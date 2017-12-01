В Волжском 240 малышей пойдут в новый детский сад





Глава Волжского Игорь Воронин проинспектировал ход работ по строительству детского сада в 28 микрорайоне. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе городской администрации, уже в следующем году дошкольное образовательное учреждение откроет свои двери для первых воспитанников.

Детский сад соответствует всем современным стандартам и требованиям. Учреждение станет одним из крупнейших объектов дошкольного образования в Волжском, его площадь составляет 5733 кв.метров, сад рассчитан на 240 мест.

Строительство 28 микрорайона ведется с сентября 2014 года. За три года здесь сданы 2822 квартиры. Общая площадь жилья составляет 129,67 тыс. кв.м. Комплексную застройку, в том числе благоустройство внутридворовых территорий МКД, выполняет ЗАО «Флагман».

В августе 2017 года по адресу: ул. Карбышева, 122, рабочие приступили к возведению детского сада. Его строительство ведется в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Реализация данного проекта стала возможной при поддержке администрации Волгоградской области. Финансирование осуществляется за счет средств из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и городского.

Игорь Воронин отметил высокие темпы работ по возведению дошкольного учреждения: «Строительство ведется с использованием железобетонных стеновых панелей, изготовленных по современным технологиям, что позволяет существенно сократить сроки строительства. Работы начались в августе текущего года, и сегодня мы видим, какой большой объем уже выполнен».

Как пояснил заместитель генерального директора СК «Флагман» Олег Якунин, рабочие завершили монтаж плит перекрытия третьего этажа, установили окна, выполнили устройство чаши бассейна, после подключения отопления начнется внутренняя отделка.

Добавим, строительство детского сада ведется в соответствии с графиком. Завершение строительства запланировано в 2018 год.