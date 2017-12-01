



Несколько минут назад в Волгоград рейсовым самолетом авиакомпании "Победа" прилетел музыкант, поэт, композитор, художник и продюсер, основатель и единственный бессменный участник группы ДДТ Юрий Шевчук. Как сообщает ИА "Высота 102" , завтра, в субботу во Дворце спорта он даст единственный концерт. Юрий Шевчук пообещал, что концерт будет интересным. Музыкант исполнит как старые песни-легенды, так и новые.

Накануне в Волгоград две фуры доставили оборудование для концерта Юрий Шевчука. В настоящее время идет его монтаж и техническая подготовка. Объемное звучание и световое решение, специальный кабинет из светодиодных экранов - все это создаст эффект присутствия каждого зрителя внутри концертного шоу.



