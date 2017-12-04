Волгоградца «Убитые дороги» приведут на форум ОНФ





В ОНФ подвели итоги фотоконкурса «Убитые дороги», одним из победителей которых стал волгоградец. Как сообщили ИА «Высота 102» в Общероссийском народном фронте, три победителя получат зеркальные фотоаппараты, пять награждены приглашениями на «Форум Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря 2017 года. Один из этой пятерки – волгоградец Антон Жук. Двадцать авторов самых интересных фотографий получат брендированные футболки. Как стало известно ИА "Высота 102", Антон Жук сделал снимки улицы Авиаторской с видеорегистратора, установленного в его автомобиле.









Конкурс фотографий «Убитые Дороги», направленный на привлечение молодых людей к проблеме качества дорог и безопасности дорожного движения, проходил с 15 октября до 15 ноября. Участие в конкурсе принимали фотографы и фотолюбители разного уровня квалификации из разных регионов страны. За месяц, в течение которого проходил фотоконкурс Общероссийского народного фронта, жители прислали 1641 фотографию из 65 регионов страны. Лучшие работы, а также наиболее интересные фотографии будут представлены на фотовыставке, организованной Народным фронтом.

Эксперты рассказали, что большинство фотографий (1276 работ) авторы прислали через социальную сеть «ВКонтакте», в Instagram было размещено 260 работ, 105 фотографий – в Facebook. Участники конкурса прислали работы на разные сюжеты, среди которых: «убитые» дороги, нарушение технологий ремонта, огромные ямы. На фотографиях изображены дороги как в крупных городах, так и в сельской местности.







