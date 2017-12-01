У лидера группы ДДТ по пути в Волгоград потерялся чемодан





Казус обнаружился после приземления самолета, на котором лидер легендарной группы ДДТ Юрий Шевчук прилетел в Волгоград, чтобы завтра дать в городе-герое единственный концерт. Как стало известно ИА «Высота 102», подобная неприятность коснулась лишь одного Юрия Шевчука, остальные музыканты остались при своих вещах. Юрий Шевчук старался не подавать вида, что раздосадован, однако запланированную пресс-конференцию в гостинице «Волгоград» постарался провести в блиц-режиме. Поводом для того, чтобы побыстрее распрощаться с журналистами, послужило рядовое обстоятельство – Юрий Шевчук после перелета захотел в туалет. О чем он и сообщил присутствующим. Между тем, в настоящее время во Дворце спорта в Волгограде идет монтаж оборудования для предстоящего концерта. Музыканты привезли в Волгоград две фуры оборудования, которое обеспечит живой звук на выступлении Юрия Шевчука.



