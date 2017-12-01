Пропавший чемодан лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука, судьбой которого заинтересовались читатели ИА "Высота 102", еще вчера вечером вернулся в Петербург. Об этом информагентству стало известно от источника. В багаже артиста находились не только его личные вещи, но и ноутбук, рабочие записи и лекарства.

Как выяснилось, чемодан синего цвета рок-легенды забыли выгрузить из самолёта. Пока пропажу искали в Волгограде, в питерском “Пулково” и даже в аэропорту Калининграда, куда его могли доставить по ошибке, багаж не покидал борта воздушного судна . Это обнаружилось, когда самолет авиакомпании “Победа” вернулся в Санкт-Петербург.

Чтобы быстрее вернуть личные вещи артисту, их на самолете другой авиакомпании отправили в Москву. Но там рейс задержала непогода. Чемодан из столицы доставят владельцу, как только позволят метеоусловия. И вот новость последних минут - саквояж Юрия Шевчука уже прибыл в город-герой, и он получит его буквально в течение получаса.



