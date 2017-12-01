Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Культура
 02.12.2017 11:51

Волгоградский Дворец спорта для концерта группы ДДТ "начинили" двадцатью тоннами звука и света (ВИДЕО)



С семи часов вечера до десяти часов утра  во Дворце спорта собирали сцену для концерта легендарной группы “ДДТ”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”.  Над стационарной сценой размером 22 на 8 метров надстроили площадку высотой 60 сантиметров. Длина новой сцены - 14 метров, а ширина - 8. На ней и будет выступать рок-группа.  А на сцене и в самом концертном зале  установлено 20 тонн  светового и акустического оборудования, которое накануне было доставлено в Волгоград на двух фурах. Также над сценой повесили три проекционных экрана.   
Всего на разных этапах работ было задействовано более 20 человек. Вместе с музыкантами приехала бригада из 16 специалистов: четверо из них работали над размещением звукового оборудования, три человека монтировали проекционные экраны и восемь спецов  устанавливали свет. Им помогали работники Дворца спорта.
“С теми, кто поет вживую, всегда сложнее работать, - улыбаясь, говорит Алексей Тимофеев, технический директор фирмы, занимающейся установкой сцены. - До этого сотрудничали с группой, которая под “фанеру” пела, так там из музыкантов на сцене только клавишник был. А здесь будут звучать и ударные, и гитары. Да и для каждого элемента оборудования нужно прокладывать два кабеля - один отвечает за электропитание, а другой управляет прибором. 
"Учитывая особенности волгоградского Дворца спорта - здесь нельзя подвешивать к потолку много оборудования,  нам пришлось монтировать восьмиметровый граунд (граунд - временная сцена, на каркасе которой размещается вся аппаратура, обычно используется для концертов на открытом воздухе -– прим. ред. ИА «Высота 102»).  Сложности создавала и небольшая высота для концертного  помещения - потолок находится всего в восьми метрах”.
Отметим также, что настройка и “подгонка” всей аппаратуры завершится лишь перед самим концертом.  

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Волгоград – худший город по качеству жизни после МахачкалыВ Волгограде торжественно открыли обновленный к ЧМ-2018 спорткомплекс «Зенит»Администрация Волгоградской области поделилась «лайфхаком» по экономии бюджетаВ Волгограде в храме Александра Невского будут молиться, а рядом - лечитьсяВолгоградские инвалиды в суде добиваются возвращения наземных пешеходных переходов
 
Актуальные интервью и комментарии

Главный тренер ФК "Ротор-Волгоград" поделился планом спасения команды от вылета из ФНЛ

"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школы

В Волгоград прилетела французская певица Патрисия Каас (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)

Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил...

В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает...

Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...

Общество 02.12.2017 13:54

В Волгограде несколько тысяч человек посетили открытие «стильной» ярмарки Сегодня в Советском районе Волгограда с песнями, плясками и подарками отметили открытие новой продовольственной  ярмарки. Как сообщает ИА «Высота 102», первыми гостями праздника «Разгуляй» стали несколько тысяч волгоградцев. На ярмарке выступали творческие коллективы, производители товаров устроили для всех желающих дегустацию продуктов.  Новая торговая площадка, оснащенная всем необходимым - от санузлов до ветеринарной лаборатории, расположена по проспекту Университетскому, 64. Общая ее площадь - 2,5 тысячи квадратных метров. Всего здесь установлено и работают 30 павильонов, выполненных в едином архитектурном стиле и украшенных праздничной иллюминацией.  На новую ярмарку перешли 17 предпринимателей с бывшего  рынка «Петровский», где в...
Прочитана: 171 раз
Культура 02.12.2017 13:06

Пропавший чемодан лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука, судьбой которого  заинтересовались читатели ИА "Высота 102", еще вчера вечером вернулся в Петербург. Об этом информагентству стало известно от источника. В багаже  артиста  находились не только его личные вещи, но и ноутбук,  рабочие записи и лекарства. Как выяснилось, чемодан синего цвета рок-легенды забыли выгрузить из самолёта. Пока пропажу искали  в Волгограде, в питерском “Пулково” и даже в аэропорту Калининграда, куда его могли доставить по ошибке, багаж не покидал борта воздушного судна . Это обнаружилось, когда самолет авиакомпании “Победа” вернулся в Санкт-Петербург.  Чтобы быстрее вернуть личные вещи артисту, их на  самолете другой авиакомпании отправили...
Прочитана: 441 раз
Газетный киоск 02.12.2017 12:24 (Обновлено: 02.12.2017 12:46)

"Комсомольская правда" 2.12.2017 ( в сокращении).  Перед концертом в Волгограде лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук пообщался с журналистами и рассказал о своих творческих планах, новом альбоме и о впечатлениях от города.  - Давненько я не был в Волгограде. Пять лет, по-моему, - вспоминал Юрий Шевчук. - Помню, мы и тогда в гостинице «Волгоград» жили. Она тогда старенькая была, а сейчас, говорят, уже и в ней ремонт сделали, и дороги. Вы готовитесь к чемпионату. А вот Дворец спорта, где пройдет концерт, принес музыкантам немало проблем из-за своего технического состояния. - В российский рок? Верю! Вот вам крест! - побожился лидер группы...
Прочитана: 528 раз
Общество 02.12.2017 11:51

В Волгограде озвучены первые результаты работы новой комиссии по контролю за установкой киосков и павильонов нового образца. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, первые проверки прошли в Красноармейском районе Волгограда, где уже обнаружено 23 незаконных ларька. Такие киоски, как правило, «прячутся» во дворах жилых многоквартирных домов. Администрации района теперь предстоит решить вопрос с их демонтажем. Всего в южном районе города новой схемой размещения нестационарных торговых объектов, которая начала свое действие с марта 2017 года, предусмотрено 205 мест для предпринимателей. 70 киосков, исполненных в типовом сером цвете, уже работают по новым правилам.  Также специалисты комиссии рекомендовали местным властям обратить особое...
Прочитана: 911 раз
Происшествия 02.12.2017 10:28

В столкновении двух маршруток в Советском районе Волгограда пострадал пассажир одной из них. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне на проспекте Университетский. По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомашиной «Форд 222702» - маршрутным такси "174,   напротив дома № 62 «а» совершил наезд на стоявшую автомашину «ГАЗ-322132» - маршрутное такси №46.  В результате ДТП 57-летний пассажир маршрутки №174 - "Волгоград-Краснослободск" - с травмами госпитализирован. 
Прочитана: 1315 раз
Спорт 02.12.2017 09:32

Газон стадиона «Волгоград Арена» погрузили в зимний сон На стадионе "Волгоград Арена" футбольное поле начало первую "зимовку" после серьезной подготовки, выполненной специалистами, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на генподрядчика АО "Стройтрансгаз". Комплекс мероприятий по подготовке травяного газона к зиме включил в себя стрижку, внесение минеральных удобрений, аэрацию. Инженерные системы поля были постепенно отключены для естественного биологического отдыха травы в холодный период.  Фото АО "Стройтрансгаз"
Прочитана: 1437 раз
Общество 02.12.2017 08:45

УК «ЖЭК» в Волгограде покидает «Доску позора» В управляющей компании «ЖЭК» Волгограда отреагировали на публикацию ИА «Высота 102» о захламлении территории недалеко от стадиона «Монолит» на улице Тряскина бытовыми отходами. Как рассказали информагентству местные жители, буквально на следующий день после выхода материала сюда приехал трактор, который приступил к расчистке участка от гор мусора.  «Только вот надолго ли?», - все-таки беспокоятся волгоградцы.  Напомним, фотофакты безобразия, которое вынуждены наблюдать волгоградцы, прислали в редакцию читатели информагентства. Так как подобных обращений – немало, редакция информагентства решила открыть новую рубрику «Доска позора».  Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений,  как заставить представителей власти признать...
Прочитана: 1511 раз
Общество 02.12.2017 07:53

Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области отказано в удовлетворении требований о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок на маршруте №527 "Волгоград-Урюпинск". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, указанный документ был выдан индивидуальному предпринимателю Владимиру Архангельскому в июле 2016 года сроком на 5 лет. Истец предъявил суду информацию о работе перевозчика, который полностью свои обязательства не исполнял. Так, в январе им было выполнено 80% перевозок, в феврале - 87%, в марте - 95%, в мае -98%, в июне -90%. Выполнить задание на 100% предпринимателю удалось только в одном месяце - в сентябре. Предприниматель...
Прочитана: 2134 раз
Аналитика 01.12.2017 20:01

Смотрите сегодня в программе: иногородние водители сказали дорожным полицейским Волгоградской области, все, что о них думают. Глаз да глаз: в Волгограде новые остановочные павильоны помимо электронных табло решено оснастить видеокамерами. Стоп СПИД: студенты волгоградских вузов отметили день борьбы со СПИДом массовой сдачей тестов на ВИЧ. А кому таблетки от жадности?: поставщики централизованного тепла хотят опустошить кошельки жителей Волжского, установивших автономное отопление. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.   ...
Прочитана: 27565 раз
Экология 01.12.2017 19:54

В связи с открытием мусоросортировочного комплекса в Волжском город станет пилотной площадкой, где поэтапно будет введен раздельный сбор отходов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город».  В Год экологии, объявленный президентом, регион решает вопросы, связанные не только с размещением отходов, но и ресурсосбережением.В тестовом режиме в жилых кварталах одного из центральных микрорайонов Волжского установлено порядка 30-ти контейнеров для раздельного сбора, а также оборудованы специальные отсеки для пластиковых бутылок. Жителям предлагают разделять отходы на две фракции — пищевые и непищевые. «Раздельный сбор на две фракции - это наиболее жизнеспособная и простая конструкция для жителей, так как квадратура...
Прочитана: 2810 раз
Культура 01.12.2017 19:53

Приехавший сегодня в Волгоград легендарный рок-музыкант Юрий Шевчук пригласил жителей города-героя на  историческую вечеринку, которую он со своей группой, устроит завтра. Сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Стоя в фойе гостиницы "Волгоград" лидер "ДДТ" рассказал  журналистам о своей концертной программе "История звука". И представил свою команду, а также друзей с которыми он познакомился в 1995 году на войне в Чечне. Именно они первыми встретили Юрия Шевчука на волгоградской земле.  Подробнее в видеосюжете:
Прочитана: 7655 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.12.2017 19:36

Историки Волгограда и музей истории войны Берлин-Карлхорст будут вместе искать правду Сегодня подписан договор о сотрудничестве между музеем-заповедником «Сталинградская битва» и Германо-Российским музеем Берлин - Карлхорст, сообщает ИА «Высота 102». С немецкой стороны подпись на документе поставил директор музея Морре Йорг, который приехал в Волгоград для участия в научно практической конференции «Сталинградская битва: значение, последствия, память». Германский гость выступил с докладом под названием «Сталинград в немецкой памяти». Музей Берлин - Карлхорст  расположен в здании, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 
Прочитана: 2062 раз
Спорт 01.12.2017 19:14

В Волгограде матч ЧМ-2018 сыграет сборная Англии   В ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018 определились страны, сборные которых приедут в Волгоград для участия в матчах группового этапа ЧМ -2018, сообщает ИА «Высота 102». На стадионе «Волгоград Арена» сыграют Англия с Тунисом, Саудовская Аравия с Египтом, Польша с Японией и Исландия с Нигерией. Раньше всех в город на Волге прибудут сборные группы G – футболисты Англии и Туниса проведут матч 18 июня, начало в 21.00.  Затем, 22 июня придет черед команд группы D – футбол покажут Нигерия и Исландия, матч начнется в 18.00.  25 июня в 17.00 начнется игра сборных Саудовской Аравии и Египта ( группа...
Прочитана: 5215 раз
Спорт 01.12.2017 18:09

На финальной жеребьевке ЧМ-2018 Волгоград воплотил в жизнь идею презентации с помощью старых вещей Волгоградские организаторы поездки местной делегации на финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу FIFA 2018 воплотили в жизнь свои идеи по представлению Волгоградской области как центра Волго-Донского края с богатой историей, сообщает ИА «Высота 102». В Кремлевский дворец были привезены вещи разных времен - от эпохи сарматов до расцвета купечества, а также предметы, олицетворяющие регион. Вот что в итоге получилось. Церемония финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу начинается в Москве в эти минуты. Среди приглашенных на жеребьевку от волгоградского региона - губернатор Андрей Бочаров, мэр Волгограда Андрей Косолапов,...
Прочитана: 2209 раз
Расследования 01.12.2017 18:07

Безработный экс-замгубернатора собирается погрузиться в "океан" секретности Хорошо известный в Волгограде, хотя и несколько подзабытый после своей отставки в начале 2016 года с поста заместителя губернатора, Василий Галушкин выходит из тени. На этот раз нигде не работающий после увольнения из администрации региона бывший чиновник  собирается внести вклад в дело производства гидроакустической техники для ВМФ России. Как стало известно ИА "Высота 102", Василий Иванович готовится стать новым руководителем АО "ПК «Ахтуба" - волгоградского завода, входящего в крупный концерн "Океанприбор". Кандидатура Галушкина одобрена в головном офисе структуры, расположенной в Санкт-Петербурге. При этом нынешнему руководителю завода Валентину Кантемирову уготовили участь советника нового директора....
Прочитана: 13741 раз


2 декабря 13:54
В Волгограде несколько тысяч человек посетили открытие «стильной» ярмаркиСмотреть фотографии
2 декабря 13:06
Приключения синего чемоданчика лидера “ДДТ” на пути Санкт-Петербург - Волгоград
2 декабря 12:24
Юрий Шевчук может написать песню про Сталинград
2 декабря 11:51
Волгоградский Дворец спорта для концерта группы ДДТ "начинили" двадцатью тоннами звука и света (ВИДЕО)Cмотреть видео
2 декабря 11:51
В Волгограде владельцы незаконных киосков проигрывают властям «игру в прятки»
2 декабря 10:28
В Волгограде в столкновении двух маршруток пострадал пассажир
2 декабря 09:32
Газон стадиона «Волгоград Арена» погрузили в зимний сонСмотреть фотографии
2 декабря 08:45
УК «ЖЭК» в Волгограде покидает «Доску позора»Смотреть фотографии
2 декабря 07:53
Суд не стал лишать перевозчика работы на маршруте "Волгоград-Урюпинск"
1 декабря 20:01
«Высота 102 ТВ»: Иногородние водители высказались о работе дорожных полицейских Волгоградской области Комментарии2Cмотреть видео
1 декабря 19:54
В Волжском стартовал пилотный проект по раздельному сбору бытовых отходов Комментарии14
1 декабря 19:53
Юрий Шевчук: Приглашаю волгоградцев на историческую вечеринку во Дворец спорта ( ВИДЕО) Комментарии3Cмотреть видео
1 декабря 19:36
Историки Волгограда и музей истории войны Берлин-Карлхорст будут вместе искать правду Комментарии1Смотреть фотографии
1 декабря 19:14
В Волгограде матч ЧМ-2018 сыграет сборная Англии Комментарии15Смотреть фотографии
1 декабря 18:09
На финальной жеребьевке ЧМ-2018 Волгоград воплотил в жизнь идею презентации с помощью старых вещей Комментарии12Смотреть фотографии
1 декабря 18:07
Безработный экс-замгубернатора собирается погрузиться в "океан" секретности Комментарии148Смотреть фотографии
1 декабря 18:05
У лидера группы ДДТ по пути в Волгоград потерялся чемоданСмотреть фотографии
1 декабря 17:09
Институт архитектуры и строительства открывает двери для абитуриентовСмотреть фотографии
1 декабря 16:43
Легендарный рок-музыкант Юрий Шевчук прилетел в Волгоград с двумя фурами живого звука Комментарии2Смотреть фотографии
1 декабря 16:26
Чиновники Волгоградской области наговорят на 3 миллиона рублей Комментарии12Смотреть фотографии
Культура
2 декабря 13:06
Приключения синего чемоданчика лидера “ДДТ” на пути Санкт-Петербург - Волгоград
2 декабря 11:51
Волгоградский Дворец спорта для концерта группы ДДТ "начинили" двадцатью тоннами звука и света (ВИДЕО)Cмотреть видео
1 декабря 19:53
Юрий Шевчук: Приглашаю волгоградцев на историческую вечеринку во Дворец спорта ( ВИДЕО) Комментарии3Cмотреть видео
1 декабря 16:43
Легендарный рок-музыкант Юрий Шевчук прилетел в Волгоград с двумя фурами живого звука Комментарии2Смотреть фотографии
29 ноября 11:10
Волгоградский музыкальный театр возглавил бывший артист балета Комментарии17Смотреть фотографии
29 ноября 09:51
В Волгограде музей имени Машкова устроит инклюзивную субботуСмотреть фотографии
28 ноября 11:56
В волгоградском музее покажут монеты несуществующих стран Комментарии2Смотреть фотографии
28 ноября 10:08
В администрации Волгоградской области - новое назначение Комментарии35
26 ноября 22:18
В Волгоград прилетела французская певица Патрисия Каас (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
24 ноября 11:45
Испанская баронесса подарила Волгоградскому музею ИЗО 21 шедевр живописи Комментарии6Смотреть фотографии
20 ноября 17:27
Ветхие дворцы культуры в Волгоградской области могут превратиться в кинотеатры Комментарии9
17 ноября 13:50
В Волгоградской области детей хотят оградить от низкопробных коммерческих спектаклей Комментарии14Смотреть фотографии
17 ноября 09:49
Аудиторы выявили факт переработки артистами волгоградских театров Комментарии11
16 ноября 21:04
На Петербургском форуме бизнесмена из Волгограда наградили за превращение памятника Царицына в «Лофт 1890»Смотреть фотографии
12 ноября 06:50
Театр оперы и балета из Донецка едет с гастролями в ВолгоградСмотреть фотографии
11 ноября 08:31
Телескоп Волжского политеха вызвал аншлаг у зрителейСмотреть фотографии
9 ноября 14:15
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России Комментарии3Смотреть фотографии
8 ноября 11:00
В волгоградском музее «Старая Сарепта» отпразднуют день рождения немецкой сосиски Комментарии6Смотреть фотографии
4 ноября 05:40
Волгоград и Волжский объединяют звезды эстрады из МосквыСмотреть фотографии
1 ноября 11:59
Новый директор мечтает превратить филармонию в бренд Волгоградской области Комментарии17Смотреть фотографииCмотреть видео
1 ноября 11:26
Именитые художники Волгограда приступили к работе над созданием скульптуры, посвященной строителям Комментарии10
1 ноября 09:40
В Волгоградской областной филармонии – новый директор Комментарии17Смотреть фотографии
31 октября 18:09
Директор волгоградской областной филармонии покидает пост Комментарии26
30 октября 07:39
Волгоградец Владимир Потапов среди самых успешных художников в России Комментарии3
26 октября 15:51
В Волгограде зрители не спешат на скандальный фильм «Матильда» Комментарии25
25 октября 12:10
В мемориально-историческом музее волгоградцев погружают в революцию 1917 года Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
22 октября 10:53
Волгоградские историки расскажут свою версию скандальной «Матильды»
19 октября 14:24
В волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» выставлен редчайший трёхвековой экспонатСмотреть фотографии
18 октября 18:28
В Волгограде артистка ликвидированного ансамбля «Вишневый сад» указала на «губителей» культуры Комментарии21Смотреть фотографии
15 октября 10:30
Уникальные весы прошлых столетий представили в музее истории Волгоградского педуниверситетаСмотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Как предпринимателю защититься на финансовом рынке

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

Вьетнамские бальзамы «Звёздочка»

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 2 Декабря, Сб
Волгоград
Пасмурно, температура 0..-2 С, давление 763..765 мм рт.ст., ветер Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
2 Декабря, Сб
1 $ 58.5182 руб.
1 € 69.7478 руб.
1 GBP 79.1342 руб.
1 CHF 59.5302 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
         
       
       

 

Обсуждают в форуме

Волгоград – худший город по качеству жизни после МахачкалыКомментарии151
Безработный экс-замгубернатора собирается погрузиться в "океан" секретностиКомментарии148
"Взгляд с Высоты": Губернатор расставил приоритеты развития Волгоградской областиКомментарии83
Федеральный судья, устроившая аварию из пяти машин в Волгограде, могла быть нетрезвойКомментарии81
В Волгограде 95-летний ветеран восхитил профессора МГИМО знанием историиКомментарии78
Сбор подписей за референдум по времени в Волгоградской области охватил все районы и городаКомментарии66
Президент России Владимир Путин примет участие в жеребьевке Чемпионата мира-2018Комментарии62
Волгоградская область восстанавливает утраченные темпы индекса производстваКомментарии61
Председатель комитета образования Волгоградской области вогнала в краску депутатовКомментарии54
В Волгограде в храме Александра Невского будут молиться, а рядом - лечитьсяКомментарии53
Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь»Комментарии51
У волгоградского промышленника Олега Савченко спросили совета в Государственной думеКомментарии39
В больнице Волгограда умерла пенсионерка, попавшая под колеса автобусаКомментарии37
В администрации Волгоградской области - новое назначениеКомментарии35
Героиню долгового скандала исключили из фракции "Единая Россия" в Волгоградской гордумеКомментарии34

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде топ-чиновница дала мастер-класс по публичной лестиКомментарии6
Просмотров: 29030
«Высота 102 ТВ»: Иногородние водители высказались о работе дорожных полицейских Волгоградской областиКомментарии2
Просмотров: 24511
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «единороссы» гордумы избавились от позора в виде скандального депутатаКомментарии6
Просмотров: 21530
Федеральный судья, устроившая аварию из пяти машин в Волгограде, могла быть нетрезвойКомментарии81
Просмотров: 16778
Безработный экс-замгубернатора собирается погрузиться в "океан" секретностиКомментарии148
Просмотров: 13463
Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь»Комментарии51
Просмотров: 9715
В Волжском гаишник покинул место ДТП (ВИДЕО)Комментарии19
Просмотров: 8363
Юрий Шевчук: Приглашаю волгоградцев на историческую вечеринку во Дворец спорта ( ВИДЕО)Комментарии3
Просмотров: 6409
В Волгоградской области 1745 фельдшеров «Скорой помощи» оденут по последней модеКомментарии6
Просмотров: 6285
Жительницу Волжского не выпустят из города за «минирование» плотины ГЭСКомментарии1
Просмотров: 5834

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде федеральный судья на внедорожнике «собрала» четыре машины на перекрестке
Рекомендации: +75 / 11-
Безработный экс-замгубернатора собирается погрузиться в "океан" секретностиКомментарии148
Рекомендации: +72 / 10-
Новый в Волгограде амбулаторный гемодиализный центр открыл свои двери для пациентов
Рекомендации: +65 / 5-
Федеральный судья, устроившая аварию из пяти машин в Волгограде, могла быть нетрезвойКомментарии81
Рекомендации: +62 / 10-
Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь»Комментарии51
Рекомендации: +60 / 6-
ВИДЕО с места ДТП в Волгограде с участием судьи, в крови которой обнаружен алкогольКомментарии23
Рекомендации: +56 / 7-
Мы хотим, чтобы вас услышали!Комментарии27
Рекомендации: +47 / 2-
В Волгограде экс-депутат гордумы больше не «кайфует»Комментарии23
Рекомендации: +47 / 8-
В Волгограде экс-начальник колонии строгого режима отделался условным наказанием за смертельное ДТПКомментарии32
Рекомендации: +46 / 5-
Мэрия Волгограда требует отменить «затерявшееся» на семь лет решение суда в пользу депутатаКомментарии10
Рекомендации: +44 / 5-