социального страхования, а также других сфер жизни, волжан информировали специалисты структурных подразделений администрации, центра социальной защиты, пенсионного фонда, прокуратуры. Прием граждан организовали и депутаты Волжской городской думы. Помощь обратившимся оказали руководитель фракции «Единая России» в городской Думе Надежда Бояркина, депутаты гордумы Валентина Рода и...
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|Общество
|05.12.2017 05:21
Волгоградцы, проходившие мимо дома №47 по ул.Двинской, обратили внимание на скопление мусора около этого и соседнего домов. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, бытовые отходы в большом количестве наблюдаются под окнами только этих двух жилых зданий, тогда как уже недалеко от данного места территория, где располагаются мусорные контейнеры, гораздо чище. «Может, жители этих домов просто не доходят до контейнеров и выкидывают мусор из окон?», - задаются вопросом наши читатели. «Если это так, то предлагаем номинировать на «Доску позора» тех, кто мусорит там, где живет».
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|Аналитика
|04.12.2017 20:04
Смотрите сегодня в программе: о возможной катастрофе на ВМК «Красный Октябрь» рассказал бывший генеральный директор предприятия. Организация преступного сообщества?: над двумя депутатами гордумы, подозреваемыми в мошенничестве, нависла угроза нового обвинения. Это было круто: музыканты группы ДДТ и легендарный Юрий Шевчук дали в Волгограде душевный и зажигательный концерт. Детское время: волгоградские школьники опередили взрослых в деле подготовки проведения референдума о выборе часового пояса. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни. ...
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|Общество
|04.12.2017 17:50
В ОНФ подвели итоги фотоконкурса «Убитые дороги», одним из победителей которых стал волгоградец. Как сообщили ИА «Высота 102» в Общероссийском народном фронте, три победителя получат зеркальные фотоаппараты, пять награждены приглашениями на «Форум Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря 2017 года. Один из этой пятерки – волгоградец Антон Жук. Двадцать авторов самых интересных фотографий получат брендированные футболки. Как стало известно ИА "Высота 102", Антон Жук сделал снимки улицы Авиаторской с видеорегистратора, установленного в его автомобиле. Конкурс фотографий «Убитые Дороги», направленный на привлечение молодых людей к проблеме качества дорог и...
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|Экономика
|04.12.2017 17:24
ПАО «Волгоградэнергосбыт» совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области продолжают плановую работу по взысканию задолженности. Гарантирующий поставщик электроэнергии настаивает на ограничении права пересечь границу тем гражданам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых принято решение суда о взыскании задолженности и получен исполнительный лист, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу энергетиков. По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, только за прошедшие три недели было вынесено еще 338 постановления об ограничении выезда за границу в отношении должников за электроэнергию. Общая сумма, предъявляемая к взысканию по ним, составила более 10 млн. руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предупреждает, что...
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|Расследования
|04.12.2017 17:17
Бывший гендиректор ВМЗ и ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий: Спасти легендарное волгоградское предприятие от его собственника может только антикризисное управление федерального центра
Бывший генеральный директор АО ВМЗ "Красный Октябрь" и АО ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий поделился в студии ИА «Высота 102» своей тревогой по поводу дальнейшей судьбы предприятий, которые, по его мнению, ныне скрывающийся за границей собственник Дмитрий Герасименко сознательно доводит до банкротства. Чем грозит потеря финансовой состоятельности легендарного «Красного Октября» для российской промышленности в сфере оборонзаказа, к чему могут привести продолжающиеся процессы накопления кредиторской задолженности и сокращения в том числе ремонтного персонала, что может сделать для спасения "Красного Октября" федеральный центр и какую аферу мог задумать беглый бизнесмен под видом модернизации к ЧМ-2018 подконтрольных ему предприятий? Подробности –...
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|Общество
|04.12.2017 14:47
В Волгограде стартовал референдум о переводе стрелок часок – правда, в отдельно взятом учреждении. Ученики частной школы «Поколение» не теряя времени на бюрократические проволочки объявили свое, альтернативное голосование. Как выяснилось, вопрос украденного солнечного часа волнует не только взрослых. В «Поколении», как отмечают педагоги, в порядке вещей обсуждение учениками отнюдь не детских вопросов – социальной, экологической или даже политической направленности. Недаром в учреждении есть свой собственный президент, который ежегодно избирается путем всенародного голосования среди самих учеников. А вот идеей провести референдум загорелась ученица 5 класса. На сегодняшний день уже собрано 150 подписей – это примерно треть от...
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|Общество
|04.12.2017 14:21
Жительница Михайловки Волгоградской области Екатерина Трофимовна Березина отмечает сегодня вековой юбилей. Как рассказали ИА «Высота 102» родные юбилярши, она родилась в декабре 1917 года, когда революция уже вовсю бушевала на просторах Российской империи. И в это непростое для страны время, в дни, когда в Брест-Литовске начались переговоры делегации большевистского правительства о заключении перемирия в Первой мировой войне, 4 декабря в обычной крестьянской семье у Трофима и Натальи Косымсковых родилась дочка Екатерина. 4 декабря 1917 – 4 декабря 2017 – 100 лет удивительной судьбы Екатерины Трофимовны Березиной. Во многом, конечно, судьбы людей, живших в эту эпоху, схожи. Но у...
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|Происшествия
|04.12.2017 13:49
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о пожаре на улице Тульская в поселке Комсомольский поступил в 11:49. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №39. В 12:50 они потушили огонь. При осмотре дома были найдены тела двух мальчиков - 4 лет и 7 месяцев. Еще двое ребятишек - семилетние близняшки - живы. На место трагедии, для выяснения причин возгорания, отправились специалисты пожарно-испытательной лаборатории. Сейчас уточняется информация о случившемся. Известно, что семья на учете не состоит, характеризуется положительно. По факту гибели детей на пожаре следственным отделом по Калачевскому...
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|Спорт
|04.12.2017 13:37
Делегации представителей футбольных сборных Исландии и Польши не смогли прибыть в Волгоград из Москвы из-за нелетной погоды. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в аэропорту Волгограда. В городе-герое гости планировали осмотреть свою будущую тренировочную базу в рамках игр чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на стадионе "Зенит". Отметим, что в конце прошлой недели Волгоград посетили представители делегации сборной Англии. Иностранные гости высоко оценили уровень подготовки спорткомплекса и признали, что стадион находится в 100-процентной готовности.
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|Экономика
|04.12.2017 13:24
Администрация Волгоградской области отменила одну из закупок на предоставление кредитных средств для покрытия дефицита бюджета региона и погашения долговых обязательств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, комитет финансов аннулировал лот на оформление кредита на 1 миллиард рублей, размещенный в конце ноября. Таким образом, из ранее запрошенных 13 миллиардов 343 миллионов рублей администрация Волгоградской области оформит 12 миллиардов 345 миллионов рублей. Вероятно, снижение кредитных «аппетитов» связано с получением 1,5 миллиарда рублей в качестве дотаций из федеральной казны на обеспечение сбалансированности бюджета. Тем не менее, долг Волгоградской области на 1 ноября 2017 года, по данным Минфина РФ, составляет...
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5 декабря 09:25
5 декабря 09:25
Волгоградцы смогут приобрести билеты на определенные матчи ЧМ-2018 1
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Спорт
5 декабря 09:25
Волгоградцы смогут приобрести билеты на определенные матчи ЧМ-2018 1
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