Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Происшествия
 04.12.2017 10:50(Обновлено: 04.12.2017 10:55)

В Волгограде двое разбойников с ножом напали на таксиста

Двое пассажиров в Волгограде ограбили 26-летнего водителя такси. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по Волгограду, накануне двое злоумышленников, под видом пассажиров, сели в машину волгоградца. Когда он привез мужчин по адресу, они под угрозой ножа забрали у водителя около 9 тысяч рублей и сбежали. Но вскоре их задержали в Дзержинском районе. Преступниками оказались также жители областного центра 30 и 34 лет. Один ранее уже был судим. Теперь любителям преступной наживы грозит до 10 лет тюрьмы за разбой.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Волгоград – худший город по качеству жизни после МахачкалыВ Волгограде торжественно открыли обновленный к ЧМ-2018 спорткомплекс «Зенит»Администрация Волгоградской области поделилась «лайфхаком» по экономии бюджетаВ Волгограде в храме Александра Невского будут молиться, а рядом - лечитьсяВолгоградские инвалиды в суде добиваются возвращения наземных пешеходных переходов
 
Актуальные интервью и комментарии

Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь»

Юрий Шевчук перед отъездом из Волгограда рассказал, "что же будет с Родиной и с нами"

В Волгоградской области рожденный в День Победы «солнечный» мальчик с семьей живет в «царстве плесени»

Валерий Явецкий, бывший генеральный директор волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» обратился в редакцию газеты «Новые Известия»...

Перед самым отъездом из Волгограда, уже садясь в автобус, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук дал эксклюзивное интервью корреспонденту ИА "Высота...

Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также,  как и все остальные сверстники,  он...

Наука 04.12.2017 10:52

Волгоградцев приглашают погрузиться в виртуальную реальность на РУСАЛ ФестивAL#Наука Крупное научно-популярное событие – РУСАЛ ФестивAL#Наука пройдет в Волгограде с 6 по 9 декабря. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе РУСАЛа, в рамках фестиваля пройдет экскурсия для школьников на Волгоградский алюминиевый завод, где ребятам расскажут о производстве и применении алюминия. 7 декабря будет проводиться Детский биологический квест. Восемь команд из разных школ должны будут совместными усилиями разработать вакцину. 8 декабря в рамках фестиваля будет проводиться интеллектуальная игра «Алюментарно» в формате КВИЗ, в которой 10 команд столкнутся в интеллектуальном поединке.   Основные городские мероприятия фестиваля пройдут 8 и 9 декабря 2017 года на базе Волгоградского планетария по...
Прочитана: 79 раз
Происшествия 04.12.2017 10:27 (Обновлено: 04.12.2017 10:35)

Емкость с нефтепродуктами загорелась сегодня утром в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в промзоне на улице 40 лет ВЛКСМ поступило на пульт дежурного в 9:54. На место незамедлительно прибыли расчеты пожарно-спасательной части №7. В 10:10 пожар был локализован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняются. Информация уточняется. Пожар был полностью потушен в 10.13.
Прочитана: 396 раз
Культура 04.12.2017 10:18

В Волгограде пожарную каланчу защитили в суде Суд Центрального района Волгограда обязал областной комитет охраны объектов культурного наследия оформить охранные обязательства на пожарную каланчу, расположенную в центре города-героя рядом с Комсомольским садом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева, отсутствие важного документа выявила прокурорская проверка. Не было такого документа и у другого объекта культурного наследия – «Здания гидромелиоративного колледжа» (Волгоградский технический колледж), находящегося рядом с площадью Ленина. Но в этом случае областные чиновники оформили бумаги добровольно.
Прочитана: 350 раз
Газетный киоск 04.12.2017 10:11

ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Победителей Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Регион" наградили в Тюмени. Бронзовую статуэтку "Орфей" получили 20 из 60 финалистов, сообщила ТАСС начальник управления массовых коммуникаций департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Илона Гимпелевич. "Торжественная церемония закрытия всероссийского конкурса телевидения "ТЭФИ-Регион" прошла во Дворце как культуры "Нефтяник" в Тюмени. На награждении присутствовали почти 900 человек. 20 из 60 финалистов конкурса получили бронзовые скульптуры Эрнста Неизвестного", - сказала собеседница агентства. В номинации "Ежедневная утренняя информационно- развлекательная программа" победителем стала программа "Пульс города" (ГТРК-Пермь), лучшим режиссером телепрограммы назвали Ирину Лапшинкову, Валерия Подороева, Дениса Петрова, Екатерину Важегову (ГТРК-Пермь)....
Прочитана: 183 раз
Происшествия 04.12.2017 09:53 (Обновлено: 04.12.2017 10:00)

37 человек, севших за руль в нетрезвом состоянии и отказавшихся от медосвидетельствования, остановили накануне сотрудники ГИБДД. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Всего за минувшие сутки правоохранители выявили 869 различных нарушений правил дорожного движения. При этом ДТП с погибшими или пострадавшими в городе-герое не произошло.
Прочитана: 730 раз
Экономика 04.12.2017 09:51

ООО «Стройсервис» планирует ввести в эксплуатацию в новом 2018 году семь домов Компания ООО «Стройсервис» продолжает успешно реализовывать свои проекты, один из них – жилой комплекс «Колизей». Строительство домов идет ритмичным темпом, заявили в компании ИА «Высота 102». В 2018 году готовятся к сдаче четыре жилых дома общей площадью 37 985 кв.м., а именно:  • жилой дом № 4 – 16-этажный, одноподъездный; • жилой дом № 5 – 7-этажный, восьмиподъездный; • жилой дом № 8 – 6-этажный, трехподъездный; • жилой дом № 9 – 6-этажный, трехподъездный. При возведении домов применяются самые современные экологически чистые материалы, инженерные сети выполнены материалами известных европейских производителей....
Прочитана: 472 раз
Спорт 04.12.2017 09:16

Без лишней шумихи и публичности прошел визит представителей сборной Англии в Волгоград. Как стало известно ИА «Высота 102», на следующий день после жеребьевки, которая состоялась в пятницу в Москве,  в Волгоград приехали англичане, которые сыграют один из матчей в городе-герое. Представители туманного Альбиона, в частности, осмотрели стадион «Зенит», который станет тренировочной площадкой для национальной сборной страны. По словам директора стадиона «Зенит» Василия Андрущенко, гости высоко оценили увиденное и признали, что стадион находится в 100-процентной готовности. Также англичане побывали и на строящемся стадионе «Волгоград-Арена». По сведениям информагентства, на стадионе «Зенит» будут тренироваться, помимо англичан, и сборные Египта, Польши и Исландии. Стадион...
Прочитана: 2633 раз
Экономика 04.12.2017 09:00

В преддверии Нового года «Севергазбанк» («БАНК СГБ») предлагает воспользоваться специальным предложением по кредитам. В период по 31 января 2018 г. можно оформить потребительский кредит по ставке от 11% годовых*. Для программ рефинансирования потребительских кредитов в сторонних кредитных организациях действует ставка от 10,5% годовых. Сумма кредита — от 50 тысяч до 3 млн рублей. Кредит на сумму до 1,5 млн рублей можно оформить без залога и поручителей. Срок кредита — от 6 месяцев до 7 лет, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт банка. В рамках новогодней акции также возможно оформить ипотечный кредит по ставке 9,5% годовых** на приобретение жилья...
Прочитана: 918 раз
Аналитика 03.12.2017 18:34

В сегодняшней программе: Почему жителей Волжского, квартиры которых оборудованы автономным отоплением, заставляют платить за единственную батарею в подъезде десятки тысяч рублей? Кто установил тарифы на "воздух", как двойная оплата за отопление может отразиться на здоровье пенсионеров  и смогут ли повлиять депутаты Волгоградской облдумы на правительство РФ, чтобы защитить права граждан? Об этом - в видеосюжете ИА "Высота 102". 
Прочитана: 39806 раз
Расследования 03.12.2017 18:03

Активисты Волгоградского отделения ОНФ возьмут на контроль ситуацию, связанную с «кошмариванием» владельца земельного участка в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении ОНФ, семья Гриши Наджаряна, который решил организовать на своем участке фермерское хозяйство, сначала подвергалась нападкам со стороны главы Каменского сельского поселения Городищенского района, а теперь к нему зачастили полицейские, требующие демонтировать установленное ограждение участка. Напомним, конфликт между семьей фермеров и главой Каменского поселения Валерием Лыпко возник из-за участка, обладателем которого является Гриша Наджарян. В один из приездов «в гости» к фермерам глава поселения пообещал «пристрелить» владельца участка, если тот будет занимать заброшенные строения, расположенные...
Прочитана: 4839 раз
Общество 03.12.2017 17:01 (Обновлено: 04.12.2017 10:47)

Юрий Шевчук перед отъездом из Волгограда рассказал, "что же будет с Родиной и с нами" Перед самым отъездом из Волгограда, уже садясь в автобус, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук дал эксклюзивное интервью корреспонденту ИА "Высота 102". - Вчера на концерте вы вспомнили ветеранов чеченской войны  и бойцов-волгоградцев из 8-го гвардейского армейского корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Лев Рохлин. И исполнили песню "Просвистела". Почему вы выбрали именно ее? - Она живая, в ней есть тоска, но есть и какая-то победа над смертью. Я пел вчера и "Умирали пацаны". В Волгограде у меня много друзей, с которыми познакомился в Грозном в 1995 году. И это не пройдёт, это на всю жизнь.  У меня по всей стране много...
Прочитана: 9698 раз
Происшествия 03.12.2017 16:54

В одном из подъездов многоквартирного дома по ул. Кирова 8 в Камышине Волгоградской области сегодня нашли младенца. Брошенного ребенка, как сообщили ИА "Высота 102" в региональном ГУ МВД, обнаружили полицейские, проверяя поступившую в дежурную часть информацию. Новорожденный мальчик лежал в коробке в первом подъезде  вышеуказанного дома. По предварительным данным, младенцу – около трех дней от роду. По оценке экспертов,  он был рожден не в больничных условиях.  Полицейские отвезли мальчика в больницу. Медики считают, что он здоров и находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мер по установке матери, бросившей младенца.
Прочитана: 4970 раз
Экономика 03.12.2017 15:15

В Волгограде под вывеской «МАН» стала работать московская компания Волгоградская сеть магазинов «МАН», похоже, больше не является местной торговой сетью. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь под вывеской известной в Волгограде компании работает ООО «Лакки», зарегистрированная в Москве. В кассовых чеках, которые дают покупателям в магазинах, работающих сегодня под вывеской «МАН», с недавнего времени указываются название новой организации и ИНН.  Так, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Лакки» образовано несколько месяцев назад. В сведениях о регистрации указано, что ООО создано в августе 2017 года. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Лаки» является Владимир Пацков.  Ранее «Высота 102» рассказывала о кризисе в ООО...
Прочитана: 11021 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2017 13:39

Поднятый в Волгограде со дна Волги бронекатер может стать памятником В Волгограде может появиться еще один памятник морякам Волжской военной флотилии, участвующих в обороне Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», новым монументом, установленным на берегу Волги в Волгограде, может стать бронекатер БК-31, поднятый в ноябре этого года со дна Волги. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров, посетивший судоремонтный завод в Красноармейском районе, куда доставили на реставрацию «плавучий танк». Руководители ветеранских организаций, сопровождающие главу региона в этой поездке, инициативу поддержали. По их мнению, бронекатер, конечно, нужно отреставрировать, но его «не нужно лакировать, а показать все так, как было». Многочисленные пробоины на корме моряки закрывали деревянными брусками...
Прочитана: 4597 раз
Общество 03.12.2017 13:04

В Волжском пенсионеров и безработных согрели заботой и порциями ароматной гречкиВ Волжском на площадке между 22-м и 24-микрорайонами сегодня раздавали бесплатную еду для горожан, попавших в сложную жизненную ситуацию.  Как сообщает корреспонент ИА «Высота 102», впрочем, от ароматной гречки с овощами и специями и компота  не отказывались и другие продрогшие прохожие, в том числе и с детьми. Акцию организовали супруги Сергей и Елена Любимовы. По словам Сергея – индивидуального предпринимателя, раньше они с супругой-пенсионеркой  занимались благотворительностью в рамках сотрудничества с различными фондами, а недавно создали  свой фонд «Благо Дарю». Супруги Любимовы ищут спонсоров, тратят собственные средства и сами готовят еду и выходят на улицы города, где их уже ждут те,...
Прочитана: 9478 раз


4 декабря 10:52
Волгоградцев приглашают погрузиться в виртуальную реальность на РУСАЛ ФестивAL#НаукаСмотреть фотографии
4 декабря 10:50
В Волгограде двое разбойников с ножом напали на таксиста
4 декабря 10:27
На юге Волгограда горят нефтепродукты Комментарии2
4 декабря 10:18
В Волгограде пожарную каланчу защитили в суде Комментарии1Смотреть фотографии
4 декабря 10:11
Победителей всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Регион" наградили в Тюмени
4 декабря 09:53
В Волгограде за сутки задержано около 40 пьяных водителей Комментарии5
4 декабря 09:51
ООО «Стройсервис» планирует ввести в эксплуатацию в новом 2018 году семь домовСмотреть фотографии
4 декабря 09:16
После жеребьевки представители сборной Англии посетили Волгоград Комментарии23
4 декабря 09:00
«Севергазбанк» объявляет о новогодней акции по потребительским кредитам и ипотеке
3 декабря 18:34
Программа "Взгляд с Высоты": Жители Волгоградской области стали "маленькими" жертвами "большой игры" с тарифами на ЖКХ Комментарии28Cмотреть видео
3 декабря 18:03
Активисты волгоградского ОНФ возьмут под защиту фермера, которого пообещали «пристрелить»
3 декабря 17:01
Юрий Шевчук перед отъездом из Волгограда рассказал, "что же будет с Родиной и с нами" Комментарии45Смотреть фотографии
3 декабря 16:54
В подъезд дома в Камышине Волгоградской области подбросили младенца
3 декабря 15:15
В Волгограде под вывеской «МАН» стала работать московская компанияСмотреть фотографии
3 декабря 13:39
Поднятый в Волгограде со дна Волги бронекатер может стать памятникомСмотреть фотографии
3 декабря 13:04
В Волжском пенсионеров и безработных согрели заботой и порциями ароматной гречкиСмотреть фотографии
3 декабря 09:33
В Волгограде Юрий Шевчук и ветераны войны на Кавказе почтили память погибших товарищей (ВИДЕО) Комментарии16Смотреть фотографииCмотреть видео
2 декабря 20:27
В Волгограде пятеро пассажиров маршрутки №40 пострадали в ДТП
2 декабря 18:23
В Волгоградской области рожденный в День Победы «солнечный» мальчик с семьей живет в «царстве плесени»Смотреть фотографииCмотреть видео
2 декабря 14:23
В Волгоградской области стало дороже лечиться
Происшествия
4 декабря 10:50
В Волгограде двое разбойников с ножом напали на таксиста
4 декабря 10:27
На юге Волгограда горят нефтепродукты Комментарии2
4 декабря 09:53
В Волгограде за сутки задержано около 40 пьяных водителей Комментарии5
3 декабря 16:54
В подъезд дома в Камышине Волгоградской области подбросили младенца
2 декабря 20:27
В Волгограде пятеро пассажиров маршрутки №40 пострадали в ДТП
2 декабря 10:28
В Волгограде в столкновении двух маршруток пострадал пассажир
1 декабря 18:05
У лидера группы ДДТ по пути в Волгоград потерялся чемоданСмотреть фотографии
1 декабря 15:35
В Волгограде школьник провалился под лед и утонул Комментарии9
1 декабря 13:50
В Волжском гаишник покинул место ДТП (ВИДЕО) Комментарии19Cмотреть видео
1 декабря 12:43
В Волгограде вора-рецидивиста подвела незапертая дверь Комментарии1
1 декабря 10:06
В Волгоградской области в аварии погибла пенсионерка, а ее муж и внук попали в больницу Комментарии1
30 ноября 13:00
Ливень помешал жителю Волгоградской области сжечь дом отца Комментарии3
30 ноября 12:56
В Волгоградской области глава поселения подозревается в незаконной торговле казенной землей Комментарии6
30 ноября 09:34
В Волгограде наркоторговец возил свой "товар" в рукаве Комментарии5
29 ноября 13:37
Житель Волгоградской области за убийство собаки может лишиться свободы Комментарии23
29 ноября 11:01
В Волжском отец убил грудного ребенка из-за плача Комментарии19
29 ноября 08:48
В Волжском пожарные спасли двух человек с помощью лестниц Комментарии15
28 ноября 22:02
В Волгограде федеральный судья на внедорожнике «собрала» четыре машины на перекресткеСмотреть фотографии
28 ноября 14:25
Бизнесмен из Волгоградской области пустил украденные телефонные столбы на дрова Комментарии6
28 ноября 12:29
Три месяца ареста грозят подростку из Волгограда за намерение поменять дедовские награды на вейп Комментарии23Смотреть фотографии
28 ноября 10:40
В Волгограде за оказание сексуслуг в борделе задержаны 10 человек Комментарии30
28 ноября 09:42
В Волгоградской области рефрижератор насмерть сбил женщину на остановке Комментарии6
28 ноября 09:06
Более 14,5 кг черной икры изъяли в Волгоградской области в автобусе "Астрахань-Москва" Комментарии16Смотреть фотографии
27 ноября 12:49
В Волгограде при столкновении рейсового автобуса и маршрутки пострадала беременная женщина Комментарии4
27 ноября 11:09
Хуторянка из Волгоградской области лишила соседскую скотину корма Комментарии9
27 ноября 10:11
В Волгограде малолитражка "протаранила" инкассаторский броневик Комментарии10
26 ноября 21:01
В Волгоградской области на трассе в автоаварии погибли двое мужчин Комментарии5
26 ноября 12:35
Напавшему на полицейских жителю Волгоградской области грозит 20 лет тюрьмы
26 ноября 11:03
В Волгоградской области мужчина напал на полицейских - три человека пострадали
25 ноября 21:50
Четыре человека погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Волгоградской области
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Как предпринимателю защититься на финансовом рынке

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

Вьетнамские бальзамы «Звёздочка»

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 3 Декабря, Вс
Волгоград
Малооблачно, температура 0..2 С, давление 760..762 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
3 Декабря, Вс
1 $ 58.5182 руб.
1 € 69.7478 руб.
1 GBP 79.1342 руб.
1 CHF 59.5302 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

Волгоград – худший город по качеству жизни после МахачкалыКомментарии151
Безработный экс-замгубернатора собирается погрузиться в "океан" секретностиКомментарии148
Федеральный судья, устроившая аварию из пяти машин в Волгограде, могла быть нетрезвойКомментарии81
В Волгограде 95-летний ветеран восхитил профессора МГИМО знанием историиКомментарии78
Сбор подписей за референдум по времени в Волгоградской области охватил все районы и городаКомментарии66
Президент России Владимир Путин примет участие в жеребьевке Чемпионата мира-2018Комментарии62
Волгоградская область восстанавливает утраченные темпы индекса производстваКомментарии61
Председатель комитета образования Волгоградской области вогнала в краску депутатовКомментарии54
В Волгограде в храме Александра Невского будут молиться, а рядом - лечитьсяКомментарии53
Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь»Комментарии51
Юрий Шевчук перед отъездом из Волгограда рассказал, "что же будет с Родиной и с нами"Комментарии45
У волгоградского промышленника Олега Савченко спросили совета в Государственной думеКомментарии39
В больнице Волгограда умерла пенсионерка, попавшая под колеса автобусаКомментарии37
В администрации Волгоградской области - новое назначениеКомментарии35
Героиню долгового скандала исключили из фракции "Единая Россия" в Волгоградской гордумеКомментарии34

Самые читаемые новости

Программа "Взгляд с Высоты": Жители Волгоградской области стали "маленькими" жертвами "большой игры" с тарифами на ЖКХКомментарии28
Просмотров: 38828
«Высота 102 ТВ»: Иногородние водители высказались о работе дорожных полицейских Волгоградской областиКомментарии2
Просмотров: 24511
В Волгоградской области рожденный в День Победы «солнечный» мальчик с семьей живет в «царстве плесени»
Просмотров: 22199
Безработный экс-замгубернатора собирается погрузиться в "океан" секретностиКомментарии148
Просмотров: 16136
Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь»Комментарии51
Просмотров: 12099
В Волгограде Юрий Шевчук и ветераны войны на Кавказе почтили память погибших товарищей (ВИДЕО)Комментарии16
Просмотров: 9746
Юрий Шевчук перед отъездом из Волгограда рассказал, "что же будет с Родиной и с нами"Комментарии45
Просмотров: 9618
В Волгограде под вывеской «МАН» стала работать московская компания
Просмотров: 9572
В Волжском гаишник покинул место ДТП (ВИДЕО)Комментарии19
Просмотров: 8363
Приключения синего чемоданчика лидера “ДДТ” на пути Санкт-Петербург - Волгоград
Просмотров: 6970

Рекомендуемые к прочтению новости

Безработный экс-замгубернатора собирается погрузиться в "океан" секретностиКомментарии148
Рекомендации: +75 / 13-
Федеральный судья, устроившая аварию из пяти машин в Волгограде, могла быть нетрезвойКомментарии81
Рекомендации: +63 / 11-
Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь»Комментарии51
Рекомендации: +62 / 6-
ВИДЕО с места ДТП в Волгограде с участием судьи, в крови которой обнаружен алкогольКомментарии23
Рекомендации: +59 / 7-
Мы хотим, чтобы вас услышали!Комментарии27
Рекомендации: +50 / 3-
Подростки-академики обыграли профессионалов из «Ротора-Волгограда-2»Комментарии25
Рекомендации: +34 / 1-
Героиню долгового скандала исключили из фракции "Единая Россия" в Волгоградской гордумеКомментарии34
Рекомендации: +30 / 5-
Сбор подписей за референдум по времени в Волгоградской области охватил все районы и городаКомментарии66
Рекомендации: +26 / 5-
Президент России Владимир Путин примет участие в жеребьевке Чемпионата мира-2018Комментарии62
Рекомендации: +23 / 4-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде топ-чиновница дала мастер-класс по публичной лестиКомментарии6
Рекомендации: +23 / 12-