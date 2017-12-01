|Культура
|02.12.2017 13:06
Приключения синего чемоданчика лидера “ДДТ” на пути Санкт-Петербург - Волгоград
Пропавший чемодан лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука, судьбой которого заинтересовались читатели ИА "Высота 102", еще вчера вечером вернулся в Петербург. Об этом информагентству стало известно от источника. В багаже артиста находились не только его личные вещи, но и ноутбук, рабочие записи и лекарства.
Как выяснилось, чемодан синего цвета рок-легенды забыли выгрузить из самолёта. Пока пропажу искали в Волгограде, в питерском “Пулково” и даже в аэропорту Калининграда, куда его могли доставить по ошибке, багаж не покидал борта воздушного судна . Это обнаружилось, когда самолет авиакомпании “Победа” вернулся в Санкт-Петербург.
Чтобы быстрее вернуть личные вещи артисту, их на самолете другой авиакомпании отправили в Москву. Но там рейс задержала непогода. Чемодан из столицы доставят владельцу, как только позволят метеоусловия. И вот новость последних минут - саквояж Юрия Шевчука уже прибыл в город-герой, и он получит его буквально в течение получаса.
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Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил...
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Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Общество
|02.12.2017 13:54
Сегодня в Советском районе Волгограда с песнями, плясками и подарками отметили открытие новой продовольственной ярмарки. Как сообщает ИА «Высота 102», первыми гостями праздника «Разгуляй» стали несколько тысяч волгоградцев. На ярмарке выступали творческие коллективы, производители товаров устроили для всех желающих дегустацию продуктов. Новая торговая площадка, оснащенная всем необходимым - от санузлов до ветеринарной лаборатории, расположена по проспекту Университетскому, 64. Общая ее площадь - 2,5 тысячи квадратных метров. Всего здесь установлено и работают 30 павильонов, выполненных в едином архитектурном стиле и украшенных праздничной иллюминацией. На новую ярмарку перешли 17 предпринимателей с бывшего рынка «Петровский», где в...
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|Газетный киоск
|02.12.2017 12:24 (Обновлено: 02.12.2017 12:46)
"Комсомольская правда" 2.12.2017 ( в сокращении). Перед концертом в Волгограде лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук пообщался с журналистами и рассказал о своих творческих планах, новом альбоме и о впечатлениях от города. - Давненько я не был в Волгограде. Пять лет, по-моему, - вспоминал Юрий Шевчук. - Помню, мы и тогда в гостинице «Волгоград» жили. Она тогда старенькая была, а сейчас, говорят, уже и в ней ремонт сделали, и дороги. Вы готовитесь к чемпионату. А вот Дворец спорта, где пройдет концерт, принес музыкантам немало проблем из-за своего технического состояния. - В российский рок? Верю! Вот вам крест! - побожился лидер группы...
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|Культура
|02.12.2017 11:51
Волгоградский Дворец спорта для концерта группы ДДТ "начинили" двадцатью тоннами звука и света (ВИДЕО)
С семи часов вечера до десяти часов утра во Дворце спорта собирали сцену для концерта легендарной группы “ДДТ”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Над стационарной сценой размером 22 на 8 метров надстроили площадку высотой 60 сантиметров. Длина новой сцены - 14 метров, а ширина - 8. На ней и будет выступать рок-группа. А на сцене и в самом концертном зале установлено 20 тонн светового и акустического оборудования, которое накануне было доставлено в Волгоград на двух фурах. Также над сценой повесили три проекционных экрана. Всего на разных этапах работ было задействовано более 20 человек. Вместе с музыкантами приехала бригада из...
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|Общество
|02.12.2017 11:51
В Волгограде озвучены первые результаты работы новой комиссии по контролю за установкой киосков и павильонов нового образца. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, первые проверки прошли в Красноармейском районе Волгограда, где уже обнаружено 23 незаконных ларька. Такие киоски, как правило, «прячутся» во дворах жилых многоквартирных домов. Администрации района теперь предстоит решить вопрос с их демонтажем. Всего в южном районе города новой схемой размещения нестационарных торговых объектов, которая начала свое действие с марта 2017 года, предусмотрено 205 мест для предпринимателей. 70 киосков, исполненных в типовом сером цвете, уже работают по новым правилам. Также специалисты комиссии рекомендовали местным властям обратить особое...
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|Происшествия
|02.12.2017 10:28
В столкновении двух маршруток в Советском районе Волгограда пострадал пассажир одной из них. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне на проспекте Университетский. По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомашиной «Форд 222702» - маршрутным такси "174, напротив дома № 62 «а» совершил наезд на стоявшую автомашину «ГАЗ-322132» - маршрутное такси №46. В результате ДТП 57-летний пассажир маршрутки №174 - "Волгоград-Краснослободск" - с травмами госпитализирован.
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|Спорт
|02.12.2017 09:32
На стадионе "Волгоград Арена" футбольное поле начало первую "зимовку" после серьезной подготовки, выполненной специалистами, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на генподрядчика АО "Стройтрансгаз". Комплекс мероприятий по подготовке травяного газона к зиме включил в себя стрижку, внесение минеральных удобрений, аэрацию. Инженерные системы поля были постепенно отключены для естественного биологического отдыха травы в холодный период. Фото АО "Стройтрансгаз"
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|Общество
|02.12.2017 08:45
В управляющей компании «ЖЭК» Волгограда отреагировали на публикацию ИА «Высота 102» о захламлении территории недалеко от стадиона «Монолит» на улице Тряскина бытовыми отходами. Как рассказали информагентству местные жители, буквально на следующий день после выхода материала сюда приехал трактор, который приступил к расчистке участка от гор мусора. «Только вот надолго ли?», - все-таки беспокоятся волгоградцы. Напомним, фотофакты безобразия, которое вынуждены наблюдать волгоградцы, прислали в редакцию читатели информагентства. Так как подобных обращений – немало, редакция информагентства решила открыть новую рубрику «Доска позора». Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать...
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|Общество
|02.12.2017 07:53
Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области отказано в удовлетворении требований о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок на маршруте №527 "Волгоград-Урюпинск". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, указанный документ был выдан индивидуальному предпринимателю Владимиру Архангельскому в июле 2016 года сроком на 5 лет. Истец предъявил суду информацию о работе перевозчика, который полностью свои обязательства не исполнял. Так, в январе им было выполнено 80% перевозок, в феврале - 87%, в марте - 95%, в мае -98%, в июне -90%. Выполнить задание на 100% предпринимателю удалось только в одном месяце - в сентябре. Предприниматель...
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|Аналитика
|01.12.2017 20:01
«Высота 102 ТВ»: Иногородние водители высказались о работе дорожных полицейских Волгоградской области
Смотрите сегодня в программе: иногородние водители сказали дорожным полицейским Волгоградской области, все, что о них думают. Глаз да глаз: в Волгограде новые остановочные павильоны помимо электронных табло решено оснастить видеокамерами. Стоп СПИД: студенты волгоградских вузов отметили день борьбы со СПИДом массовой сдачей тестов на ВИЧ. А кому таблетки от жадности?: поставщики централизованного тепла хотят опустошить кошельки жителей Волжского, установивших автономное отопление. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни. ...
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|Экология
|01.12.2017 19:54
В связи с открытием мусоросортировочного комплекса в Волжском город станет пилотной площадкой, где поэтапно будет введен раздельный сбор отходов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город». В Год экологии, объявленный президентом, регион решает вопросы, связанные не только с размещением отходов, но и ресурсосбережением.В тестовом режиме в жилых кварталах одного из центральных микрорайонов Волжского установлено порядка 30-ти контейнеров для раздельного сбора, а также оборудованы специальные отсеки для пластиковых бутылок. Жителям предлагают разделять отходы на две фракции — пищевые и непищевые. «Раздельный сбор на две фракции - это наиболее жизнеспособная и простая конструкция для жителей, так как квадратура...
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|Культура
|01.12.2017 19:53
Приехавший сегодня в Волгоград легендарный рок-музыкант Юрий Шевчук пригласил жителей города-героя на историческую вечеринку, которую он со своей группой, устроит завтра. Сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Стоя в фойе гостиницы "Волгоград" лидер "ДДТ" рассказал журналистам о своей концертной программе "История звука". И представил свою команду, а также друзей с которыми он познакомился в 1995 году на войне в Чечне. Именно они первыми встретили Юрия Шевчука на волгоградской земле. Подробнее в видеосюжете:
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.12.2017 19:36
Сегодня подписан договор о сотрудничестве между музеем-заповедником «Сталинградская битва» и Германо-Российским музеем Берлин - Карлхорст, сообщает ИА «Высота 102». С немецкой стороны подпись на документе поставил директор музея Морре Йорг, который приехал в Волгоград для участия в научно практической конференции «Сталинградская битва: значение, последствия, память». Германский гость выступил с докладом под названием «Сталинград в немецкой памяти». Музей Берлин - Карлхорст расположен в здании, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
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|Спорт
|01.12.2017 19:14
В ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018 определились страны, сборные которых приедут в Волгоград для участия в матчах группового этапа ЧМ -2018, сообщает ИА «Высота 102». На стадионе «Волгоград Арена» сыграют Англия с Тунисом, Саудовская Аравия с Египтом, Польша с Японией и Исландия с Нигерией. Раньше всех в город на Волге прибудут сборные группы G – футболисты Англии и Туниса проведут матч 18 июня, начало в 21.00. Затем, 22 июня придет черед команд группы D – футбол покажут Нигерия и Исландия, матч начнется в 18.00. 25 июня в 17.00 начнется игра сборных Саудовской Аравии и Египта ( группа...
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|Спорт
|01.12.2017 18:09
Волгоградские организаторы поездки местной делегации на финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу FIFA 2018 воплотили в жизнь свои идеи по представлению Волгоградской области как центра Волго-Донского края с богатой историей, сообщает ИА «Высота 102». В Кремлевский дворец были привезены вещи разных времен - от эпохи сарматов до расцвета купечества, а также предметы, олицетворяющие регион. Вот что в итоге получилось. Церемония финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу начинается в Москве в эти минуты. Среди приглашенных на жеребьевку от волгоградского региона - губернатор Андрей Бочаров, мэр Волгограда Андрей Косолапов,...
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|Расследования
|01.12.2017 18:07
Хорошо известный в Волгограде, хотя и несколько подзабытый после своей отставки в начале 2016 года с поста заместителя губернатора, Василий Галушкин выходит из тени. На этот раз нигде не работающий после увольнения из администрации региона бывший чиновник собирается внести вклад в дело производства гидроакустической техники для ВМФ России. Как стало известно ИА "Высота 102", Василий Иванович готовится стать новым руководителем АО "ПК «Ахтуба" - волгоградского завода, входящего в крупный концерн "Океанприбор". Кандидатура Галушкина одобрена в головном офисе структуры, расположенной в Санкт-Петербурге. При этом нынешнему руководителю завода Валентину Кантемирову уготовили участь советника нового директора....
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2 декабря 13:06
Приключения синего чемоданчика лидера “ДДТ” на пути Санкт-Петербург - Волгоград
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