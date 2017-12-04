|Расследования
|04.12.2017 12:54
В Волгограде сержант получил полтора года условно за трехмесячный "прогул"
Сержант Денис Адарацкий получил полтора года лишения свободы условно за трехмесячный "прогул". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу, молодой человек ушел из своей части 19 июня, и только 15 сентября решил "сдаться" военным следователям. Известно, что все это время он находился дома. Помимо условного наказания гарнизонный военный суд назначил Адарацкому испытательный срок - 2 года.
Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь»
Юрий Шевчук перед отъездом из Волгограда рассказал, "что же будет с Родиной и с нами"
В Волгоградской области рожденный в День Победы «солнечный» мальчик с семьей живет в «царстве плесени»
Валерий Явецкий, бывший генеральный директор волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» обратился в редакцию газеты «Новые Известия»...
Перед самым отъездом из Волгограда, уже садясь в автобус, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук дал эксклюзивное...
Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он...
|Культура
|04.12.2017 15:11
Известная на всю страну команда юмористов "Уральские пельмени" несколько минут назад прибыла в Волгоград из Ростова-на-Дону, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". До города-героя артисты добирались на автобусе. По сведениям информагентства, по дороге им пришлось пройти досмотр на посту ДПС - у команды юмористов проверили документы. Сегодня и завтра в Волгограде "Уральские пельмени" дадут два концерта, после чего они отправятся домой в Екатеринбург. Отметим, что помимо Ростова юмористы уже выступили в Краснодаре и Ставрополе.
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|Экология
|04.12.2017 14:55
Отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области будет проведен до 1 мая 2018 года. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Экологические проблемы региона, как сообщается, недавно обсуждались на "круглом столе", организаторам которого выступил Экологический совет при Волгоградской областной думе. На нем отмечалось, что в настоящее время в РФ осуществляется переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Важным элементом указанной системы является внедрение института "регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами". Статус регионального оператора присваивается, а также определяется зона его деятельности на основании конкурсного...
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|Общество
|04.12.2017 14:47
В Волгограде стартовал референдум о переводе стрелок часок – правда, в отдельно взятом учреждении. Ученики частной школы «Поколение» не теряя времени на бюрократические проволочки объявили свое, альтернативное голосование. Как выяснилось, вопрос украденного солнечного часа волнует не только взрослых. В «Поколении», как отмечают педагоги, в порядке вещей обсуждение учениками отнюдь не детских вопросов – социальной, экологической или даже политической направленности. Недаром в учреждении есть свой собственный президент, который ежегодно избирается путем всенародного голосования среди самих учеников. А вот идеей провести референдум загорелась ученица 5 класса. На сегодняшний день уже собрано 150 подписей – это примерно треть от...
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|Общество
|04.12.2017 14:21
Жительница Михайловки Волгоградской области Екатерина Трофимовна Березина отмечает сегодня вековой юбилей. Как рассказали ИА «Высота 102» родные юбилярши, она родилась в декабре 1917 года, когда революция уже вовсю бушевала на просторах Российской империи. И в это непростое для страны время, в дни, когда в Брест-Литовске начались переговоры делегации большевистского правительства о заключении перемирия в Первой мировой войне, 4 декабря в обычной крестьянской семье у Трофима и Натальи Косымсковых родилась дочка Екатерина. 4 декабря 1917 – 4 декабря 2017 – 100 лет удивительной судьбы Екатерины Трофимовны Березиной. Во многом, конечно, судьбы людей, живших в эту эпоху, схожи. Но у...
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|Происшествия
|04.12.2017 13:49 (Обновлено: 04.12.2017 15:14)
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о пожаре на улице Тульская в поселке Комсомольский поступил в 11:49. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №39. В 12:50 они потушили огонь. При осмотре дома были найдены тела двух мальчиков - 4 лет и 7 месяцев. Еще двое ребятишек - семилетние близняшки - живы. На место трагедии, для выяснения причин возгорания, отправились специалисты пожарно-испытательной лаборатории. Сейчас уточняется информация о случившемся. Известно, что семья на учете не состоит, характеризуется положительно. По факту гибели детей на пожаре следственным отделом по Калачевскому...
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|Спорт
|04.12.2017 13:37 (Обновлено: 04.12.2017 13:43)
Делегации представителей футбольных сборных Исландии и Польши не смогли прибыть в Волгоград из Москвы из-за нелетной погоды. Об этом ИА "Высота 102" сообщил директор спорткомплекса "Зенит" Василий Андрущенко. В городе-герое гости планировали осмотреть свою будущую тренировочную базу в рамках игр чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на стадионе "Зенит". Отметим, что в конце прошлой недели Волгоград посетили представители делегации сборной Англии. Иностранные гости высоко оценили уровень подготовки спорткомплекса и признали, что стадион находится в 100-процентной готовности.
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|Экономика
|04.12.2017 13:24
Администрация Волгоградской области отменила одну из закупок на предоставление кредитных средств для покрытия дефицита бюджета региона и погашения долговых обязательств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, комитет финансов аннулировал лот на оформление кредита на 1 миллиард рублей, размещенный в конце ноября. Таким образом, из ранее запрошенных 13 миллиардов 343 миллионов рублей администрация Волгоградской области оформит 12 миллиардов 345 миллионов рублей. Вероятно, снижение кредитных «аппетитов» связано с получением 1,5 миллиарда рублей в качестве дотаций из федеральной казны на обеспечение сбалансированности бюджета. Тем не менее, долг Волгоградской области на 1 ноября 2017 года, по данным Минфина РФ, составляет...
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|Экономика
|04.12.2017 13:02 (Обновлено: 04.12.2017 13:58)
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» готовится к запуску нового предприятия по добыче калийных солей и производству хлористого калия в рамках масштабного инвестиционного проекта по освоению Гремячинского месторождения в Волгоградской области – крупнейшего в европейской части РФ, запасы которого составляют более полутора миллиарда тонн. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, добытая в шахте руда по закрытым конвейерным галереям будет транспортироваться на обогатительную фабрику, где методом флотации будут производиться калийные удобрения. Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует выйти на проектную производительность первой очереди до 2,3 млн. тонн в год в 2021 году, а к 2027 году увеличит выработку готового продукта почти в три раза...
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|Происшествия
|04.12.2017 12:36
Военный артефакт под покровом ночи поисковик пытался перевезти из Светлоярского района в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, автомобиль под управлением 31-летнего мужчины был остановлен инспекторами ДПС на посту в Светлоярском районе. Оружие, его части и патроны находились в салоне. Экспертиза показала, что это винтовка Мосина образца 1930 года, пригодная для производства выстрелов, а также затвор от винтовки Мосина, пригодный для целевого назначения. Установлено, что задержанный водитель, который является членом одного из поисковых отрядов, присвоил себе данное оружие, обнаруженное во время раскопок в Городищенском районе летом текущего года. Винтовку он...
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|Расследования
|04.12.2017 11:44
Троих жителей города-спутника, промышлявших подводной охотой, задержали в запретной зоне нижнего бьефа Волжской ГЭС. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, у волжан на месте лова изъяли гидрокостюмы, ружья и надувную лодку с подвесным мотором. Всего они добыли 20 толстолобиков и белых амуров. Проведенное ихтиологическое исследование подтвердило, что рыба добыта в месте нереста и миграционных путей. В домах у любителей незаконного подводного лова полицейские обнаружили еще несколько гидрокостюмов и масок, а также семь подводных ружей. Найденное также было изъято. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок от двух до пяти...
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|Телеком
|04.12.2017 11:42
Безлимитный трафик при просмотре Youtube доступен на тарифах "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум". Ранее на "Включайся! Смотри" оператор предоставлял пакет на просмотр видео в Youtube в размере 20ГБ. Тарифная линейка "Включайся!", которую оператор представил весной 2017-го года, создана на основе потребностей абонента. Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе оператора, главное в тарифах компании – это принцип приоритета: для любителей слушать музыку в тарифе предлагается доступ и безлимитный трафик к музыкальным сервисам; для поклонников общаться в сети оператор наполнил тариф безлимитным трафиком на социальные сети и мессенджеры, «говорящим» абонентам предложили большой пакет минут, а фанатам видео...
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|Расследования
|04.12.2017 11:38
Новое обвинение будет предъявлено депутатам гордумы Волгограда Евгению Щуру и Алексею Звереву - главным фигурантам дела о многомиллионном мошенничестве при получении страховых выплат по полисам ОСАГО. Как сообщил ИА "Высота 102" источник, близкий к следствию, в деле депутатов и их подельников появится новая статья УК РФ - организация преступного сообщества. Это означает, что возможный срок наказания для них увеличится с 10 до 20 лет. Статья предусматривает и пожизненное лишение свободы для занимающего высшее положение в преступной иерархии. Напомним, в СИЗО №1 депутаты городской думы Щур и Зверев находятся с середины декабря 2016 года. Вместе с ними...
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|Происшествия
|04.12.2017 10:50
Двое пассажиров в Волгограде ограбили 26-летнего водителя такси. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по Волгограду, накануне двое злоумышленников, под видом пассажиров, сели в машину волгоградца. Когда он привез мужчин по адресу, они под угрозой ножа забрали у водителя около 9 тысяч рублей и сбежали. Но вскоре их задержали в Дзержинском районе. Преступниками оказались также жители областного центра 30 и 34 лет. Один ранее уже был судим. Теперь любителям преступной наживы грозит до 10 лет тюрьмы за разбой.
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|Культура
|04.12.2017 10:18
Суд Центрального района Волгограда обязал областной комитет охраны объектов культурного наследия оформить охранные обязательства на пожарную каланчу, расположенную в центре города-героя рядом с Комсомольским садом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, отсутствие важного документа выявила прокурорская проверка. Не было такого документа и у другого объекта культурного наследия – «Здания гидромелиоративного колледжа» (Волгоградский технический колледж), находящегося рядом с площадью Ленина. Но в этом случае областные чиновники оформили бумаги добровольно.
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|Происшествия
|04.12.2017 09:53 (Обновлено: 04.12.2017 10:00)
37 человек, севших за руль в нетрезвом состоянии и отказавшихся от медосвидетельствования, остановили накануне сотрудники ГИБДД. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Всего за минувшие сутки правоохранители выявили 869 различных нарушений правил дорожного движения. При этом ДТП с погибшими или пострадавшими в городе-герое не произошло.
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4 декабря 14:47
4 декабря 14:21
4 декабря 13:24
4 декабря 13:02
4 декабря 12:54
В Волгограде сержант получил полтора года условно за трехмесячный "прогул" 3
4 декабря 12:36
4 декабря 11:42
4 декабря 10:50
4 декабря 10:18
4 декабря 09:53
Расследования
4 декабря 12:54
В Волгограде сержант получил полтора года условно за трехмесячный "прогул" 3
3 декабря 18:03
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27 ноября 13:10
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24 ноября 13:09
24 ноября 10:22
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