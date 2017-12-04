Бывший гендиректор ВМЗ и ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий: Спасти легендарное волгоградское предприятие от его собственника может только антикризисное управление федерального центра

Дед Мороз посетит Волгоград в эти выходные в рамках ежегодного большого тура. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию комитета культуры Волгоградской области, в городе-герое новогодний волшебник побывает в детских реабилитационных учреждениях региона, а также встретится со всеми желающими у фонтана "Искусство". Так, 10 декабря Дед Мороз порадует детей из Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а затем в 13.00 на верхней террасе набережной им. 62-й Армии у фонтана "Искусство" проведет встречу с жителями и гостями Волгограда. 11 декабря волшебная команда сначала посетит Волгоградскую школу-интернат №5, затем Дед Мороз даст пресс-конференцию, после чего отправится в Волжский, где навестит воспитанников...

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