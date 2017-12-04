Военный артефакт под покровом ночи поисковик пытался перевезти из Светлоярского района в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, автомобиль под управлением 31-летнего мужчины был остановлен инспекторами ДПС на посту в Светлоярском районе. Оружие, его части и патроны находились в салоне. Экспертиза показала, что это винтовка Мосина образца 1930 года, пригодная для производства выстрелов, а также затвор от винтовки Мосина, пригодный для целевого назначения. Установлено, что задержанный водитель, который является членом одного из поисковых отрядов, присвоил себе данное оружие, обнаруженное во время раскопок в Городищенском районе летом текущего года. Винтовку он...