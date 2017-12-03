В Волгограде двое разбойников с ножом напали на таксиста

Перед самым отъездом из Волгограда, уже садясь в автобус, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук дал эксклюзивное интервью корреспонденту ИА "Высота 102". - Вчера на концерте вы вспомнили ветеранов чеченской войны и бойцов-волгоградцев из 8-го гвардейского армейского корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Лев Рохлин. И исполнили песню "Просвистела". Почему вы выбрали именно ее? - Она живая, в ней есть тоска, но есть и какая-то победа над смертью. Я пел вчера и "Умирали пацаны". В Волгограде у меня много друзей, с которыми познакомился в Грозном в 1995 году. И это не пройдёт, это на всю жизнь. У меня по всей стране много...