



Скоро уже год, как депутаты Волгоградской гордумы Алексей Зверев и Евгений Щур находятся под арестом. Лишить их статуса народных избранников пока не представляется возможным, поскольку по Уставу города-героя мандат сдается только после вступившего в силу обвинительного приговора. За депутатами, тем не менее, в думе по-прежнему числятся кабинеты. Однако, как стало известно ИА «Высота 102» из представительного собрания, обеим комнатам уже нашли новое применение.

Свято место, как известно, пусто не бывает. Так вот, кабинет господина Щура периодически используется как склад для документов, а также переговорная для аудиенций слуг народа. Зверев так и вовсе «лишился» жилплощади – его кабинет после проведенного ремонта превратился в приемную одного из заместителей главы думы. Формально, Алексея Владимировича «переселили» в одно из других помещений. Но появится ли нардеп на рабочем месте – большой вопрос, поскольку накануне стало известно о предъявлении «сладкой парочке» депутатов новых обвинений. В их деле скоро может появится новая статья уголовного кодекса - организация преступного сообщества. Это означает, что возможный срок наказания для них увеличится с 10 до 20 лет. Статья предусматривает и пожизненное лишение свободы. Обоим народным избранникам инкриминируют многомиллионные аферы с австострахованием.



