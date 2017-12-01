|Общество
|03.12.2017 09:33
В Волгограде Юрий Шевчук и ветераны войны на Кавказе почтили память погибших товарищей
Ночью после концерта рок-легенда Юрий Шевчук вместе с волгоградцами-участниками антитерроистической операции на Северном Кавказе, возложил цветы к мемориалу "Воинам-землякам погибшим в Чечне, Дагестане, Ингушетии". После выступления, как сообщает корр. ИА "Высота 102", к фанатам рока, поклонникам, Шевчук вышел не один, а вместе с ветеранами боевых действий в "горячих точках", с которыми он познакомился в 1995 году в Грозном. Ответив на вопросы волгоградцев и раздав автографы, Юрий Шевчук около полуночи с боевыми друзьями отправился в Дзержинский район.
Около мемориала легендарного музыканта встречали, бывшие воины, за плечами которых боевые действия на Северном Кавказе, и их близкие.
Собравшиеся минутой молчания почтили память волгоградцев - воинов-земляков, погибших в боях с незаконными бандформированиями, террористами.
Юрий Шевчук возложил цветы к памятнику, на мраморных плитах которого увековечены имена 516 солдат, сержантов, офицеров Вооруженных Сил, ФСБ, МВД, отдавших жизнь за единство России в борьбе с бандитами.
Мемориал "Воинам-землякам, погибшим на Северном Кавказе" на проспекте Жукова был открыт в Волгограде 8 мая 2001 года.
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Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил...
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает...
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Экономика
|03.12.2017 11:50
Депутаты Волгоградской гордумы готовятся рассмотреть вопрос безвозмездной передачи из муниципальной собственности Волгограда в государственную собственность области объектов электроснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение КСП Волгограда, изначально планировалось передать на баланс региона 97 объектов электроснабжения. Однако выяснилось, что список передаваемого имущества может сократиться. Так, планируется исключить из данного списка 39 объектов электроснабжения, среди которых – бесхозные, находящиеся на землях минобороны РФ, не прошедшие процедуру оформления и т.д. В конечном итоге в перечне передаваемого на баланс имущества останутся объекты недвижимого имущества, земельные участки, а также трансформаторные подстанции. Однако, считают в КСП Волгограда, источник и сумма финансирования содержания исключенных...
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|Расследования
|03.12.2017 11:33
Активисты Волгоградского отделения ОНФ возьмут на контроль ситуацию, связанную с «кошмариванием» владельца земельного участка в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении ОНФ, семья Гриши Наджаряна, который решил организовать на своем участке фермерское хозяйство, сначала подвергалась нападкам со стороны главы Каменского сельского поселения Городищенского района, а теперь к нему зачастили полицейские, требующие демонтировать установленное ограждение участка. Напомним, конфликт между семьей фермеров и главой Каменского поселения Валерием Лыпко возник из-за участка, обладателем которого является Гриша Наджарян. В один из приездов «в гости» к фермерам глава поселения пообещал «пристрелить» владельца участка, если тот будет занимать заброшенные строения, расположенные...
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|Происшествия
|02.12.2017 20:27
Около двух часов назад в Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении улицы Менделеева и Второй Продольной магистрали маршрутное такси №40 столкнулось с «УАЗ Патриот» . Как сообщает ИА «Высота 102», пятеро пассажиров маршрутки пострадали. Две женщины в возрасте 22 и 50 лет с различными травмами (сотрясение головного мозга, переломы носа, ноги и др.) госпитализированы в клиническую больницу №4. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте аварии и отпустили домой.
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|Общество
|02.12.2017 18:23
В Волгоградской области рожденный в День Победы «солнечный» мальчик с семьей живет в «царстве плесени»
Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он любит хулиганить, возиться с игрушками, а еще петь и танцевать. Гоша вместе с мамой и 15-летней сестрой проживают в двухэтажном общежитии в Дубовке. Комнату площадью 14 квадратных метров Лидия Гончарова приобрела на деньги материнского капитала. Других вариантов попросту не было. Но условия здесь самые что ни на есть суровые: кругом плесень, очень много плесени. Горячая вода бывает только «по праздникам», в общей душевой стены буквально черные от грибка, с потолка все время капает, а из огромных щелей в двери дует...
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|Аналитика
|02.12.2017 14:23
В ноябре в Волгоградской области наблюдался незначительный рост потребительских цен – 0,2%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в прошлом месяце зафиксировано сезонное повышение цен на помидоры – на 27%, огурцы – на 19%, яйца, молочную продукцию – на 2-4%. Также за прошедший месяц подорожали: сотовая связь, медицинские услуги – на 3-4%, холодильники, сигареты – 1-2%. В то же время за прошедший месяц снизились цены на свинину, сельдь соленую, гречневую крупу, сахар – на 3-4%, ноутбуки, планшеты – на 2%. За 11 месяцев 2017 года инфляция в Волгоградской области составила 2,2%.
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|Культура
|02.12.2017 13:06
Пропавший чемодан лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука, судьбой которого заинтересовались читатели ИА "Высота 102", еще вчера вечером вернулся в Петербург. Об этом информагентству стало известно от источника. В багаже артиста находились не только его личные вещи, но и ноутбук, рабочие записи и лекарства. Как выяснилось, чемодан синего цвета рок-легенды забыли выгрузить из самолёта. Пока пропажу искали в Волгограде, в питерском “Пулково” и даже в аэропорту Калининграда, куда его могли доставить по ошибке, багаж не покидал борта воздушного судна . Это обнаружилось, когда самолет авиакомпании “Победа” вернулся в Санкт-Петербург. Чтобы быстрее вернуть личные вещи артисту, их на самолете другой авиакомпании отправили...
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|Газетный киоск
|02.12.2017 12:24 (Обновлено: 02.12.2017 12:46)
"Комсомольская правда" 2.12.2017 ( в сокращении). Перед концертом в Волгограде лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук пообщался с журналистами и рассказал о своих творческих планах, новом альбоме и о впечатлениях от города. - Давненько я не был в Волгограде. Пять лет, по-моему, - вспоминал Юрий Шевчук. - Помню, мы и тогда в гостинице «Волгоград» жили. Она тогда старенькая была, а сейчас, говорят, уже и в ней ремонт сделали, и дороги. Вы готовитесь к чемпионату. А вот Дворец спорта, где пройдет концерт, принес музыкантам немало проблем из-за своего технического состояния. - В российский рок? Верю! Вот вам крест! - побожился лидер группы...
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|Культура
|02.12.2017 11:51
Волгоградский Дворец спорта для концерта группы ДДТ "начинили" двадцатью тоннами звука и света (ВИДЕО)
С семи часов вечера до десяти часов утра во Дворце спорта собирали сцену для концерта легендарной группы “ДДТ”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Над стационарной сценой размером 22 на 8 метров надстроили площадку высотой 60 сантиметров. Длина новой сцены - 14 метров, а ширина - 8. На ней и будет выступать рок-группа. А на сцене и в самом концертном зале установлено 20 тонн светового и акустического оборудования, которое накануне было доставлено в Волгоград на двух фурах. Также над сценой повесили три проекционных экрана. Всего на разных этапах работ было задействовано более 20 человек. Вместе с музыкантами приехала бригада из...
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|Происшествия
|02.12.2017 10:28
В столкновении двух маршруток в Советском районе Волгограда пострадал пассажир одной из них. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне на проспекте Университетский. По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомашиной «Форд 222702» - маршрутным такси "174, напротив дома № 62 «а» совершил наезд на стоявшую автомашину «ГАЗ-322132» - маршрутное такси №46. В результате ДТП 57-летний пассажир маршрутки №174 - "Волгоград-Краснослободск" - с травмами госпитализирован.
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|Спорт
|02.12.2017 09:32
На стадионе "Волгоград Арена" футбольное поле начало первую "зимовку" после серьезной подготовки, выполненной специалистами, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на генподрядчика АО "Стройтрансгаз". Комплекс мероприятий по подготовке травяного газона к зиме включил в себя стрижку, внесение минеральных удобрений, аэрацию. Инженерные системы поля были постепенно отключены для естественного биологического отдыха травы в холодный период. Фото АО "Стройтрансгаз"
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|Общество
|02.12.2017 08:45
В управляющей компании «ЖЭК» Волгограда отреагировали на публикацию ИА «Высота 102» о захламлении территории недалеко от стадиона «Монолит» на улице Тряскина бытовыми отходами. Как рассказали информагентству местные жители, буквально на следующий день после выхода материала сюда приехал трактор, который приступил к расчистке участка от гор мусора. «Только вот надолго ли?», - все-таки беспокоятся волгоградцы. Напомним, фотофакты безобразия, которое вынуждены наблюдать волгоградцы, прислали в редакцию читатели информагентства. Так как подобных обращений – немало, редакция информагентства решила открыть новую рубрику «Доска позора». Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать...
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|Общество
|02.12.2017 07:53
Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области отказано в удовлетворении требований о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок на маршруте №527 "Волгоград-Урюпинск". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, указанный документ был выдан индивидуальному предпринимателю Владимиру Архангельскому в июле 2016 года сроком на 5 лет. Истец предъявил суду информацию о работе перевозчика, который полностью свои обязательства не исполнял. Так, в январе им было выполнено 80% перевозок, в феврале - 87%, в марте - 95%, в мае -98%, в июне -90%. Выполнить задание на 100% предпринимателю удалось только в одном месяце - в сентябре. Предприниматель...
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|Аналитика
|01.12.2017 20:01
«Высота 102 ТВ»: Иногородние водители высказались о работе дорожных полицейских Волгоградской области
Смотрите сегодня в программе: иногородние водители сказали дорожным полицейским Волгоградской области, все, что о них думают. Глаз да глаз: в Волгограде новые остановочные павильоны помимо электронных табло решено оснастить видеокамерами. Стоп СПИД: студенты волгоградских вузов отметили день борьбы со СПИДом массовой сдачей тестов на ВИЧ. А кому таблетки от жадности?: поставщики централизованного тепла хотят опустошить кошельки жителей Волжского, установивших автономное отопление. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни. ...
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|Экология
|01.12.2017 19:54
В связи с открытием мусоросортировочного комплекса в Волжском город станет пилотной площадкой, где поэтапно будет введен раздельный сбор отходов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город». В Год экологии, объявленный президентом, регион решает вопросы, связанные не только с размещением отходов, но и ресурсосбережением.В тестовом режиме в жилых кварталах одного из центральных микрорайонов Волжского установлено порядка 30-ти контейнеров для раздельного сбора, а также оборудованы специальные отсеки для пластиковых бутылок. Жителям предлагают разделять отходы на две фракции — пищевые и непищевые. «Раздельный сбор на две фракции - это наиболее жизнеспособная и простая конструкция для жителей, так как квадратура...
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|Культура
|01.12.2017 19:53
Приехавший сегодня в Волгоград легендарный рок-музыкант Юрий Шевчук пригласил жителей города-героя на историческую вечеринку, которую он со своей группой, устроит завтра. Сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Стоя в фойе гостиницы "Волгоград" лидер "ДДТ" рассказал журналистам о своей концертной программе "История звука". И представил свою команду, а также друзей с которыми он познакомился в 1995 году на войне в Чечне. Именно они первыми встретили Юрия Шевчука на волгоградской земле. Подробнее в видеосюжете:
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3 декабря 11:50
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В Волгограде Юрий Шевчук и ветераны войны на Кавказе почтили память погибших товарищей 7
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В Волгограде Юрий Шевчук и ветераны войны на Кавказе почтили память погибших товарищей 7
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