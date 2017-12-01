



С семи часов вечера до десяти часов утра во Дворце спорта собирали сцену для концерта легендарной группы “ДДТ”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Над стационарной сценой размером 22 на 8 метров надстроили площадку высотой 60 сантиметров. Длина новой сцены - 14 метров, а ширина - 8. На ней и будет выступать рок-группа. А на сцене и в самом концертном зале установлено 20 тонн светового и акустического оборудования, которое накануне было доставлено в Волгоград на двух фурах. Также над сценой повесили три проекционных экрана. С семи часов вечера до десяти часов утра во Дворце спорта собирали сцену для концерта легендарной группы “ДДТ”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Над стационарной сценой размером 22 на 8 метров надстроили площадку высотой 60 сантиметров. Длина новой сцены - 14 метров, а ширина - 8. На ней и будет выступать рок-группа. А на сцене и в самом концертном зале установлено 20 тонн светового и акустического оборудования, которое накануне было доставлено в Волгоград на двух фурах. Также над сценой повесили три проекционных экрана.

Всего на разных этапах работ было задействовано более 20 человек. Вместе с музыкантами приехала бригада из 16 специалистов: четверо из них работали над размещением звукового оборудования, три человека монтировали проекционные экраны и восемь спецов устанавливали свет. Им помогали работники Дворца спорта.

“С теми, кто поет вживую, всегда сложнее работать, - улыбаясь, говорит Алексей Тимофеев, технический директор фирмы, занимающейся установкой сцены. - До этого сотрудничали с группой, которая под “фанеру” пела, так там из музыкантов на сцене только клавишник был. А здесь будут звучать и ударные, и гитары. Да и для каждого элемента оборудования нужно прокладывать два кабеля - один отвечает за электропитание, а другой управляет прибором.

Отметим также, что настройка и “подгонка” всей аппаратуры завершится лишь перед самим концертом.

"Учитывая особенности волгоградского Дворца спорта - здесь нельзя подвешивать к потолку много оборудования, нам пришлось монтировать восьмиметровый граунд (граунд - временная сцена, на каркасе которой размещается вся аппаратура, обычно используется для концертов на открытом воздухе -– прим. ред. ИА «Высота 102»). Сложности создавала и небольшая высота для концертного помещения - потолок находится всего в восьми метрах”.