В связи с открытием мусоросортировочного комплекса в Волжском город станет пилотной площадкой, где поэтапно будет введен раздельный сбор отходов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город». В Год экологии, объявленный президентом, регион решает вопросы, связанные не только с размещением отходов, но и ресурсосбережением.В тестовом режиме в жилых кварталах одного из центральных микрорайонов Волжского установлено порядка 30-ти контейнеров для раздельного сбора, а также оборудованы специальные отсеки для пластиковых бутылок. Жителям предлагают разделять отходы на две фракции — пищевые и непищевые. «Раздельный сбор на две фракции - это наиболее жизнеспособная и простая конструкция для жителей, так как квадратура...

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