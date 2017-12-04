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Политика
 05.12.2017 09:05

В Волгограде думским кабинетам арестованных депутатов Щура и Зверева нашли применение

Кабинет депутата Щура используется как склад для документов или как переговорная комната.
5декабря09:05
Кабинет депутата Щура используется как склад для документов или как переговорная комната.

Скоро уже год, как депутаты Волгоградской гордумы Алексей Зверев и Евгений Щур находятся под арестом. Лишить их статуса народных избранников пока не представляется возможным, поскольку по Уставу города-героя мандат сдается только после вступившего в силу обвинительного приговора. За депутатами, тем не менее, в думе по-прежнему числятся кабинеты. Однако, как стало известно ИА «Высота 102» из представительного собрания, обеим комнатам уже нашли новое применение. 
Свято место, как известно, пусто не бывает. Так вот, кабинет господина Щура периодически используется как склад для документов, а также переговорная для аудиенций слуг народа. Зверев так и вовсе «лишился» жилплощади – его кабинет после проведенного ремонта превратился в приемную одного из заместителей главы думы. Формально, Алексея Владимировича «переселили» в одно из других помещений. Но появится ли нардеп на рабочем месте – большой вопрос, поскольку накануне стало известно о предъявлении «сладкой парочке» депутатов новых обвинений. В их деле скоро может появится новая статья уголовного кодекса - организация преступного сообщества. Это означает, что возможный срок наказания для них увеличится с 10 до 20 лет. Статья предусматривает и пожизненное лишение свободы. Обоим народным избранникам инкриминируют многомиллионные аферы с австострахованием.

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Расследования 04.12.2017 17:17

Бывший генеральный директор АО ВМЗ "Красный Октябрь" и АО ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий поделился в студии ИА «Высота 102» своей тревогой по поводу дальнейшей судьбы предприятий, которые, по его мнению, ныне скрывающийся за границей собственник Дмитрий Герасименко сознательно доводит до банкротства. Чем грозит потеря финансовой состоятельности  легендарного «Красного Октября» для российской промышленности в сфере оборонзаказа, к чему могут  привести продолжающиеся процессы  накопления кредиторской задолженности и сокращения в том числе ремонтного персонала, что может сделать для спасения "Красного Октября"  федеральный центр и какую аферу мог задумать беглый бизнесмен под видом модернизации к ЧМ-2018 подконтрольных ему предприятий? Подробности –...
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Экономика 04.12.2017 13:24

Администрация Волгоградской области отменила одну из закупок на предоставление кредитных средств для покрытия дефицита бюджета региона и погашения долговых обязательств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, комитет финансов аннулировал лот на оформление кредита на 1 миллиард рублей, размещенный в конце ноября. Таким образом, из ранее запрошенных 13 миллиардов 343 миллионов рублей администрация Волгоградской области оформит 12 миллиардов 345 миллионов рублей. Вероятно, снижение кредитных «аппетитов» связано с получением 1,5 миллиарда рублей в качестве дотаций из федеральной казны на обеспечение сбалансированности бюджета. Тем не менее, долг Волгоградской области на 1 ноября 2017 года, по данным Минфина РФ, составляет...
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