|Здравоохранение
|05.12.2017 10:42
Больницам Камышинского района Волгоградской области подарили партию лекарств от тяжелых заболеваний
Медицинские учреждения Камышинского района Волгоградской области безвозмездно получили порядка 1832 упаковок медицинских препаратов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, бесценный груз был передан прямо в стенах ЦРБ Камышинского района депутатом Госдумы от Волгоградской области Анной Кувычко. Лекарства необходимы для лечения тяжелых заболеваний: это противосудорожные, противоопухолевые, нейролептики, противопаркенсонические, противовирусные (для лечения гепатитов «С» и «В»). Медицинские препараты распределены между профильными отделениями ГБУЗ ЦГБ, ГБУЗ г. Камышина «Городская больница №1», ГБУЗ КДГБ, ГБУЗ «ВОКОД» Камышинский филиал, ГБУЗ ВОКПБ №2 Камышинский филиал и будут использоваться при оказании специализированной медицинской помощи пациентам всех возрастов с психиатрическими расстройствами, онкопатологией, судорожными состояниями, гинекологической патологией, инфекционными болезнями, заболеваниями органов дыхания, болезнью Паркинсона. Это позволит более качественно проводить борьбу за жизни людей, страдающих социально значимыми заболеваниями, улучшить качество их жизни, оказать помощь особо нуждающимся пациентам, предупредить и, возможно, избежать смертельно опасных осложнений. Лекарства были приобретены на внебюджетные средства в рамках проекта партии «Единая России» - «Народный контроль», который курирует Анна Кувычко.
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|Экология
|05.12.2017 13:32
Сегодня в зоодворик волгоградского мужского Свято-Духового монастыря после трехнедельного карантина вернулся розовый фламинго, которого в октябре нашли на одном из водоемов Палласовского района Волгоградской области. Как рассказал ИА «Высота 102» отец Василиск, за время, проведенное в ветлечебнице доктора Чулковой, ослабленная птица, получив порцию витаминов, поправилась на целый килограмм и теперь весит 2,7 килограмма. Сейчас для постоянного места жительства теплолюбивой птицы ищут зоопарк в соседних регионах, так как волгоградский климат ей не совсем подходит. Определились и с именем для нового питомца: хотя жители Палласовского района предложили назвать птицу Октябренком, уже в монастыре ей придумали имя Ника. Однако, так как...
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|Расследования
|05.12.2017 12:45 (Обновлено: 05.12.2017 12:47)
К 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен нарушитель российско-казахстанской границы в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пограничном управлении ФСБ России по региону, мужчину, который является уроженцем одной из республик ближнего зарубежья, признан виновным в пересечении госграницы в обход установленных пунктов пропуска. 35-летний мужчина был задержан в результате совместных действий сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области и Жанибекского пограничного отряда Пограничной службы КНБ Республики Казахстан. Установлены и пособники, которые оказывали нарушителю помощь в незаконном пересечении государственной границы. Они подбирали маршрут следования и помогли разработать тактику действий. Их задержали на территории Казахстана.
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|Общество
|05.12.2017 11:27
За три года действия программы капремонта в Волгоградской области жители оплатили счета на 4,5 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные фонда капремонта на середину ноября, всего же было начислено взносов на 5,7 миллиарда рублей. То есть недоплата составила около 1,2 миллиарда рублей. Самые большие начисления приходятся на Волгоград – более 3,2 миллиарда рублей. Но в реальности волгоградцы заплатили около 2,5 миллиарда рублей. Среди передовиков по проценту оплаты – Котельниковский район (95,61%), Урюпинск – (94,48), Еланский район, Михайловка – (92,98). Хуже всех платят за капремонт жители Клетского района (57%), Быковского района (около 58%).
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|Экономика
|05.12.2017 11:27
Компания «Сады Придонья» за новинку Easy Смузи удостоена престижной награды в номинации «Инновация года в здоровом питании» общественно значимой премии «Здоровое питание 2017». Экспертное жюри дало высокую оценку смузи, в составе которых исключительно натуральные фрукты, овощи и злаки. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, известные диетологи, нутрициологи и ведущие специалисты рынка продуктов питания проводили многоступенчатый отбор по ряду параметров и критериев, что позволило объективно оценивать более чем 50 участников конкурса. Оценивалось не только качество и полезность номинируемых продуктов, но и оригинальность, технологические новшества, отзывы покупателей. «Мы гордимся получением общественно значимой премии, – говорит начальник...
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|Расследования
|05.12.2017 10:53
Житель Волгоградской области, возмущенный расчетом стоимости проезда на такси от поселка Береславка Калачевского района до Волжского, избил женщину-диспетчера. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор мирового судьи, мужчина должен выплатить пострадавшей более 31 тысячи рублей компенсации морального и материального вреда, а также 6 тысяч рублей штрафа в доход государства. По материалам дела, местный житель Антон Брянцев в апреле этого года позвонил в такси "Шик", чтобы поинтересоваться стоимостью проезда до Волжского. Сумма в 2200 рублей возмутила Брянцева. В три часа ночи он зашел в диспетчерскую такси, выражался нецензурной бранью, а затем ударил диспетчера кулаком в голову. За женщину вступился...
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|Происшествия
|05.12.2017 09:28
Пять овец похитили скотокрады с животноводческой точки неподалеку от села Верхний Балыклей в Быковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что увидел связанную овцу, лежащую рядом с загоном. Прибывшие на место правоохранители задержали 3 человек. Ими оказались двое жителей Быковского района и один ранее судимый уроженец Фроловского района. Выяснилось, что злоумышленники выходили на дело несколько ночей подряд. За это время они успели украсть не только пять голов мелкого рогатого скота, но и забить его, а мясо продать на рынке. Погубила преступников жадность - их поймали на краже шестой овцы....
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|Экономика
|05.12.2017 09:25
Беглый фигурант 5-ти уголовных дел требует признать банкротом стратегическое предприятие «Красный Октябрь» в Волгограде
Швейцарская компания RED OKTOBER INTERNATIONAL SA направила заявление в арбитражный суд Волгоградской области о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте арбитражного суда Волгоградской области, пока неизвестно, какой долг вменяет компания «Красному Октябрю», к тому же нет информации, принято ли данное заявление к производству. Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International являются скрывающийся сегодня за границей Дмитрий Герасименко и украинский олигарх Игорь Коломойский. По сведениям информагентства, беглый фигурант пяти уголовных дел никогда не скрывал своих тесных связей с Коломойским. Так, в частных беседах он...
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|Спорт
|05.12.2017 09:25
Сегодня стартует второй этап продаж билетов на главный турнир FIFA - чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию организаторов турнира, продажа билетов возобновится сегодня в 12.00 по московскому времени. Болельщики из Волгограда и со всего мира смогут подать заявку на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Второй этап продаж будет разделен на два периода. С сегодняшнего дня будут приниматься заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством...
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|Политика
|05.12.2017 09:05
Скоро уже год, как депутаты Волгоградской гордумы Алексей Зверев и Евгений Щур находятся под арестом. Лишить их статуса народных избранников пока не представляется возможным, поскольку по Уставу города-героя мандат сдается только после вступившего в силу обвинительного приговора. За депутатами, тем не менее, в думе по-прежнему числятся кабинеты. Однако, как стало известно ИА «Высота 102» из представительного собрания, обеим комнатам уже нашли новое применение. Свято место, как известно, пусто не бывает. Так вот, кабинет господина Щура периодически используется как склад для документов, а также переговорная для аудиенций слуг народа. Зверев так и вовсе «лишился» жилплощади – его кабинет после...
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|Экономика
|05.12.2017 09:01
Руководитель УФНС России по Волгоградской области Роману Иванову могут продлить полномочия на посту главы фискального управления региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, с соответствующим письмом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к министру финансов РФ – Антону Силуанову. Именно в полномочиях этого ведомства является назначение руководителей региональных структур ФНС. Напомним, Роман Иванов, государственный советник Российской Федерации 2 класса работает в налоговых органах с 1994 года – начинал карьеру в районных налоговых инспекциях, а в 2012 году уже замещал должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области. В январе 2013 года в соответствии...
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|Общество
|05.12.2017 05:21
Волгоградцы, проходившие мимо дома №47 по ул.Двинской, обратили внимание на скопление мусора около этого и соседнего домов. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, бытовые отходы в большом количестве наблюдаются под окнами только этих двух жилых зданий, тогда как уже недалеко от данного места территория, где располагаются мусорные контейнеры, гораздо чище. «Может, жители этих домов просто не доходят до контейнеров и выкидывают мусор из окон?», - задаются вопросом наши читатели. «Если это так, то предлагаем номинировать на «Доску позора» тех, кто мусорит там, где живет».
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|Аналитика
|04.12.2017 20:04
Смотрите сегодня в программе: о возможной катастрофе на ВМК «Красный Октябрь» рассказал бывший генеральный директор предприятия. Организация преступного сообщества?: над двумя депутатами гордумы, подозреваемыми в мошенничестве, нависла угроза нового обвинения. Это было круто: музыканты группы ДДТ и легендарный Юрий Шевчук дали в Волгограде душевный и зажигательный концерт. Детское время: волгоградские школьники опередили взрослых в деле подготовки проведения референдума о выборе часового пояса. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни. ...
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|Общество
|04.12.2017 17:50
В ОНФ подвели итоги фотоконкурса «Убитые дороги», одним из победителей которых стал волгоградец. Как сообщили ИА «Высота 102» в Общероссийском народном фронте, три победителя получат зеркальные фотоаппараты, пять награждены приглашениями на «Форум Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря 2017 года. Один из этой пятерки – волгоградец Антон Жук. Двадцать авторов самых интересных фотографий получат брендированные футболки. Как стало известно ИА "Высота 102", Антон Жук сделал снимки улицы Авиаторской с видеорегистратора, установленного в его автомобиле. Конкурс фотографий «Убитые Дороги», направленный на привлечение молодых людей к проблеме качества дорог и...
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|Экономика
|04.12.2017 17:24
ПАО «Волгоградэнергосбыт» совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области продолжают плановую работу по взысканию задолженности. Гарантирующий поставщик электроэнергии настаивает на ограничении права пересечь границу тем гражданам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых принято решение суда о взыскании задолженности и получен исполнительный лист, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу энергетиков. По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, только за прошедшие три недели было вынесено еще 338 постановления об ограничении выезда за границу в отношении должников за электроэнергию. Общая сумма, предъявляемая к взысканию по ним, составила более 10 млн. руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предупреждает, что...
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|Расследования
|04.12.2017 17:17
Бывший гендиректор ВМЗ и ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий: Спасти легендарное волгоградское предприятие от его собственника может только антикризисное управление федерального центра
Бывший генеральный директор АО ВМЗ "Красный Октябрь" и АО ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий поделился в студии ИА «Высота 102» своей тревогой по поводу дальнейшей судьбы предприятий, которые, по его мнению, ныне скрывающийся за границей собственник Дмитрий Герасименко сознательно доводит до банкротства. Чем грозит потеря финансовой состоятельности легендарного «Красного Октября» для российской промышленности в сфере оборонзаказа, к чему могут привести продолжающиеся процессы накопления кредиторской задолженности и сокращения в том числе ремонтного персонала, что может сделать для спасения "Красного Октября" федеральный центр и какую аферу мог задумать беглый бизнесмен под видом модернизации к ЧМ-2018 подконтрольных ему предприятий? Подробности –...
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5 декабря 13:32
5 декабря 10:42
Больницам Камышинского района Волгоградской области подарили партию лекарств от тяжелых заболеваний 5
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