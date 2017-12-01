Историки Волгограда и музей истории войны Берлин-Карлхорст будут вместе искать правду









Сегодня подписан договор о сотрудничестве между музеем-заповедником «Сталинградская битва» и Германо-Российским музеем Берлин - Карлхорст, сообщает ИА «Высота 102». С немецкой стороны подпись на документе поставил директор музея Морре Йорг, который приехал в Волгоград для участия в научно практической конференции «Сталинградская битва: значение, последствия, память». Германский гость выступил с докладом под названием «Сталинград в немецкой памяти».

Музей Берлин - Карлхорст расположен в здании, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.



