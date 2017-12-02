Поднятый в Волгограде со дна Волги бронекатер может стать памятником









В Волгограде может появиться еще один памятник морякам Волжской военной флотилии, участвующих в обороне Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», новым монументом, установленным на берегу Волги в Волгограде, может стать бронекатер БК-31, поднятый в ноябре этого года со дна Волги. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров, посетивший судоремонтный завод в Красноармейском районе, куда доставили на реставрацию «плавучий танк». Руководители ветеранских организаций, сопровождающие главу региона в этой поездке, инициативу поддержали. По их мнению, бронекатер, конечно, нужно отреставрировать, но его «не нужно лакировать, а показать все так, как было». Многочисленные пробоины на корме моряки закрывали деревянными брусками – «чопиками». Таких брусков в корпусе бронекатера очень много.

Глава региона отметил, что предложения о создании монумента есть, но вопрос о необходимости создания нового памятника нужно еще обсудить, в том числе с ветеранами. Необходимо определить место его установки, каким он должен быть и только тогда объявить конкурс. Планируется, что до 2 февраля 2018 года окончательное решение о судьбе бронекатера будет принято.

В настоящее время идет работа по установлению всех членов экипажа, их увековечиванию. Всего в поднятом со дна реки бронекатере были обнаружены останки 11 человек.

Напомним, БК-31 был поднят со дна Волги 5 ноября. Известно, что свой последний бой речники приняли 9 октября 1942 года. Они до последнего вели огонь по немецким позициям и пытались спасти бронекатер. Поисковики предполагают, что судно затонуло после прямого попадания бомбы в палубу. БК-31 и его героический экипаж пролежали на отмели рядом с островом Голодный 75 лет. Разлившееся топливо и песок буквально законсервировали останки защитников Сталинграда, их вещи и оружие.



