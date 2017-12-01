В Волгограде озвучены первые результаты работы новой комиссии по контролю за установкой киосков и павильонов нового образца. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, первые проверки прошли в Красноармейском районе Волгограда, где уже обнаружено 23 незаконных ларька. Такие киоски, как правило, «прячутся» во дворах жилых многоквартирных домов. Администрации района теперь предстоит решить вопрос с их демонтажем. Всего в южном районе города новой схемой размещения нестационарных торговых объектов, которая начала свое действие с марта 2017 года, предусмотрено 205 мест для предпринимателей. 70 киосков, исполненных в типовом сером цвете, уже работают по новым правилам.

Также специалисты комиссии рекомендовали местным властям обратить особое внимание на те объекты, собственники которых, заключив договор, еще не приступали к приведению внешнего вида в соответствие новым правилам – таких павильонов и киосков на территории Красноармейского района насчитывается 46. Выявились, кроме того, и отдельные недоработки реализации новой схемы, создающие помехи пешеходам и автомобилистам. Так, торговый павильон у дома №48 по проспекту Героев Сталинграда оказался установлен всего в полутора метрах от проезжей части. Собственнику торгового объекта предстоит уменьшить площадь павильона на треть.

Вслед за Красноармейским инспекция проведет аналогичные проверки и в остальных районах города.



