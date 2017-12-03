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Экономика
 04.12.2017 09:51

ООО «Стройсервис» планирует ввести в эксплуатацию в новом 2018 году семь домов



Компания ООО «Стройсервис» продолжает успешно реализовывать свои проекты, один из них – жилой комплекс «Колизей». Строительство домов идет ритмичным темпом, заявили в компании ИА «Высота 102». В 2018 году готовятся к сдаче четыре жилых дома общей площадью 37 985 кв.м., а именно: 
• жилой дом № 4 – 16-этажный, одноподъездный;
• жилой дом № 5 – 7-этажный, восьмиподъездный;
• жилой дом № 8 – 6-этажный, трехподъездный;
• жилой дом № 9 – 6-этажный, трехподъездный.



При возведении домов применяются самые современные экологически чистые материалы, инженерные сети выполнены материалами известных европейских производителей. По проекту благоустройства ЖК «Колизей» предусмотрены зоны отдыха, детские спортивно-игровые площадки, малые архитектурные формы, парковочные зоны, пешеходный бульвар.  



На территории жилого комплекса «Санаторный», продолжением которого является ЖК «Колизей», сегодня полным ходом идет строительство детского сада на 260 мест.  Он будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.
К сдаче готовится и жилой дом «Александрийский» – 27-ми этажный, одноподъездный, общей площадью 20 759 кв.м. 



Проектом предусмотрена двухуровневая подземная парковка. На верхней зоне стилобатной части будет расположен уютный зеленый дворик,  фонтан, беседки и лавочки. 



Возле жилого дома – детский игровой комплекс. 



Главным достоинством объекта станет соотношение комфорта и качества, современный дизайн и качественные материалы.
Другой глобальный проект ООО «Стройсервис» – комплексная застройка земельного участка площадью 5 Га (ул. Суровикинская в Советском районе Волгограда) – ЖК «Парк Арена»
На сегодняшний день застройщиком получено разрешение на строительство, выполнены все необходимые технические условия, заключены договора и проводятся работы по подключению к сетям водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения жилого комплекса. Реализация проекта начнется в феврале 2018 года, и уже в конце года будут построены два 5-ти этажных дома. 
Всего жилой комплекс будет состоять из 10 жилых домов различной этажности (пять 5-ти этажных, два 10-ти этажных, три 14-ти этажных дома). Квартиры класса «эконом» и «комфорт» общей площадью 72 тыс. кв. м. Как и предыдущие проекты компании  ООО «Стройсервис» все жилые дома будут выполнены из экологически чистых и теплоэффективных материалов местного производителя, входящего в АК «ТПГ «БИС», завода АО «Биотех». 



Проект застройки предусматривает создание на территории комплекса доступной и комфортной среды. Здесь будут пешеходные зоны для прогулок, детские и спортивные площадки, специально разработанная схема озеленения. Также предусмотрены парковочные места для автомобилей, магазины, офисы и другие помещения бытового назначения.
Кстати, рядом с жилым комплексом уже имеется обустроенный парк общей площадью 7000 кв. м., в котором располагаются беговые и велосипедные дорожки, несколько спортивных площадок для командных игр и занятий массовым спортом, высажено свыше ста саженцев различных деревьев и кустарников.
В шаговой доступности – обновленный стадион «Нефтяник» с современным футбольным покрытием европейского уровня и залами для занятия различными видами спорта.  



Заметим, реконструкцию стадиона «Стройсервис» провел в рамках соглашения с администрацией города Волгограда согласно областного закона 85-ОД «О масштабных инвестиционных проектах»,  и сделал это на 6 месяцев раньше намеченного срока.

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Сбор подписей за референдум по времени в Волгоградской области охватил все районы и городаКомментарии66
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Президент России Владимир Путин примет участие в жеребьевке Чемпионата мира-2018Комментарии62
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде топ-чиновница дала мастер-класс по публичной лестиКомментарии6
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