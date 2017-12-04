Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Волгоградской области

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о пожаре на улице Тульская в поселке Комсомольский поступил в 11:49. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №39. В 12:50 они потушили огонь. При осмотре дома были найдены тела двух мальчиков - 4 лет и 7 месяцев. Еще двое ребятишек - семилетние близняшки - живы. На место трагедии, для выяснения причин возгорания, отправились специалисты пожарно-испытательной лаборатории. Сейчас уточняется информация о случившемся. Известно, что семья на учете не состоит, характеризуется положительно. По факту гибели детей на пожаре следственным отделом по Калачевскому району СУ СКР по региону организована доследственная проверка. По предварительным данным, в момент возгорания дети были в доме одни. Отец находился на работе, старшие братья – в школе, а мать ненадолго отлучилась в магазин. Огонь быстро распространился по жилплощади. Первыми воспламенение заметили соседи, они же и вызвали пожарных. Прибывшие незамедлительно к месту ЧП расчеты быстро справились с огнем, но спасти детей, к сожалению, не удалось. Причины возгорания устанавливаются.