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Общество
 05.12.2017 05:21

На «Доску позора» номинированы жители дома №47 по ул. Двинской в Волгограде


Волгоградцы, проходившие мимо дома №47 по ул.Двинской, обратили внимание на скопление мусора около этого и соседнего домов. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, бытовые отходы в большом количестве наблюдаются под окнами только этих двух жилых зданий, тогда как уже недалеко от данного места территория, где располагаются мусорные контейнеры, гораздо чище. 

«Может, жители этих домов просто не доходят до контейнеров и выкидывают мусор из окон?», - задаются вопросом наши читатели. «Если это так, то предлагаем номинировать на «Доску позора» тех, кто мусорит там, где живет». 

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Перед самым отъездом из Волгограда, уже садясь в автобус, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук дал эксклюзивное...

Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также,  как и все остальные сверстники,  он...

Аналитика 04.12.2017 20:04

Смотрите сегодня в программе: о возможной катастрофе на ВМК «Красный Октябрь» рассказал бывший генеральный директор предприятия. Организация преступного сообщества?: над двумя депутатами гордумы, подозреваемыми в мошенничестве, нависла угроза нового обвинения. Это было круто: музыканты группы ДДТ и легендарный Юрий Шевчук дали в Волгограде душевный и зажигательный  концерт. Детское время: волгоградские школьники опередили взрослых в деле подготовки проведения референдума о выборе часового пояса. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.  ...
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Общество 04.12.2017 17:50

Волгоградца «Убитые дороги» приведут на форум ОНФ В ОНФ подвели итоги фотоконкурса «Убитые дороги», одним из победителей которых стал волгоградец. Как сообщили ИА «Высота 102» в Общероссийском народном фронте, три победителя получат зеркальные фотоаппараты, пять награждены приглашениями на «Форум Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря 2017 года. Один из этой пятерки – волгоградец Антон Жук. Двадцать авторов самых интересных фотографий получат брендированные футболки. Как стало известно ИА "Высота 102", Антон Жук сделал снимки улицы Авиаторской с видеорегистратора, установленного в его автомобиле.  Конкурс фотографий «Убитые Дороги», направленный на привлечение молодых людей к проблеме качества дорог и...
Прочитана: 2320 раз
Экономика 04.12.2017 17:24

ПАО «Волгоградэнергосбыт» совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области продолжают плановую работу по взысканию задолженности. Гарантирующий поставщик электроэнергии настаивает на ограничении права пересечь границу тем гражданам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых принято решение суда о взыскании задолженности и получен исполнительный лист, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу энергетиков. По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, только за прошедшие три недели было вынесено еще 338 постановления об ограничении выезда за границу в отношении должников за электроэнергию. Общая сумма, предъявляемая к взысканию по ним, составила более 10 млн. руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предупреждает, что...
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Расследования 04.12.2017 17:17

Бывший генеральный директор АО ВМЗ "Красный Октябрь" и АО ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий поделился в студии ИА «Высота 102» своей тревогой по поводу дальнейшей судьбы предприятий, которые, по его мнению, ныне скрывающийся за границей собственник Дмитрий Герасименко сознательно доводит до банкротства. Чем грозит потеря финансовой состоятельности  легендарного «Красного Октября» для российской промышленности в сфере оборонзаказа, к чему могут  привести продолжающиеся процессы  накопления кредиторской задолженности и сокращения в том числе ремонтного персонала, что может сделать для спасения "Красного Октября"  федеральный центр и какую аферу мог задумать беглый бизнесмен под видом модернизации к ЧМ-2018 подконтрольных ему предприятий? Подробности –...
Прочитана: 9184 раз
Общество 04.12.2017 14:47

В Волгограде школьники не теряя времени провели свой референдум В Волгограде стартовал референдум о переводе стрелок часок – правда, в отдельно взятом учреждении. Ученики частной школы «Поколение» не теряя времени на бюрократические проволочки объявили свое, альтернативное голосование. Как выяснилось, вопрос украденного солнечного часа волнует не только взрослых. В «Поколении», как отмечают педагоги, в порядке вещей обсуждение учениками отнюдь не детских вопросов – социальной, экологической или даже политической направленности. Недаром в учреждении есть свой собственный президент, который ежегодно избирается путем всенародного голосования среди самих учеников. А вот идеей провести референдум загорелась ученица 5 класса. На сегодняшний день уже собрано 150 подписей – это примерно треть от...
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Общество 04.12.2017 14:21

В Волгоградской области ровесница революции празднует юбилей в окружении 42 наследников Жительница Михайловки Волгоградской области Екатерина Трофимовна Березина отмечает сегодня вековой юбилей. Как рассказали ИА «Высота 102» родные юбилярши, она родилась в декабре 1917 года, когда революция уже вовсю бушевала на просторах Российской империи. И в это непростое для страны время, в дни, когда в Брест-Литовске начались переговоры делегации большевистского правительства о заключении перемирия в Первой мировой войне, 4 декабря в обычной крестьянской семье у Трофима и Натальи Косымсковых родилась дочка Екатерина. 4 декабря 1917 – 4 декабря 2017 – 100 лет удивительной судьбы Екатерины Трофимовны Березиной. Во многом, конечно, судьбы людей, живших в эту эпоху, схожи. Но у...
Прочитана: 3401 раз
Происшествия 04.12.2017 13:49

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о пожаре на улице Тульская в поселке Комсомольский поступил в 11:49. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №39. В 12:50 они потушили огонь. При осмотре дома были найдены тела двух мальчиков - 4 лет и 7 месяцев. Еще двое ребятишек - семилетние близняшки - живы. На место трагедии, для выяснения причин возгорания, отправились специалисты пожарно-испытательной лаборатории. Сейчас уточняется информация о случившемся. Известно, что семья на учете не состоит, характеризуется положительно. По факту гибели детей на пожаре следственным отделом по Калачевскому...
Прочитана: 6104 раз
Спорт 04.12.2017 13:37

Делегации представителей футбольных сборных Исландии и Польши не смогли прибыть в Волгоград из Москвы из-за нелетной погоды. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в аэропорту Волгограда. В городе-герое гости планировали осмотреть свою будущую тренировочную базу в рамках игр чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на стадионе "Зенит". Отметим, что в конце прошлой недели Волгоград посетили представители делегации сборной Англии. Иностранные гости высоко оценили уровень подготовки спорткомплекса и признали, что стадион находится в 100-процентной готовности.
Прочитана: 5165 раз
Экономика 04.12.2017 13:24

Администрация Волгоградской области отменила одну из закупок на предоставление кредитных средств для покрытия дефицита бюджета региона и погашения долговых обязательств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, комитет финансов аннулировал лот на оформление кредита на 1 миллиард рублей, размещенный в конце ноября. Таким образом, из ранее запрошенных 13 миллиардов 343 миллионов рублей администрация Волгоградской области оформит 12 миллиардов 345 миллионов рублей. Вероятно, снижение кредитных «аппетитов» связано с получением 1,5 миллиарда рублей в качестве дотаций из федеральной казны на обеспечение сбалансированности бюджета. Тем не менее, долг Волгоградской области на 1 ноября 2017 года, по данным Минфина РФ, составляет...
Прочитана: 3151 раз
Экономика 04.12.2017 13:02

«ЕвроХим» готовится к мировому лидерству Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» готовится к запуску нового предприятия по добыче калийных солей и производству хлористого калия в рамках масштабного инвестиционного проекта по освоению Гремячинского месторождения в Волгоградской области – крупнейшего в европейской части РФ, запасы которого составляют более полутора миллиарда тонн. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, добытая в шахте руда по закрытым конвейерным галереям будет транспортироваться на обогатительную фабрику, где методом флотации будут производиться калийные удобрения.   Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует выйти на проектную производительность первой очереди до 2,3 млн. тонн в год в 2021 году, а к 2027 году увеличит выработку готового продукта почти в три раза...
Прочитана: 1184 раз
Происшествия 04.12.2017 12:36

В Волгоградской области поисковик присвоил на раскопках легендарную винтовку Мосина Военный артефакт под покровом ночи поисковик пытался перевезти из Светлоярского района в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, автомобиль под управлением 31-летнего мужчины был остановлен инспекторами ДПС на посту в Светлоярском районе. Оружие, его части и патроны находились в салоне. Экспертиза показала, что это винтовка Мосина образца 1930 года, пригодная для производства выстрелов, а также затвор от винтовки Мосина, пригодный для целевого назначения. Установлено, что задержанный водитель, который является членом одного из поисковых отрядов, присвоил себе данное оружие, обнаруженное во время раскопок в Городищенском районе летом текущего года. Винтовку он...
Прочитана: 3305 раз
Расследования 04.12.2017 11:44

Троих жителей города-спутника, промышлявших подводной охотой, задержали в запретной зоне нижнего бьефа Волжской ГЭС. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, у волжан на месте лова изъяли гидрокостюмы, ружья и надувную лодку с подвесным мотором. Всего они добыли 20 толстолобиков и белых амуров. Проведенное ихтиологическое исследование подтвердило, что рыба добыта в месте нереста и миграционных путей. В домах у любителей незаконного подводного лова полицейские обнаружили еще несколько гидрокостюмов и масок, а также семь подводных ружей. Найденное также было изъято. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок от двух до пяти...
Прочитана: 3515 раз
Телеком 04.12.2017 11:42

Абоненты "МегаФона" будут смотреть Youtube безлимитно Безлимитный трафик при просмотре Youtube доступен на тарифах "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум". Ранее на "Включайся! Смотри" оператор предоставлял пакет на просмотр видео в Youtube в размере 20ГБ. Тарифная линейка "Включайся!", которую оператор представил весной 2017-го года, создана на основе потребностей абонента. Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе оператора, главное в тарифах компании – это принцип приоритета: для любителей слушать музыку в тарифе предлагается доступ и безлимитный трафик к музыкальным сервисам; для поклонников общаться в сети оператор наполнил тариф безлимитным трафиком на социальные сети и мессенджеры, «говорящим» абонентам предложили большой пакет минут, а фанатам видео...
Прочитана: 1863 раз
Расследования 04.12.2017 11:38

В Волгограде двоим депутатам "светит" 20 лет за организацию преступного сообщества Новое обвинение будет предъявлено депутатам гордумы Волгограда Евгению Щуру и Алексею Звереву - главным фигурантам дела о многомиллионном мошенничестве при получении страховых выплат по полисам ОСАГО. Как сообщил ИА "Высота 102" источник, близкий к следствию, в деле депутатов и их подельников появится новая статья УК РФ - организация преступного сообщества. Это означает, что возможный срок наказания для них увеличится с 10 до 20 лет. Статья предусматривает и пожизненное лишение свободы для занимающего высшее положение в преступной иерархии.  Напомним, в СИЗО №1 депутаты городской думы Щур и Зверев находятся с середины декабря 2016 года. Вместе с ними...
Прочитана: 8596 раз
Происшествия 04.12.2017 10:50

Двое пассажиров в Волгограде ограбили 26-летнего водителя такси. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по Волгограду, накануне двое злоумышленников, под видом пассажиров, сели в машину волгоградца. Когда он привез мужчин по адресу, они под угрозой ножа забрали у водителя около 9 тысяч рублей и сбежали. Но вскоре их задержали в Дзержинском районе. Преступниками оказались также жители областного центра 30 и 34 лет. Один ранее уже был судим. Теперь любителям преступной наживы грозит до 10 лет тюрьмы за разбой.
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