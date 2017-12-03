|Спорт
|04.12.2017 09:16
После жеребьевки представители сборной Англии посетили Волгоград
Без лишней шумихи и публичности прошел визит представителей сборной Англии в Волгоград. Как стало известно ИА «Высота 102», на следующий день после жеребьевки, которая состоялась в пятницу в Москве, в Волгоград приехали англичане, которые сыграют один из матчей в городе-герое. Представители туманного Альбиона, в частности, осмотрели стадион «Зенит», который станет тренировочной площадкой для национальной сборной страны. По словам директора стадиона «Зенит» Василия Андрущенко, гости высоко оценили увиденное и признали, что стадион находится в 100-процентной готовности. Также англичане побывали и на строящемся стадионе «Волгоград-Арена». По сведениям информагентства, на стадионе «Зенит» будут тренироваться, помимо англичан, и сборные Египта, Польши и Исландии. Стадион «Волгоград-Арена» станет тренировочной площадкой для футболистов Туниса, Саудовской Аравии, Японии и Нигерии. Как стало известно "Высоте 102", сегодня в Волгоград с такой же целью, что и англичане, приедут представители сборных Исландии и Польши.
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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он...
|Наука
|04.12.2017 10:52
Крупное научно-популярное событие – РУСАЛ ФестивAL#Наука пройдет в Волгограде с 6 по 9 декабря. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе РУСАЛа, в рамках фестиваля пройдет экскурсия для школьников на Волгоградский алюминиевый завод, где ребятам расскажут о производстве и применении алюминия. 7 декабря будет проводиться Детский биологический квест. Восемь команд из разных школ должны будут совместными усилиями разработать вакцину. 8 декабря в рамках фестиваля будет проводиться интеллектуальная игра «Алюментарно» в формате КВИЗ, в которой 10 команд столкнутся в интеллектуальном поединке. Основные городские мероприятия фестиваля пройдут 8 и 9 декабря 2017 года на базе Волгоградского планетария по...
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|Происшествия
|04.12.2017 10:50 (Обновлено: 04.12.2017 10:55)
Двое пассажиров в Волгограде ограбили 26-летнего водителя такси. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по Волгограду, накануне двое злоумышленников, под видом пассажиров, сели в машину волгоградца. Когда он привез мужчин по адресу, они под угрозой ножа забрали у водителя около 9 тысяч рублей и сбежали. Но вскоре их задержали в Дзержинском районе. Преступниками оказались также жители областного центра 30 и 34 лет. Один ранее уже был судим. Теперь любителям преступной наживы грозит до 10 лет тюрьмы за разбой.
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|Происшествия
|04.12.2017 10:27 (Обновлено: 04.12.2017 10:35)
Емкость с нефтепродуктами загорелась сегодня утром в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в промзоне на улице 40 лет ВЛКСМ поступило на пульт дежурного в 9:54. На место незамедлительно прибыли расчеты пожарно-спасательной части №7. В 10:10 пожар был локализован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняются. Информация уточняется. Пожар был полностью потушен в 10.13.
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|Культура
|04.12.2017 10:18
Суд Центрального района Волгограда обязал областной комитет охраны объектов культурного наследия оформить охранные обязательства на пожарную каланчу, расположенную в центре города-героя рядом с Комсомольским садом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, отсутствие важного документа выявила прокурорская проверка. Не было такого документа и у другого объекта культурного наследия – «Здания гидромелиоративного колледжа» (Волгоградский технический колледж), находящегося рядом с площадью Ленина. Но в этом случае областные чиновники оформили бумаги добровольно.
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|Газетный киоск
|04.12.2017 10:11
ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Победителей Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Регион" наградили в Тюмени. Бронзовую статуэтку "Орфей" получили 20 из 60 финалистов, сообщила ТАСС начальник управления массовых коммуникаций департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Илона Гимпелевич. "Торжественная церемония закрытия всероссийского конкурса телевидения "ТЭФИ-Регион" прошла во Дворце как культуры "Нефтяник" в Тюмени. На награждении присутствовали почти 900 человек. 20 из 60 финалистов конкурса получили бронзовые скульптуры Эрнста Неизвестного", - сказала собеседница агентства. В номинации "Ежедневная утренняя информационно- развлекательная программа" победителем стала программа "Пульс города" (ГТРК-Пермь), лучшим режиссером телепрограммы назвали Ирину Лапшинкову, Валерия Подороева, Дениса Петрова, Екатерину Важегову (ГТРК-Пермь)....
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|Происшествия
|04.12.2017 09:53 (Обновлено: 04.12.2017 10:00)
37 человек, севших за руль в нетрезвом состоянии и отказавшихся от медосвидетельствования, остановили накануне сотрудники ГИБДД. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Всего за минувшие сутки правоохранители выявили 869 различных нарушений правил дорожного движения. При этом ДТП с погибшими или пострадавшими в городе-герое не произошло.
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|Экономика
|04.12.2017 09:51
Компания ООО «Стройсервис» продолжает успешно реализовывать свои проекты, один из них – жилой комплекс «Колизей». Строительство домов идет ритмичным темпом, заявили в компании ИА «Высота 102». В 2018 году готовятся к сдаче четыре жилых дома общей площадью 37 985 кв.м., а именно: • жилой дом № 4 – 16-этажный, одноподъездный; • жилой дом № 5 – 7-этажный, восьмиподъездный; • жилой дом № 8 – 6-этажный, трехподъездный; • жилой дом № 9 – 6-этажный, трехподъездный. При возведении домов применяются самые современные экологически чистые материалы, инженерные сети выполнены материалами известных европейских производителей....
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|Экономика
|04.12.2017 09:00
В преддверии Нового года «Севергазбанк» («БАНК СГБ») предлагает воспользоваться специальным предложением по кредитам. В период по 31 января 2018 г. можно оформить потребительский кредит по ставке от 11% годовых*. Для программ рефинансирования потребительских кредитов в сторонних кредитных организациях действует ставка от 10,5% годовых. Сумма кредита — от 50 тысяч до 3 млн рублей. Кредит на сумму до 1,5 млн рублей можно оформить без залога и поручителей. Срок кредита — от 6 месяцев до 7 лет, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт банка. В рамках новогодней акции также возможно оформить ипотечный кредит по ставке 9,5% годовых** на приобретение жилья...
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|Аналитика
|03.12.2017 18:34
Программа "Взгляд с Высоты": Жители Волгоградской области стали "маленькими" жертвами "большой игры" с тарифами на ЖКХ
В сегодняшней программе: Почему жителей Волжского, квартиры которых оборудованы автономным отоплением, заставляют платить за единственную батарею в подъезде десятки тысяч рублей? Кто установил тарифы на "воздух", как двойная оплата за отопление может отразиться на здоровье пенсионеров и смогут ли повлиять депутаты Волгоградской облдумы на правительство РФ, чтобы защитить права граждан? Об этом - в видеосюжете ИА "Высота 102".
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|Расследования
|03.12.2017 18:03
Активисты Волгоградского отделения ОНФ возьмут на контроль ситуацию, связанную с «кошмариванием» владельца земельного участка в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении ОНФ, семья Гриши Наджаряна, который решил организовать на своем участке фермерское хозяйство, сначала подвергалась нападкам со стороны главы Каменского сельского поселения Городищенского района, а теперь к нему зачастили полицейские, требующие демонтировать установленное ограждение участка. Напомним, конфликт между семьей фермеров и главой Каменского поселения Валерием Лыпко возник из-за участка, обладателем которого является Гриша Наджарян. В один из приездов «в гости» к фермерам глава поселения пообещал «пристрелить» владельца участка, если тот будет занимать заброшенные строения, расположенные...
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|Общество
|03.12.2017 17:01 (Обновлено: 04.12.2017 10:47)
Перед самым отъездом из Волгограда, уже садясь в автобус, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук дал эксклюзивное интервью корреспонденту ИА "Высота 102". - Вчера на концерте вы вспомнили ветеранов чеченской войны и бойцов-волгоградцев из 8-го гвардейского армейского корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Лев Рохлин. И исполнили песню "Просвистела". Почему вы выбрали именно ее? - Она живая, в ней есть тоска, но есть и какая-то победа над смертью. Я пел вчера и "Умирали пацаны". В Волгограде у меня много друзей, с которыми познакомился в Грозном в 1995 году. И это не пройдёт, это на всю жизнь. У меня по всей стране много...
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|Происшествия
|03.12.2017 16:54
В одном из подъездов многоквартирного дома по ул. Кирова 8 в Камышине Волгоградской области сегодня нашли младенца. Брошенного ребенка, как сообщили ИА "Высота 102" в региональном ГУ МВД, обнаружили полицейские, проверяя поступившую в дежурную часть информацию. Новорожденный мальчик лежал в коробке в первом подъезде вышеуказанного дома. По предварительным данным, младенцу – около трех дней от роду. По оценке экспертов, он был рожден не в больничных условиях. Полицейские отвезли мальчика в больницу. Медики считают, что он здоров и находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мер по установке матери, бросившей младенца.
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|Экономика
|03.12.2017 15:15
Волгоградская сеть магазинов «МАН», похоже, больше не является местной торговой сетью. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь под вывеской известной в Волгограде компании работает ООО «Лакки», зарегистрированная в Москве. В кассовых чеках, которые дают покупателям в магазинах, работающих сегодня под вывеской «МАН», с недавнего времени указываются название новой организации и ИНН. Так, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Лакки» образовано несколько месяцев назад. В сведениях о регистрации указано, что ООО создано в августе 2017 года. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Лаки» является Владимир Пацков. Ранее «Высота 102» рассказывала о кризисе в ООО...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.12.2017 13:39
В Волгограде может появиться еще один памятник морякам Волжской военной флотилии, участвующих в обороне Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», новым монументом, установленным на берегу Волги в Волгограде, может стать бронекатер БК-31, поднятый в ноябре этого года со дна Волги. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров, посетивший судоремонтный завод в Красноармейском районе, куда доставили на реставрацию «плавучий танк». Руководители ветеранских организаций, сопровождающие главу региона в этой поездке, инициативу поддержали. По их мнению, бронекатер, конечно, нужно отреставрировать, но его «не нужно лакировать, а показать все так, как было». Многочисленные пробоины на корме моряки закрывали деревянными брусками...
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|Общество
|03.12.2017 13:04
В Волжском на площадке между 22-м и 24-микрорайонами сегодня раздавали бесплатную еду для горожан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Как сообщает корреспонент ИА «Высота 102», впрочем, от ароматной гречки с овощами и специями и компота не отказывались и другие продрогшие прохожие, в том числе и с детьми. Акцию организовали супруги Сергей и Елена Любимовы. По словам Сергея – индивидуального предпринимателя, раньше они с супругой-пенсионеркой занимались благотворительностью в рамках сотрудничества с различными фондами, а недавно создали свой фонд «Благо Дарю». Супруги Любимовы ищут спонсоров, тратят собственные средства и сами готовят еду и выходят на улицы города, где их уже ждут те,...
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4 декабря 10:50
4 декабря 10:27
4 декабря 10:18
4 декабря 09:53
4 декабря 09:16
После жеребьевки представители сборной Англии посетили Волгоград 23
3 декабря 18:34
3 декабря 18:03
3 декабря 17:01
3 декабря 09:33
2 декабря 18:23
2 декабря 14:23
Спорт
4 декабря 09:16
После жеребьевки представители сборной Англии посетили Волгоград 23
2 декабря 09:32
1 декабря 19:14
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