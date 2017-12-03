|Экономика
|04.12.2017 09:51
ООО «Стройсервис» планирует ввести в эксплуатацию в новом 2018 году семь домов
Компания ООО «Стройсервис» продолжает успешно реализовывать свои проекты, один из них – жилой комплекс «Колизей». Строительство домов идет ритмичным темпом, заявили в компании ИА «Высота 102». В 2018 году готовятся к сдаче четыре жилых дома общей площадью 37 985 кв.м., а именно:
• жилой дом № 4 – 16-этажный, одноподъездный;
• жилой дом № 5 – 7-этажный, восьмиподъездный;
• жилой дом № 8 – 6-этажный, трехподъездный;
• жилой дом № 9 – 6-этажный, трехподъездный.
При возведении домов применяются самые современные экологически чистые материалы, инженерные сети выполнены материалами известных европейских производителей. По проекту благоустройства ЖК «Колизей» предусмотрены зоны отдыха, детские спортивно-игровые площадки, малые архитектурные формы, парковочные зоны, пешеходный бульвар.
На территории жилого комплекса «Санаторный», продолжением которого является ЖК «Колизей», сегодня полным ходом идет строительство детского сада на 260 мест. Он будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.
К сдаче готовится и жилой дом «Александрийский» – 27-ми этажный, одноподъездный, общей площадью 20 759 кв.м.
Проектом предусмотрена двухуровневая подземная парковка. На верхней зоне стилобатной части будет расположен уютный зеленый дворик, фонтан, беседки и лавочки.
Возле жилого дома – детский игровой комплекс.
Главным достоинством объекта станет соотношение комфорта и качества, современный дизайн и качественные материалы.
Другой глобальный проект ООО «Стройсервис» – комплексная застройка земельного участка площадью 5 Га (ул. Суровикинская в Советском районе Волгограда) – ЖК «Парк Арена».
На сегодняшний день застройщиком получено разрешение на строительство, выполнены все необходимые технические условия, заключены договора и проводятся работы по подключению к сетям водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения жилого комплекса. Реализация проекта начнется в феврале 2018 года, и уже в конце года будут построены два 5-ти этажных дома.
Всего жилой комплекс будет состоять из 10 жилых домов различной этажности (пять 5-ти этажных, два 10-ти этажных, три 14-ти этажных дома). Квартиры класса «эконом» и «комфорт» общей площадью 72 тыс. кв. м. Как и предыдущие проекты компании ООО «Стройсервис» все жилые дома будут выполнены из экологически чистых и теплоэффективных материалов местного производителя, входящего в АК «ТПГ «БИС», завода АО «Биотех».
Проект застройки предусматривает создание на территории комплекса доступной и комфортной среды. Здесь будут пешеходные зоны для прогулок, детские и спортивные площадки, специально разработанная схема озеленения. Также предусмотрены парковочные места для автомобилей, магазины, офисы и другие помещения бытового назначения.
Кстати, рядом с жилым комплексом уже имеется обустроенный парк общей площадью 7000 кв. м., в котором располагаются беговые и велосипедные дорожки, несколько спортивных площадок для командных игр и занятий массовым спортом, высажено свыше ста саженцев различных деревьев и кустарников.
В шаговой доступности – обновленный стадион «Нефтяник» с современным футбольным покрытием европейского уровня и залами для занятия различными видами спорта.
Заметим, реконструкцию стадиона «Стройсервис» провел в рамках соглашения с администрацией города Волгограда согласно областного закона 85-ОД «О масштабных инвестиционных проектах», и сделал это на 6 месяцев раньше намеченного срока.
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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он...
|Наука
|04.12.2017 10:52
Крупное научно-популярное событие – РУСАЛ ФестивAL#Наука пройдет в Волгограде с 6 по 9 декабря. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе РУСАЛа, в рамках фестиваля пройдет экскурсия для школьников на Волгоградский алюминиевый завод, где ребятам расскажут о производстве и применении алюминия. 7 декабря будет проводиться Детский биологический квест. Восемь команд из разных школ должны будут совместными усилиями разработать вакцину. 8 декабря в рамках фестиваля будет проводиться интеллектуальная игра «Алюментарно» в формате КВИЗ, в которой 10 команд столкнутся в интеллектуальном поединке. Основные городские мероприятия фестиваля пройдут 8 и 9 декабря 2017 года на базе Волгоградского планетария по...
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|Происшествия
|04.12.2017 10:50 (Обновлено: 04.12.2017 10:55)
Двое пассажиров в Волгограде ограбили 26-летнего водителя такси. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по Волгограду, накануне двое злоумышленников, под видом пассажиров, сели в машину волгоградца. Когда он привез мужчин по адресу, они под угрозой ножа забрали у водителя около 9 тысяч рублей и сбежали. Но вскоре их задержали в Дзержинском районе. Преступниками оказались также жители областного центра 30 и 34 лет. Один ранее уже был судим. Теперь любителям преступной наживы грозит до 10 лет тюрьмы за разбой.
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|Происшествия
|04.12.2017 10:27 (Обновлено: 04.12.2017 10:35)
Емкость с нефтепродуктами загорелась сегодня утром в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в промзоне на улице 40 лет ВЛКСМ поступило на пульт дежурного в 9:54. На место незамедлительно прибыли расчеты пожарно-спасательной части №7. В 10:10 пожар был локализован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняются. Информация уточняется. Пожар был полностью потушен в 10.13.
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|Культура
|04.12.2017 10:18
Суд Центрального района Волгограда обязал областной комитет охраны объектов культурного наследия оформить охранные обязательства на пожарную каланчу, расположенную в центре города-героя рядом с Комсомольским садом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, отсутствие важного документа выявила прокурорская проверка. Не было такого документа и у другого объекта культурного наследия – «Здания гидромелиоративного колледжа» (Волгоградский технический колледж), находящегося рядом с площадью Ленина. Но в этом случае областные чиновники оформили бумаги добровольно.
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|Газетный киоск
|04.12.2017 10:11
ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Победителей Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Регион" наградили в Тюмени. Бронзовую статуэтку "Орфей" получили 20 из 60 финалистов, сообщила ТАСС начальник управления массовых коммуникаций департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Илона Гимпелевич. "Торжественная церемония закрытия всероссийского конкурса телевидения "ТЭФИ-Регион" прошла во Дворце как культуры "Нефтяник" в Тюмени. На награждении присутствовали почти 900 человек. 20 из 60 финалистов конкурса получили бронзовые скульптуры Эрнста Неизвестного", - сказала собеседница агентства. В номинации "Ежедневная утренняя информационно- развлекательная программа" победителем стала программа "Пульс города" (ГТРК-Пермь), лучшим режиссером телепрограммы назвали Ирину Лапшинкову, Валерия Подороева, Дениса Петрова, Екатерину Важегову (ГТРК-Пермь)....
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|Происшествия
|04.12.2017 09:53 (Обновлено: 04.12.2017 10:00)
37 человек, севших за руль в нетрезвом состоянии и отказавшихся от медосвидетельствования, остановили накануне сотрудники ГИБДД. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Всего за минувшие сутки правоохранители выявили 869 различных нарушений правил дорожного движения. При этом ДТП с погибшими или пострадавшими в городе-герое не произошло.
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|Спорт
|04.12.2017 09:16
Без лишней шумихи и публичности прошел визит представителей сборной Англии в Волгоград. Как стало известно ИА «Высота 102», на следующий день после жеребьевки, которая состоялась в пятницу в Москве, в Волгоград приехали англичане, которые сыграют один из матчей в городе-герое. Представители туманного Альбиона, в частности, осмотрели стадион «Зенит», который станет тренировочной площадкой для национальной сборной страны. По словам директора стадиона «Зенит» Василия Андрущенко, гости высоко оценили увиденное и признали, что стадион находится в 100-процентной готовности. Также англичане побывали и на строящемся стадионе «Волгоград-Арена». По сведениям информагентства, на стадионе «Зенит» будут тренироваться, помимо англичан, и сборные Египта, Польши и Исландии. Стадион...
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|Экономика
|04.12.2017 09:00
В преддверии Нового года «Севергазбанк» («БАНК СГБ») предлагает воспользоваться специальным предложением по кредитам. В период по 31 января 2018 г. можно оформить потребительский кредит по ставке от 11% годовых*. Для программ рефинансирования потребительских кредитов в сторонних кредитных организациях действует ставка от 10,5% годовых. Сумма кредита — от 50 тысяч до 3 млн рублей. Кредит на сумму до 1,5 млн рублей можно оформить без залога и поручителей. Срок кредита — от 6 месяцев до 7 лет, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт банка. В рамках новогодней акции также возможно оформить ипотечный кредит по ставке 9,5% годовых** на приобретение жилья...
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|Аналитика
|03.12.2017 18:34
Программа "Взгляд с Высоты": Жители Волгоградской области стали "маленькими" жертвами "большой игры" с тарифами на ЖКХ
В сегодняшней программе: Почему жителей Волжского, квартиры которых оборудованы автономным отоплением, заставляют платить за единственную батарею в подъезде десятки тысяч рублей? Кто установил тарифы на "воздух", как двойная оплата за отопление может отразиться на здоровье пенсионеров и смогут ли повлиять депутаты Волгоградской облдумы на правительство РФ, чтобы защитить права граждан? Об этом - в видеосюжете ИА "Высота 102".
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|Расследования
|03.12.2017 18:03
Активисты Волгоградского отделения ОНФ возьмут на контроль ситуацию, связанную с «кошмариванием» владельца земельного участка в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении ОНФ, семья Гриши Наджаряна, который решил организовать на своем участке фермерское хозяйство, сначала подвергалась нападкам со стороны главы Каменского сельского поселения Городищенского района, а теперь к нему зачастили полицейские, требующие демонтировать установленное ограждение участка. Напомним, конфликт между семьей фермеров и главой Каменского поселения Валерием Лыпко возник из-за участка, обладателем которого является Гриша Наджарян. В один из приездов «в гости» к фермерам глава поселения пообещал «пристрелить» владельца участка, если тот будет занимать заброшенные строения, расположенные...
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|Общество
|03.12.2017 17:01 (Обновлено: 04.12.2017 10:47)
Перед самым отъездом из Волгограда, уже садясь в автобус, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук дал эксклюзивное интервью корреспонденту ИА "Высота 102". - Вчера на концерте вы вспомнили ветеранов чеченской войны и бойцов-волгоградцев из 8-го гвардейского армейского корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Лев Рохлин. И исполнили песню "Просвистела". Почему вы выбрали именно ее? - Она живая, в ней есть тоска, но есть и какая-то победа над смертью. Я пел вчера и "Умирали пацаны". В Волгограде у меня много друзей, с которыми познакомился в Грозном в 1995 году. И это не пройдёт, это на всю жизнь. У меня по всей стране много...
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|Происшествия
|03.12.2017 16:54
В одном из подъездов многоквартирного дома по ул. Кирова 8 в Камышине Волгоградской области сегодня нашли младенца. Брошенного ребенка, как сообщили ИА "Высота 102" в региональном ГУ МВД, обнаружили полицейские, проверяя поступившую в дежурную часть информацию. Новорожденный мальчик лежал в коробке в первом подъезде вышеуказанного дома. По предварительным данным, младенцу – около трех дней от роду. По оценке экспертов, он был рожден не в больничных условиях. Полицейские отвезли мальчика в больницу. Медики считают, что он здоров и находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мер по установке матери, бросившей младенца.
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|Экономика
|03.12.2017 15:15
Волгоградская сеть магазинов «МАН», похоже, больше не является местной торговой сетью. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь под вывеской известной в Волгограде компании работает ООО «Лакки», зарегистрированная в Москве. В кассовых чеках, которые дают покупателям в магазинах, работающих сегодня под вывеской «МАН», с недавнего времени указываются название новой организации и ИНН. Так, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Лакки» образовано несколько месяцев назад. В сведениях о регистрации указано, что ООО создано в августе 2017 года. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Лаки» является Владимир Пацков. Ранее «Высота 102» рассказывала о кризисе в ООО...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.12.2017 13:39
В Волгограде может появиться еще один памятник морякам Волжской военной флотилии, участвующих в обороне Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», новым монументом, установленным на берегу Волги в Волгограде, может стать бронекатер БК-31, поднятый в ноябре этого года со дна Волги. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров, посетивший судоремонтный завод в Красноармейском районе, куда доставили на реставрацию «плавучий танк». Руководители ветеранских организаций, сопровождающие главу региона в этой поездке, инициативу поддержали. По их мнению, бронекатер, конечно, нужно отреставрировать, но его «не нужно лакировать, а показать все так, как было». Многочисленные пробоины на корме моряки закрывали деревянными брусками...
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|Общество
|03.12.2017 13:04
В Волжском на площадке между 22-м и 24-микрорайонами сегодня раздавали бесплатную еду для горожан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Как сообщает корреспонент ИА «Высота 102», впрочем, от ароматной гречки с овощами и специями и компота не отказывались и другие продрогшие прохожие, в том числе и с детьми. Акцию организовали супруги Сергей и Елена Любимовы. По словам Сергея – индивидуального предпринимателя, раньше они с супругой-пенсионеркой занимались благотворительностью в рамках сотрудничества с различными фондами, а недавно создали свой фонд «Благо Дарю». Супруги Любимовы ищут спонсоров, тратят собственные средства и сами готовят еду и выходят на улицы города, где их уже ждут те,...
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