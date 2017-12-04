«ЕвроХим» готовится к мировому лидерству





Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» готовится к запуску нового предприятия по добыче калийных солей и производству хлористого калия в рамках масштабного инвестиционного проекта по освоению Гремячинского месторождения в Волгоградской области – крупнейшего в европейской части РФ, запасы которого составляют более полутора миллиарда тонн.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, добытая в шахте руда по закрытым конвейерным галереям будет транспортироваться на обогатительную фабрику, где методом флотации будут производиться калийные удобрения

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует выйти на проектную производительность первой очереди до 2,3 млн. тонн в год в 2021 году, а к 2027 году увеличит выработку готового продукта почти в три раза – до 6,3 млн. тонн в год.

Как сообщили в «ЕвроХим», продолжает своё развитие и калийный проект компании в Пермском крае. Инвестиционная стоимость проекта - 115 млрд. рублей. Работники Усольского калийного комбината компании «ЕвроХим» при проходке панельного вентиляционного штрека вышли на сильвинитовый пласт Красный II. Это – первый сильвинит, полученный на новом руднике компании с Палашерского участка Верхнекамского месторождения калийных солей.

Сегодня в рамках реализации калийного проекта «ЕвроХима» в Пермском крае уже построены два шахтных ствола, и ведётся строительство третьего. В шахте ведётся проходка горно-подготовительных выработок околоствольного двора, работают семь комбайновых комплексов, пройдены 10 километров шахтных выработок. В ноябре начнутся пуско-наладочные работы по введению в эксплуатацию комплекса приготовления молотого сильвинита для его дальнейшего обогащения на фабрике.

Промышленное производство хлористого калия на руднике Усольского комбината компания «ЕвроХим» планирует начать в 2018 году.

Как утверждают в компании, с запуском своих калийных проектов компания «ЕвроХим» станет первой в России и четвертой в мире, выпускающей весь спектр минеральных удобрений.



