



Жительница Михайловки Волгоградской области Екатерина Трофимовна Березина отмечает сегодня вековой юбилей. Как рассказали ИА «Высота 102» родные юбилярши, она родилась в декабре 1917 года, когда революция уже вовсю бушевала на просторах Российской империи. И в это непростое для страны время, в дни, когда в Брест-Литовске начались переговоры делегации большевистского правительства о заключении перемирия в Первой мировой войне, 4 декабря в обычной крестьянской семье у Трофима и Натальи Косымсковых родилась дочка Екатерина.

4 декабря 1917 – 4 декабря 2017 – 100 лет удивительной судьбы Екатерины Трофимовны Березиной. Во многом, конечно, судьбы людей, живших в эту эпоху, схожи. Но у каждого из миллионов были только своя боль, свое счастье и горе, свои потери и подвиги. Свои, не похожие на чьи-то другие.

Екатерина Трофимовна родилась 4 декабря 1917 года в х. Тишанка ныне Михайловского района Волгоградской области. Семья была многодетная. Помимо нее родители воспитывали еще 13 детей. До Великой Отечественной войны Екатерина Трофимовна работала воспитателем в детском саду, но большую часть трудового пути отдала колхозу «Красный партизан».

Традиции многодетной семьи перешли и в семью самой Екатерины Трофимовны. Она дала жизнь семи детям, имеет медаль «Материнство» 1 степени.

Огромное богатство Екатерины Трофимовны, конечно же, ее большая семья: 7 детей, 14 внуков, 18 правнуков, 6 праправнуков. Вдова фронтовика Березина Петра Степановича, она и сама ветеран Великой Отечественной войны. И, хотя на фронте не была, но все свои силы отдала в тылу на благо Родины, за что и имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Конечно, большое горе пережить своих детей, мужа. Не обошло это и нашу героиню. В живых сейчас только 4 детей (Мария, Ирина, Елена, Петр). Но жизнь продолжается, и Екатерина Трофимовна борется каждый день за возможность увидеть очередной восход солнца, обнять своих близких и ощутить радость жизни.



