В Волгоградской области елки и сосны взяли под охрану

Лесники и сотрудники полиции в первый день календарной зимы заступили в рейды по охране хвойных насаждений в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете природных ресурсов и экологии, основная цель такой работы - выявление незаконных рубок в хвойных молодняках. Определены маршруты патрулирования. В основном они охватывают территории, которые часто подвергаются незаконным рубкам, а также выезды из лесных массивов и дороги общего пользования. Ежедневные дежурства продлятся до конца декабря. Нарушителям грозит административная либо уголовная ответственность - наказание зависит от размера нанесенного ущерба.

Общая площадь хвойных насаждений в Волгоградской области составляет более 73 тысяч гектаров. Весной в 22 лесничествах на 357 гектарах были высажены саженцы крымской и обыкновенной сосны.



