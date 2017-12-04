В Волгоград приезжает Дед Мороз

Дед Мороз посетит Волгоград в эти выходные в рамках ежегодного большого тура. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию комитета культуры Волгоградской области, в городе-герое новогодний волшебник побывает в детских реабилитационных учреждениях региона, а также встретится со всеми желающими у фонтана "Искусство". Так, 10 декабря Дед Мороз порадует детей из Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а затем в 13.00 на верхней террасе набережной им. 62-й Армии у фонтана "Искусство" проведет встречу с жителями и гостями Волгограда. 11 декабря волшебная команда сначала посетит Волгоградскую школу-интернат №5, затем Дед Мороз даст пресс-конференцию, после чего отправится в Волжский, где навестит воспитанников Волжского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Вдохновение" и реабилитационного центра "Надежда".

Акция "Путешествие Деда Мороза" носит благотворительный характер. В этом году главному зимнему персонажу в Великий Устюг пришли десятки тысяч писем с просьбами исполнить самые заветные желания. Путешествие по городам России Дед Мороз начал 1 ноября, за 60 дней акции он преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 29 городов, где раздаст множество подарков.