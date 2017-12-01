|Общество
|01.12.2017 17:09(Обновлено: 01.12.2017 18:32)
Институт архитектуры и строительства открывает двери для абитуриентов
День открытых дверей проводит в ближайшее воскресенье, 3 декабря, Институт архитектуры и строительства (ИАиС) ВолгГТУ.
Как сообщили ИА «Высота 102» в институте, всех, кто хочет стать уникальным специалистом-созидателем, которые проектируют и строят города и всё, что в них есть – жилые, общественные и промышленные здания, аэродромы, мосты, тоннели, дороги, парки, обеспечивают экологическую, пожарную, информационную безопасность и надежность этих объектов, с радостью встретят и подробно расскажут о направлениях и специальностях подготовки и условиях поступления в ИАиС.
Институт архитектуры и строительства (ИАиС) продолжает динамично развиваться в составе Волгоградского государственного технического университета: модернизируется его материльно-техническая база, обновляется учебное и научное оборудование, расширяется подписка на информационные ресурсы, усиливается сотрудничество с предприятиями-партнерами. При этом Институт был и остается кузницей строительных кадров, архитекторов, дизайнеров, экологов, экономистов, специалистов МЧС и ЖКХ – только в июле 2017 году выпускниками ИАиС стали более 800 человек. Из них свыше 100 окончили вуз с отличием.
Все выпускники ИАиС востребованы на рынке труда как в Волгоградской области, так и далеко за ее пределами. И это объяснимо: институт готовит специалистов и профессионалов для тех отраслей, которые даже в кризисные периоды в экономике функционируют, организуя инфраструктуру жизни человека.
Начало мероприятия в 10 часов по адресу: ул. Академическая, 1 (вход с улицы Циолковского). Телефон: (8442) 97-48-13.
Главный тренер ФК "Ротор-Волгоград" поделился планом спасения команды от вылета из ФНЛ
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школы
В Волгоград прилетела французская певица Патрисия Каас (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил...
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает...
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.12.2017 19:36
Сегодня подписан договор о сотрудничестве между музеем-заповедником «Сталинградская битва» и Германо-Российским музеем Берлин - Карлхорст, сообщает ИА «Высота 102». С немецкой стороны подпись на документе поставил директор музея Морре Йорг, который приехал в Волгоград для участия в научно практической конференции «Сталинградская битва: значение, последствия, память». Германский гость выступил с докладом под названием «Сталинград в немецкой памяти». Музей Берлин - Карлхорст расположен в здании, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Прочитана: 138 раз
|Спорт
|01.12.2017 19:14
В ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018 определились страны, сборные которых приедут в Волгоград для участия в матчах группового этапа ЧМ -2018, сообщает ИА «Высота 102». На стадионе «Волгоград Арена» сыграют Англия с Тунисом, Саудовская Аравия с Египтом, Польша с Японией и Исландия с Нигерией. Раньше всех в город на Волге прибудут сборные группы G – футболисты Англии и Туниса проведут матч 18 июня, начало в 21.00. Затем, 22 июня придет черед команд группы D – футбол покажут Нигерия и Исландия, матч начнется в 18.00. 25 июня в 17.00 начнется игра сборных Саудовской Аравии и Египта ( группа А). И 28 июня...
Прочитана: 283 раз
|Спорт
|01.12.2017 18:09 (Обновлено: 01.12.2017 18:26)
Волгоградские организаторы поездки местной делегации на финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу FIFA 2018 воплотили в жизнь свои идеи по представлению Волгоградской области как центра Волго-Донского края с богатой историей, сообщает ИА «Высота 102». В Кремлевский дворец были привезены вещи разных времен - от эпохи сарматов до расцвета купечества, а также предметы, олицетворяющие регион. Вот что в итоге получилось. Церемония финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу начинается в Москве в эти минуты. Среди приглашенных на жеребьевку от волгоградского региона - губернатор Андрей Бочаров, мэр Волгограда Андрей Косолапов,...
Прочитана: 976 раз
|Экология
|01.12.2017 18:06
Лесники и сотрудники полиции в первый день календарной зимы заступили в рейды по охране хвойных насаждений в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете природных ресурсов и экологии, основная цель такой работы - выявление незаконных рубок в хвойных молодняках. Определены маршруты патрулирования. В основном они охватывают территории, которые часто подвергаются незаконным рубкам, а также выезды из лесных массивов и дороги общего пользования. Ежедневные дежурства продлятся до конца декабря. Нарушителям грозит административная либо уголовная ответственность - наказание зависит от размера нанесенного ущерба. Общая площадь хвойных насаждений в Волгоградской области составляет более 73 тысяч гектаров. Весной в 22 лесничествах на...
Прочитана: 265 раз
|Происшествия
|01.12.2017 18:05
Казус обнаружился после приземления самолета, на котором лидер легендарной группы ДДТ Юрий Шевчук прилетел в Волгоград, чтобы завтра дать в городе-герое единственный концерт. Как стало известно ИА «Высота 102», подобная неприятность коснулась лишь одного Юрия Шевчука, остальные музыканты остались при своих вещах. Юрий Шевчук старался не подавать вида, что раздосадован, однако запланированную пресс-конференцию в гостинице «Волгоград» постарался провести в блиц-режиме. Поводом для того, чтобы побыстрее распрощаться с журналистами, послужило рядовое обстоятельство – Юрий Шевчук после перелета захотел в туалет. О чем он и сообщил присутствующим. Между тем, в настоящее время во Дворце спорта в Волгограде идет монтаж оборудования...
Прочитана: 4398 раз
|Экология
|01.12.2017 17:04
В связи с открытием мусоросортировочного комплекса в Волжском город станет пилотной площадкой, где поэтапно будет введен раздельный сбор отходов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город». В Год экологии, объявленный президентом, регион решает вопросы, связанные не только с размещением отходов, но и ресурсосбережением.В тестовом режиме в жилых кварталах одного из центральных микрорайонов Волжского установлено порядка 30-ти контейнеров для раздельного сбора, а также оборудованы специальные отсеки для пластиковых бутылок. Жителям предлагают разделять отходы на две фракции — пищевые и непищевые. «Раздельный сбор на две фракции - это наиболее жизнеспособная и простая конструкция для жителей, так как квадратура...
Прочитана: 2025 раз
|Культура
|01.12.2017 16:43
Несколько минут назад в Волгоград рейсовым самолетом авиакомпании "Победа" прилетел музыкант, поэт, композитор, художник и продюсер, основатель и единственный бессменный участник группы ДДТ Юрий Шевчук. Как сообщает ИА "Высота 102" , завтра, в субботу во Дворце спорта он даст единственный концерт. Юрий Шевчук пообещал, что концерт будет интересным. Музыкант исполнит как старые песни-легенды, так и новые. Накануне в Волгоград две фуры доставили оборудование для концерта Юрий Шевчука. В настоящее время идет его монтаж и техническая подготовка. Объемное звучание и световое решение, специальный кабинет из светодиодных экранов - все это создаст эффект присутствия каждого зрителя внутри концертного шоу. ...
Прочитана: 2244 раз
|Общество
|01.12.2017 16:26
На сотовую связь для государственных нужд органов исполнительной власти Волгоградской области потратят около 3 миллионов рублей. Такова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная цена контракта, размещенного комитетом информационных технологий Волгоградской области. Услуги сотовой связи должны оказываться весь предстоящий год на территории Волгограда, Волгоградской области, России, СНГ и иностранных государств. Заказчику должны предоставить 400 sim-карт и еще 100 в качестве дополнительного резерва. Исполнитель должен обеспечить международный и национальный роуминг, доступ в интернет и т.д. в круглосуточном режиме. Кроме того, должна быть гарантирована конфиденциальность информации об абонентах, которая будет или может быть известна сотрудникам оператора сотовой...
Прочитана: 1753 раз
|Телеком
|01.12.2017 16:17
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» рассказал предпринимателям о возможностях новой облачной телефонии – ОАТС 3.0. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, представители деловой среды обсудили современные технологии и инструменты организации эффективных продаж, узнали, как анализировать работу и повышать качество обслуживания клиентов, контролировать и обучать сотрудников, больше зарабатывать, не упуская ни одного звонков, даже если линия занята. «Облачная АТС – интеллектуальная телефония и универсальный инструмент продаж, наиболее экономически выгодное решение для компании любого масштаба. «Дом.ru Бизнес» позволяет создать корпоративную сеть и вести бесплатные переговоры внутренних абонентов, общаться вне офиса, выгодно совершать звонки по городу, России и миру»,...
Прочитана: 704 раз
|Происшествия
|01.12.2017 15:35
11-летний школьник сегодня погиб, провалившись под лед на пруду в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, возвращаясь из школы, мальчик зашел на лед, где стал пинать пластиковую бутылку. Заигравшись, он не заметил, как оказался практически на середине пруда. Тонкий лёд не выдержал веса ребенка, школьник провалился в воду. Очевидцами случившегося стали двое местных подростков в возрасте 13 и 17 лет. Старший юноша кинулся на помощь утопающему и следом за ним прыгнул в образовавшуюся прорубь, но, к сожалению, спасти малолетнего ему не удалось. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В...
Прочитана: 1837 раз
|Общество
|01.12.2017 15:16
Жители Краснослободска, который считают столицей турбаз Волгоградской области, возмущены видом центра города. Как рассказали они ИА «Высота 102», весной и осенью и зимой тут непролазная грязь. летом - смерчи из пыли. «Чиновники этого места не видят. Нет пешеходных дорожек. Никто не убирает ничего – ни дворники, ни владельцы автомобилей. Местные жители ходят в галошах и резиновых сапогах», - грустно констатируют жители. А ведь через эту дорогу будут ездить туристы на Волгу и турбазы, напоминают краснослободцы. «Ведь ничего сложного убирать там нет. Да и люди тоже должны понимать, что нельзя сорить», - призывают наши читатели. ...
Прочитана: 1793 раз
|Расследования
|01.12.2017 14:29
Хорошо известный в Волгограде, хотя и несколько подзабытый после своей отставки в начале 2016 года с поста заместителя губернатора, Василий Галушкин выходит из тени. На этот раз нигде не работающий после увольнения из администрации региона бывший чиновник собирается внести вклад в дело производства гидроакустической техники для ВМФ России. Как стало известно ИА "Высота 102", Василий Иванович готовится стать новым руководителем АО "ПК «Ахтуба" - волгоградского завода, входящего в крупный концерн "Океанприбор". Кандидатура Галушкина одобрена в головном офисе структуры, расположенной в Санкт-Петербурге. При этом нынешнему руководителю завода Валентину Кантемирову уготовили участь советника нового директора....
Прочитана: 10301 раз
|Астрахань
|01.12.2017 13:34
Один человек погиб и еще один попал в больницу в результате аварии, вызванной выбежавшими на дорогу лошадьми. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Астраханской области, ДТП случилось накануне вечером на 1310-м километре трассы Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань». Водитель «Renault Logan», увидев на дороге животных, попытался затормозить. Но иномарку вынесло на встречную полосу, где в нее врезался грузовик «DAF». От удара машина улетела в кювет. В результате столкновения получили ранения 54-летний водитель легкового авто и его 44-летняя пассажирка. Довезти до больницы мужчину не успели - он умер в автомобиле скорой помощи. Сейчас выясняются все обстоятельства...
Прочитана: 1122 раз
|Происшествия
|01.12.2017 12:43
Незапертая дверь выдала 26-летнего жителя Краснооктябрьского района, несколько суток обкрадывавшего взломанный гараж. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в полицию обратились охранники одного из гаражных кооперативов. Во время обхода они увидели молодого человека, который вынес из гаража лодочный мотор и не запер за собой дверь. Удивленные такой беспечностью, мужчины окликнули его и поинтересовались кем он приходится хозяину бокса. Дать вразумительного ответа он не смог. Заподозрив неладное, охранники заперли волгоградца в своей сторожке и вызвали полицейских. При разбирательстве выяснилось, что ранее судимый безработный вот уже несколько дней выносит из гаража чужое имущество. Приехавший на место хозяин недосчитался ...
Прочитана: 1654 раз
|Расследования
|01.12.2017 11:32
Свидетелей аварии, произошедшей в Суровикинском районе, ищут волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП произошло 12 сентября этого года около пяти утра. На 117 километре трассы "Волгоград - Каменск-Шахтинский" столкнулись "Лада Гранта" и "Chevrolet Lanos". От полученных травм на месте ДТП погибли двое женщин-пассажиров "Лады" и один пассажир "Chevrolet". Всех, кто обладает информацией и может рассказать об обстоятельствах аварии, полиция просит обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: Волгоград, улица Голубинская, 8, кабинет 21 к старшему следователю по особо важным делам Купцовой Светлане Александровне, тел. 8 (8442)...
Прочитана: 4116 раз
1 декабря 19:36
1 декабря 19:14
1 декабря 18:09
1 декабря 18:06
1 декабря 18:05
1 декабря 16:43
1 декабря 16:26
1 декабря 16:17
1 декабря 15:35
1 декабря 12:43
1 декабря 11:30
1 декабря 10:39
Общество
1 декабря 16:26
1 декабря 10:35
30 ноября 13:25
30 ноября 11:42
29 ноября 12:18
29 ноября 11:45
29 ноября 11:19
28 ноября 16:08
28 ноября 14:14
27 ноября 19:55
27 ноября 18:02
27 ноября 16:59
27 ноября 16:17
27 ноября 14:11
27 ноября 13:44
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 1 Декабря, Пт
Волгоград
Малооблачно, температура -1..-3 С, давление 763..765 мм рт.ст., ветер Восточный, 5 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
1 Декабря, Пт
|1 $
|58.5814 руб.
|1 €
|69.5185 руб.
|1 GBP
|78.8974 руб.
|1 CHF
|59.4072 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители уцелевших подъездов дома с трещинами не дают спасать квартиры соседей3
Просмотров: 25873
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «единороссы» гордумы избавились от позора в виде скандального депутата6
Просмотров: 21530
Просмотров: 16778
Просмотров: 16167
Просмотров: 9715
Просмотров: 9705
Просмотров: 8363
Просмотров: 7005
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +75 / 11-
Рекомендации: +66 / 7-
Рекомендации: +65 / 4-
Рекомендации: +65 / 4-
Рекомендации: +62 / 10-
Рекомендации: +59 / 5-
Рекомендации: +56 / 7-
Рекомендации: +47 / 2-
Рекомендации: +47 / 8-