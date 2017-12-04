На «Доску позора» номинированы жители дома №47 по ул. Двинской в Волгограде





Волгоградцы, проходившие мимо дома №47 по ул.Двинской, обратили внимание на скопление мусора около этого и соседнего домов. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, бытовые отходы в большом количестве наблюдаются под окнами только этих двух жилых зданий, тогда как уже недалеко от данного места территория, где располагаются мусорные контейнеры, гораздо чище.





«Может, жители этих домов просто не доходят до контейнеров и выкидывают мусор из окон?», - задаются вопросом наши читатели. «Если это так, то предлагаем номинировать на «Доску позора» тех, кто мусорит там, где живет».



