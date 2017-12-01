УК «ЖЭК» в Волгограде покидает «Доску позора»





В управляющей компании «ЖЭК» Волгограда отреагировали на публикацию ИА «Высота 102» о захламлении территории недалеко от стадиона «Монолит» на улице Тряскина бытовыми отходами. Как рассказали информагентству местные жители, буквально на следующий день после выхода материала сюда приехал трактор, который приступил к расчистке участка от гор мусора.

«Только вот надолго ли?», - все-таки беспокоятся волгоградцы.

Напомним, фотофакты безобразия, которое вынуждены наблюдать волгоградцы, прислали в редакцию читатели информагентства. Так как подобных обращений – немало, редакция информагентства решила открыть новую рубрику «Доска позора».

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.









А вот как выглядела улица Тряскина еще вчера.











