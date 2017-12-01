Ночью после концерта рок-легенда Юрий Шевчук вместе с волгоградцами-участниками антитерроистической операции на Северном Кавказе, возложил цветы к мемориалу "Воинам-землякам погибшим в Чечне, Дагестане, Ингушетии". После выступления, как сообщает корр. ИА "Высота 102", к фанатам рока, поклонникам, Шевчук вышел не один, а вместе с ветеранами боевых действий в "горячих точках", с которыми он познакомился в 1995 году в Грозном. Ответив на вопросы волгоградцев и раздав автографы, Юрий Шевчук около полуночи с боевыми друзьями отправился в Дзержинский район.

Около мемориала легендарного музыканта встречали, бывшие воины, за плечами которых боевые действия на Северном Кавказе, и их близкие.

Собравшиеся минутой молчания почтили память волгоградцев - воинов-земляков, погибших в боях с незаконными бандформированиями, террористами.

Юрий Шевчук возложил цветы к памятнику, на мраморных плитах которого увековечены имена 516 солдат, сержантов, офицеров Вооруженных Сил, ФСБ, МВД, отдавших жизнь за единство России в борьбе с бандитами.

Мемориал "Воинам-землякам, погибшим на Северном Кавказе" на проспекте Жукова был открыт в Волгограде 8 мая 2001 года.



