В Волгограде школьники не теряя времени провели свой референдум







В Волгограде стартовал референдум о переводе стрелок часок – правда, в отдельно взятом учреждении. Ученики частной школы «Поколение» не теряя времени на бюрократические проволочки объявили свое, альтернативное голосование. Как выяснилось, вопрос украденного солнечного часа волнует не только взрослых.

В «Поколении», как отмечают педагоги, в порядке вещей обсуждение учениками отнюдь не детских вопросов – социальной, экологической или даже политической направленности. Недаром в учреждении есть свой собственный президент, который ежегодно избирается путем всенародного голосования среди самих учеников. А вот идеей провести референдум загорелась ученица 5 класса.

На сегодняшний день уже собрано 150 подписей – это примерно треть от общего количества учеников школы. В ближайшие дни подведут результаты. Итоги школьного голосования к официальному референдуму, конечно, не приобщить. Но своим родителям продвинутые дети, похоже, дали понять, что в стороне от народного голосования по наболевшей теме оставаться ни в коем случае нельзя.

Напомним, подготовка к референдуму в Волгоградской области стартовала в октябре текущего года. До 13 декабря инициативной группе необходимо собрать 37,7 тысячи подписей избирателей региона в поддержку инициативы проведения голосования. Сам референдум, вероятно, состоится в день выборов президента России – 18 марта 2018 года. На всеобщее голосование выносится вопрос о целесообразности перевода стрелок часов на 1 час вперед от московского времени.



