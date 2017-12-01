В Волгоградской области стало дороже лечиться

Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он любит хулиганить, возиться с игрушками, а еще петь и танцевать. Гоша вместе с мамой и 15-летней сестрой проживают в двухэтажном общежитии в Дубовке. Комнату площадью 14 квадратных метров Лидия Гончарова приобрела на деньги материнского капитала. Других вариантов попросту не было. Но условия здесь самые что ни на есть суровые: кругом плесень, очень много плесени. Горячая вода бывает только «по праздникам», в общей душевой стены буквально черные от грибка, с потолка все время капает, а из огромных щелей в двери дует...