Суд не стал лишать перевозчика работы на маршруте "Волгоград-Урюпинск"

Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области отказано в удовлетворении требований о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок на маршруте №527 "Волгоград-Урюпинск". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, указанный документ был выдан индивидуальному предпринимателю Владимиру Архангельскому в июле 2016 года сроком на 5 лет. Истец предъявил суду информацию о работе перевозчика, который полностью свои обязательства не исполнял. Так, в январе им было выполнено 80% перевозок, в феврале - 87%, в марте - 95%, в мае -98%, в июне -90%. Выполнить задание на 100% предпринимателю удалось только в одном месяце - в сентябре. Предприниматель пояснил, что вместо 7 рейсов в день он осуществлял в среднем 5-6 рейсов из-за поломок транспортных средств. О данных фактах, утверждал ответчик, он уведомлял ГУП "Вокзал-Авто". Однако, как выяснилось в суде, такие заявления поступали не о каждом сорванном рейсе. С учетом интересов населения города Урюпинска и того, что перевозчик не допускал срыва всех рейсов одновременно, суд не стал лишать его свидетельства на осуществление перевозок. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



