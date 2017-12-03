ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Победителей Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Регион" наградили в Тюмени. Бронзовую статуэтку "Орфей" получили 20 из 60 финалистов, сообщила ТАСС начальник управления массовых коммуникаций департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Илона Гимпелевич.

"Торжественная церемония закрытия всероссийского конкурса телевидения "ТЭФИ-Регион" прошла во Дворце как культуры "Нефтяник" в Тюмени. На награждении присутствовали почти 900 человек. 20 из 60 финалистов конкурса получили бронзовые скульптуры Эрнста Неизвестного", - сказала собеседница агентства.

В номинации "Ежедневная утренняя информационно- развлекательная программа" победителем стала программа "Пульс города" (ГТРК-Пермь), лучшим режиссером телепрограммы назвали Ирину Лапшинкову, Валерия Подороева, Дениса Петрова, Екатерину Важегову (ГТРК-Пермь). Алексей Кухарь (Вести-Хабаровск) стал лучшим ведущим информационной программы. В номинации "Ежедневная информационно- аналитическая программа" победила программа "События недели" (Вести-Пенза). За лучшую ежедневную информационную программу для городов с численностью населения до 300 тыс. человек наградили "Время Ямала" (Ямал-регион), с населением до миллиона - "Живу в Ижевске" (Новый регион).

Статуэтку в номинации "Ежедневная информационная программа для городов-миллионников" забрала передача "Итоги дня" (ГТРК-Волгоград). Лучшим интервьюером назвали Эльмиру Комарову (ГТРК-Татарстан), а лучшим репортером - Екатерину Левицкую (ГТРК-Смоленск.) Лучшей просветительской программой стала "Сделано в Москве" (Москва 24). В номинации "Публицистическое исследование" победила программа "Скрытая камера" (4 Канал).



