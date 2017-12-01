В Волжском стартовал пилотный проект по раздельному сбору бытовых отходов

В связи с открытием мусоросортировочного комплекса в Волжском город станет пилотной площадкой, где поэтапно будет введен раздельный сбор отходов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город».

В Год экологии, объявленный президентом, регион решает вопросы, связанные не только с размещением отходов, но и ресурсосбережением. В тестовом режиме в жилых кварталах одного из центральных микрорайонов Волжского установлено порядка 30-ти контейнеров для раздельного сбора, а также оборудованы специальные отсеки для пластиковых бутылок. Жителям предлагают разделять отходы на две фракции — пищевые и непищевые.

«Раздельный сбор на две фракции - это наиболее жизнеспособная и простая конструкция для жителей, так как квадратура российских квартир не позволяет заводить под мусор несколько емкостей. Качественная сортировка на уровне населения позволит снизить тариф для жителей, - отмечает руководитель Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун. – Для предприятия: двухфазный раздельный сбор позволит повысить отбор полезных фракций на сортировочном комплексе».

Поэтапно раздельный сбор отходов планируется ввести во всех районах Волгограда и Волжского. Качественная сортировка будет способствовать снижению тарифа на вывоз мусора, считают в компании. Мероприятие является одним из запланированных в сфере обращения с отходами в рамках Года экологии в Волгоградской области.







