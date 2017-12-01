В Волгограде школьник провалился под лед и утонул

11-летний школьник сегодня погиб, провалившись под лед на пруду в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, возвращаясь из школы, мальчик зашел на лед, где стал пинать пластиковую бутылку. Заигравшись, он не заметил, как оказался практически на середине пруда. Тонкий лёд не выдержал веса ребенка, школьник провалился в воду. Очевидцами случившегося стали двое местных подростков в возрасте 13 и 17 лет. Старший юноша кинулся на помощь утопающему и следом за ним прыгнул в образовавшуюся прорубь, но, к сожалению, спасти малолетнего ему не удалось.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра следователями обнаружены школьный рюкзак и сапог утонувшего мальчика. В поисках его тела задействованы водолазы.

Известно, что семья, в которой воспитывался школьник, является многодетной, в ней воспитывается шестеро детей. В поле зрения органов системы профилактики не попадала.



