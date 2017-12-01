



Сегодня в Советском районе Волгограда с песнями, плясками и подарками отметили открытие новой продовольственной ярмарки. Как сообщает ИА «Высота 102», первыми гостями праздника «Разгуляй» стали несколько тысяч волгоградцев. На ярмарке выступали творческие коллективы, производители товаров устроили для всех желающих дегустацию продуктов.





Новая торговая площадка, оснащенная всем необходимым - от санузлов до ветеринарной лаборатории, расположена по проспекту Университетскому, 64. Общая ее площадь - 2,5 тысячи квадратных метров. Всего здесь установлено и работают 30 павильонов, выполненных в едином архитектурном стиле и украшенных праздничной иллюминацией.





На новую ярмарку перешли 17 предпринимателей с бывшего рынка «Петровский», где в настоящее время ведется демонтаж незаконных торговых объектов. Всего на территории Советского района в текущем году открылось четыре новые ярмарки, в том числе в поселке Горьковском и у развилки на поселок Горный.



