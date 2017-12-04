







Мероприятия, посвященные Международному дню инвалида, прошли накануне в Центре культуры и искусства «Октябрь» города Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, перед началом концертной программы в фойе Центра культуры и искусства «Октябрь» для людей с ограниченными возможностями здоровья был проведен консультационный прием.

По вопросам, касающимся здравоохранения, социальной поддержки и социального страхования, а также других сфер жизни, волжан информировали специалисты структурных подразделений администрации, центра социальной защиты, пенсионного фонда, прокуратуры. Прием граждан организовали и депутаты Волжской городской думы. Помощь обратившимся оказали руководитель фракции «Единая России» в городской Думе Надежда Бояркина, депутаты гордумы Валентина Рода и Александр Солнечников. Всего в этот день за консультацией обратились 107 волжан. Все обращения приняты в работу, на многие были даны ответы на месте.













Во время приема в фойе проходила выставка прикладного творчества волжан с ограниченными возможностями. Свои работы представили члены Волжской городской организации Всероссийского общества инвалидов. Глава города Игорь Воронин пообщался с мастерами прикладного творчества, высоко оценил представленные работы.

Концерт начался с официальной церемонии награждения активных членов организаций, работающих с инвалидами. Приветствуя собравшихся, глава Волжского Игорь Воронин сказал: «Сегодняшний день - это день благодарности и уважения тем людям, которые находят в себе силы и добиваются успехов вопреки всему. Вы чувствуете жизнь намного ярче. Своими достижениями и победами показываете пример всем волжанам, доказываете, что в жизни нет ничего невозможного».













Приветственные адреса были вручены руководителям городских общественных организаций: Эдуарду Титову (председателю Волжской городской организации «Всероссийское общество инвалидов»), Людмиле Володиной (директору Волжской городской общественной благотворительной организации детей-инвалидов «Дари-добро»), Андрею Мазлову (председателю Волжской городской общественной организации «Союз инвалидов Афганистана»), Ирине Пономаревой (председателю Волгоградской региональной общественной организации «Помощь и содействие детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями «Эверест»), Татьяне Орловой (председателю Волжского городского общественного Благотворительного фонда «Дети в беде»), Валентине Швец (председателю Волжской местной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых») и Татьяне Галаевой (директору областного реабилитационного центра для детей-инвалидов «Надежда»).













В концертной программе приняли участие коллективы и солисты городских общественных организаций: общества инвалидов, общества слепых и общества глухих. Свои выступления волжанам подарили и артисты Центра «Октябрь».