Институт архитектуры и строительства открывает двери для абитуриентов









День открытых дверей проводит в ближайшее воскресенье, 3 декабря, Институт архитектуры и строительства (ИАиС) ВолгГТУ.

Как сообщили ИА «Высота 102» в институте, всех, кто хочет стать уникальным специалистом-созидателем, которые проектируют и строят города и всё, что в них есть – жилые, общественные и промышленные здания, аэродромы, мосты, тоннели, дороги, парки, обеспечивают экологическую, пожарную, информационную безопасность и надежность этих объектов, с радостью встретят и подробно расскажут о направлениях и специальностях подготовки и условиях поступления в ИАиС.

Институт архитектуры и строительства (ИАиС) продолжает динамично развиваться в составе Волгоградского государственного технического университета: модернизируется его материльно-техническая база, обновляется учебное и научное оборудование, расширяется подписка на информационные ресурсы, усиливается сотрудничество с предприятиями-партнерами. При этом Институт был и остается кузницей строительных кадров, архитекторов, дизайнеров, экологов, экономистов, специалистов МЧС и ЖКХ – только в июле 2017 году выпускниками ИАиС стали более 800 человек. Из них свыше 100 окончили вуз с отличием.









Все выпускники ИАиС востребованы на рынке труда как в Волгоградской области, так и далеко за ее пределами. И это объяснимо: институт готовит специалистов и профессионалов для тех отраслей, которые даже в кризисные периоды в экономике функционируют, организуя инфраструктуру жизни человека.

Начало мероприятия в 10 часов по адресу: ул. Академическая, 1 (вход с улицы Циолковского). Телефон: (8442) 97-48-13.



