Троих жителей города-спутника, промышлявших подводной охотой, задержали в запретной зоне нижнего бьефа Волжской ГЭС. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, у волжан на месте лова изъяли гидрокостюмы, ружья и надувную лодку с подвесным мотором. Всего они добыли 20 толстолобиков и белых амуров. Проведенное ихтиологическое исследование подтвердило, что рыба добыта в месте нереста и миграционных путей.

В домах у любителей незаконного подводного лова полицейские обнаружили еще несколько гидрокостюмов и масок, а также семь подводных ружей. Найденное также было изъято. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок от двух до пяти лет.



