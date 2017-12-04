В Волгограде двоим депутатам "светит" 20 лет за организацию преступного сообщества









Новое обвинение будет предъявлено депутатам гордумы Волгограда Евгению Щуру и Алексею Звереву - главным фигурантам дела о многомиллионном мошенничестве при получении страховых выплат по полисам ОСАГО. Как сообщил ИА "Высота 102" источник, близкий к следствию, в деле депутатов и их подельников появится новая статья УК РФ - организация преступного сообщества. Это означает, что возможный срок наказания для них увеличится с 10 до 20 лет. Статья предусматривает и пожизненное лишение свободы для занимающего высшее положение в преступной иерархии.

Напомним, в СИЗО №1 депутаты городской думы Щур и Зверев находятся с середины декабря 2016 года. Вместе с ними по делу проходят и бывшие "слуги народа" - Федор Литвиненко и Евгений Глазков. По материалам СУ СКР по региону, фирмы "Верный выбор" и "Приоритет", подконтрольные фигурантам, предлагали автомобилистам услуги автокомиссаров и юристов, которые впоследствии отстаивали в суде сумму выплат за причиненный ущерб машинам, попавшим в ДТП. В процессе работы двух организаций у специалистов накопились данные водителей, которые когда-либо обращались за помощью к автокомиссарам, в результате они использовались для создания фиктивных материалов о ДТП. Впоследствии документы подавались в страховые компании, производились выплаты в адрес "Верного выбора" и "Приоритета", в свою очередь "проверенным" водителям, которые якобы участвовали в таких авариях и являлись пострадавшей стороной, выплачивалась часть страховой суммы. Ущерб страховым компаниям насчитывает порядка 50 млн. рублей, которые оказались в кармане подозреваемых. По делу проходит порядка 50 водителей, которые признаны потерпевшими по данному делу.



