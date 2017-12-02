В Волжском на площадке между 22-м и 24-микрорайонами сегодня раздавали бесплатную еду для горожан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Как сообщает корреспонент ИА «Высота 102», впрочем, от ароматной гречки с овощами и специями и компота не отказывались и другие продрогшие прохожие, в том числе и с детьми. Акцию организовали супруги Сергей и Елена Любимовы. По словам Сергея – индивидуального предпринимателя, раньше они с супругой-пенсионеркой занимались благотворительностью в рамках сотрудничества с различными фондами, а недавно создали свой фонд «Благо Дарю». Супруги Любимовы ищут спонсоров, тратят собственные средства и сами готовят еду и выходят на улицы города, где их уже ждут те, кого тарелка горячей еды может спасти от голода и безысходности.Волжанин Дмитрий, например, уже не первый раз приходит сюда, чтобы получить порцию гречки. Дмитрий живет один в общежитии, работа есть не всегда, так что, по его словам, эта акция сильно выручает. Сегодня он, например, дважды становился в очередь, чтобы получить тарелку вкусной еды. Среди постоянных получателей благотворительных обедов немало и пенсионеров. «Некоторые сначала стеснялись есть при всех и забирали порции с собой, - говорит Сергей. – Но сейчас в основном обедают прямо здесь. Но мы даем еду и с собой по желанию». Сегодня Сергей и Елена Любимовы накормили порядка 70-80 человек, а в следующее воскресенье они снова придут сюда, чтобы сделать свою работу, которая не является их обязанностью, а всего лишь – велением души и сердца. К слову, раздачей бесплатных обедов в Волжском занимаются и другие благотворительные организации.