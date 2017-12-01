Предпринимателям Волгограда презентовали ускоритель продаж









Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» рассказал предпринимателям о возможностях новой облачной телефонии – ОАТС 3.0. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, представители деловой среды обсудили современные технологии и инструменты организации эффективных продаж, узнали, как анализировать работу и повышать качество обслуживания клиентов, контролировать и обучать сотрудников, больше зарабатывать, не упуская ни одного звонков, даже если линия занята.

«Облачная АТС – интеллектуальная телефония и универсальный инструмент продаж, наиболее экономически выгодное решение для компании любого масштаба. «Дом.ru Бизнес» позволяет создать корпоративную сеть и вести бесплатные переговоры внутренних абонентов, общаться вне офиса, выгодно совершать звонки по городу, России и миру», – отметила директор по b2b «Дом.ru Бизнес» в Волгограде Ольга Прокопова.

Новая облачная услуга вызвала оживленную дискуссию и собрала немало положительных отзывов.

«ОАТС 3.0 поможет нам обеспечивать сервис на высшем уровне. Это не только положительно сказывается на отношениях с клиентами, но и позволяет эффективно управлять бизнес-процессами и коммуникациями с клиентами. Сервис обладает расширенным функционалом, который необходим нашей компании», – прокомментировал основатель салона красоты «Afanasiev Studio» Александр Афанасьев.



