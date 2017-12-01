На «Доску позора» отправили турбазную столицу Волгоградской области

Жители Краснослободска, который считают столицей турбаз Волгоградской области, возмущены видом центра города. Как рассказали они ИА «Высота 102», весной и осенью и зимой тут непролазная грязь. летом - смерчи из пыли. «Чиновники этого места не видят. Нет пешеходных дорожек. Никто не убирает ничего – ни дворники, ни владельцы автомобилей. Местные жители ходят в галошах и резиновых сапогах», - грустно констатируют жители. А ведь через эту дорогу будут ездить туристы на Волгу и турбазы, напоминают краснослободцы. «Ведь ничего сложного убирать там нет. Да и люди тоже должны понимать, что нельзя сорить», - призывают наши читатели.





























Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.