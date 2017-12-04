В Волгоградской области к маю определят регоператора в сфере обращения с отходами

Отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области будет проведен до 1 мая 2018 года. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Экологические проблемы региона, как сообщается, недавно обсуждались на "круглом столе", организаторам которого выступил Экологический совет при Волгоградской областной думе. На нем отмечалось, что в настоящее время в РФ осуществляется переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Важным элементом указанной системы является внедрение института "регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами". Статус регионального оператора присваивается, а также определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора. Согласно федеральному законодательству, такие конкурсы должны провести все российские регионы, чтобы до 1 января 2019 года завершить все процедуры по переходу на новые правила регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как ранее сообщало информагентство, в июле этого года в Волгоградской области была сформирована рабочая группа по вопросам обращения с ТКО. Ее основными задачами является организация взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления по конкурсному отбору регионального оператора по обращению с ТКО, исполнение оператором условий соглашения, инвестиционных и производственных программ. Возглавила рабочую группу из 14 человек заместитель губернатора Валентина Гречина. Ее заместителями стали председатель комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Олег Николаев и председатель областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталий Сазонов. В состав рабочей группы вошли представители территориальных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, Общественной палаты региона, инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, комитета тарифного регулирования, экологического совета при Волгоградской областной думе и др.



