Гости «Русского дома болельщика 2018» в Берлине узнали, чем удивителен Волгоград





Сегодня в Берлине на открытии «Русского дома болельщика 2018» рассказали, зачем фанатам ехать именно в Волгоград на чемпионат мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», туристическую привлекательность города-героя собравшимся презентовал вице-губернатор Волгоградской области, председатель комитета по культуре Владимир Попков. Первые гости «Русского дома» также посмотрели видеоклип о главных достопримечательностях Волгограда.

Мероприятие, организованное федеральным агентством «Россотрудничество», проходит в Российском центре науки и культуры, расположенном в столице Германии. В презентации городов-организаторов ЧМ-2018 принимают участие объединения болельщиков, футбольные клубы, организации соотечественников, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти двух стран.

В «Доме болельщика», как сообщает «Россотрудничество», все желающие смогут получить профессиональную консультацию об играх чемпионата, отследить ход предстоящих футбольных встреч в режиме онлайн и «почувствовать традиционное гостеприимство России». По замыслу организаторов проекта, «Русские Дома болельщика» должны способствовать привлечению туристов в российские города.