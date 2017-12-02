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Общество
 03.12.2017 17:01(Обновлено: 03.12.2017 21:53)

Юрий Шевчук перед отъездом из Волгограда рассказал, "что же будет с Родиной и с нами"

Перед самым отъездом из Волгограда, уже садясь в автобус, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук дал эксклюзивное интервью корреспонденту ИА "Высота 102".
- Вчера на концерте вы вспомнили ветеранов чеченской войны  и бойцов-волгоградцев из 8-го гвардейского армейского корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Лев Рохлин. И исполнили песню "Просвистела". Почему вы выбрали именно ее?
- Она живая, в ней есть тоска, но есть и какая-то победа над смертью. Я пел вчера и "Умирали пацаны". В Волгограде у меня много друзей, с которыми познакомился в Грозном в 1995 году. И это не пройдёт, это на всю жизнь.  У меня по всей стране много друзей из горячих точек. Кто-то из них еще служит, кто-то уже нет. Почти в каждом городе с ними встречаюсь. Братва наша она такая, живая. Познакомились  в Грозном и со Львом Яковлевичем Рохлиным. Это был потрясающий человек.

- Вечером, после концерта вы возлагали цветы к памятнику "Воинам-землякам, погибшим в Чечне, Дагестане, Ингушетии". Это  традиция такая, когда вы приезжаете в Волгоград?
- Отсюда - из Волгограда - капитан Марковец, ему я посвятил  стихотворение. Меня потрясла его гибель, и теперь это такая дань памяти. Когда мы приезжаем в Волгоград, после концерта обязательно идем к памятнику. Ведь в той войне столько ребят полегло. И это для нас святое". (По словам друзей музыканта, обычно Юрий Шевчук у памятника читает стихи, посвященные погибшему капитану Сергею Марковцу, - прим. ред. "Высота 102").

- Чем запомнился вам Волгоград в этот раз?

- Волгоград порадовал. Город изменился благодаря чемпионату: дороги появились, что-то делают, а не всё воруют, молодцы начальники. Стадион такой отгрохали. Это плюсы большие. А пять лет назад дороги были чудовищные, их попросту не было. В общем, потихонечку что-то меняется в лучшую сторону, это всегда радует. Не только же о плохом говорить. 

- Не могу не задать вопрос о чемпионате мира. Будете болеть за наших футболистов?

- Ну, я не такой футбольный фанат. Но буду, конечно: такой чемпионат! Во время него планируется серия концертов для болельщиков. Мы будем выступать, по-моему, в Самаре. По крайней мере, нас приглашают. Может быть, и в Волгоград приедем.

- Как вам живется в современной России? “Что же будет с Родиной  и с нами”?

- На эту тему можно очень долго говорить. А если кратко: иногда тоска, иногда ничего, а иногда и жить можно нормально. Жизнь она такая штука, как тельняшка.

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