|Происшествия
|01.12.2017 13:50
В Волжском гаишник покинул место ДТП (ВИДЕО)
Волжане, ставшие свидетелями ДТП, случившегося накануне, пребывают в изумлении от действий сотрудника ГИБДД. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы ДТП, около 15-00 около старого универмага стояла дежурная машина ДПС, рядом с которой находился сотрудник ГИБДД. В какой-то момент буквально на глазах гаишника столкнулись два автомобиля – один двигался по проспекту Ленина, а другой выезжал на центральную трассу со второстепенной дороги. Сотрудника ГИБДД и место аварии отделяло буквально несколько метров. Однако, вместо того, чтобы сделать несколько шагов к месту происшествия, сотрудник ГИБДД быстро сел в свою машину и дал газу, покинув место аварии. Тщетно пытался его остановить один из участников ДТП – сотрудника как ветром сдуло. Как предположили некоторые свидетели, авария могла произойти из-за действий сотрудника ГИБДД, который пытался остановить одну из машин, которая затем столкнулась с другой.
Главный тренер ФК "Ротор-Волгоград" поделился планом спасения команды от вылета из ФНЛ
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школы
В Волгоград прилетела французская певица Патрисия Каас (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил...
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает...
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Общество
|01.12.2017 15:16
Жители Краснослободска, который считают столицей турбаз Волгоградской области, возмущены видом центра города. Как рассказали они ИА «Высота 102», весной и осенью и зимой тут непролазная грязь. летом - смерчи из пыли. «Чиновники этого места не видят. Нет пешеходных дорожек. Никто не убирает ничего – ни дворники, ни владельцы автомобилей. Местные жители ходят в галошах и резиновых сапогах», - грустно констатируют жители. А ведь через эту дорогу будут ездить туристы на Волгу и турбазы, напоминают краснослободцы. «Ведь ничего сложного убирать там нет. Да и люди тоже должны понимать, что нельзя сорить», - призывают наши читатели. ...
Прочитана: 312 раз
|Расследования
|01.12.2017 14:29
Хорошо известный в Волгограде, хотя и несколько подзабытый после своей отставки в начале 2016 года с поста заместителя губернатора, Василий Галушкин выходит из тени. На этот раз нигде не работающий после увольнения из администрации региона бывший чиновник собирается внести вклад в дело производства гидроакустической техники для ВМФ России. Как стало известно ИА "Высота 102", Василий Иванович готовится стать новым руководителем АО "ПК «Ахтуба" - волгоградского завода, входящего в крупный концерн "Океанприбор". Кандидатура Галушкина одобрена в головном офисе структуры, расположенной в Санкт-Петербурге. При этом нынешнему руководителю завода Валентину Кантемирову уготовили участь советника нового директора....
Прочитана: 2538 раз
|Экономика
|01.12.2017 14:12
Глава Волжского Игорь Воронин проинспектировал ход работ по строительству детского сада в 28 микрорайоне. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе городской администрации, уже в следующем году дошкольное образовательное учреждение откроет свои двери для первых воспитанников. Детский сад соответствует всем современным стандартам и требованиям. Учреждение станет одним из крупнейших объектов дошкольного образования в Волжском, его площадь составляет 5733 кв.метров, сад рассчитан на 240 мест. Строительство 28 микрорайона ведется с сентября 2014 года. За три года здесь сданы 2822 квартиры. Общая площадь жилья составляет 129,67 тыс. кв.м. Комплексную застройку, в том числе благоустройство внутридворовых территорий МКД, выполняет ЗАО...
Прочитана: 389 раз
|Астрахань
|01.12.2017 13:34
Один человек погиб и еще один попал в больницу в результате аварии, вызванной выбежавшими на дорогу лошадьми. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Астраханской области, ДТП случилось накануне вечером на 1310-м километре трассы Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань». Водитель «Renault Logan», увидев на дороге животных, попытался затормозить. Но иномарку вынесло на встречную полосу, где в нее врезался грузовик «DAF». От удара машина улетела в кювет. В результате столкновения получили ранения 54-летний водитель легкового авто и его 44-летняя пассажирка. Довезти до больницы мужчину не успели - он умер в автомобиле скорой помощи. Сейчас выясняются все обстоятельства...
Прочитана: 564 раз
|Происшествия
|01.12.2017 12:43
Незапертая дверь выдала 26-летнего жителя Краснооктябрьского района, несколько суток обкрадывавшего взломанный гараж. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в полицию обратились охранники одного из гаражных кооперативов. Во время обхода они увидели молодого человека, который вынес из гаража лодочный мотор и не запер за собой дверь. Удивленные такой беспечностью, мужчины окликнули его и поинтересовались кем он приходится хозяину бокса. Дать вразумительного ответа он не смог. Заподозрив неладное, охранники заперли волгоградца в своей сторожке и вызвали полицейских. При разбирательстве выяснилось, что ранее судимый безработный вот уже несколько дней выносит из гаража чужое имущество. Приехавший на место хозяин недосчитался ...
Прочитана: 1280 раз
|Расследования
|01.12.2017 11:32
Свидетелей аварии, произошедшей в Суровикинском районе, ищут волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП произошло 12 сентября этого года около пяти утра. На 117 километре трассы "Волгоград - Каменск-Шахтинский" столкнулись "Лада Гранта" и "Chevrolet Lanos". От полученных травм на месте ДТП погибли двое женщин-пассажиров "Лады" и один пассажир "Chevrolet". Всех, кто обладает информацией и может рассказать об обстоятельствах аварии, полиция просит обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: Волгоград, улица Голубинская, 8, кабинет 21 к старшему следователю по особо важным делам Купцовой Светлане Александровне, тел. 8 (8442)...
Прочитана: 3752 раз
|Газетный киоск
|01.12.2017 11:30 (Обновлено: 01.12.2017 11:57)
Валерий Явецкий, бывший генеральный директор волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» обратился в редакцию газеты «Новые Известия» и заявил, что владелец комбината Дмитрий Герасименко преднамеренно и целенаправленно доводит завод до очередного банкротства и остановки. Поводом для встречи с журналистами стала недавняя пресс-конференция Герасименко, который утверждал, что предприятие работает и динамично развивается, а претензии к нему со стороны силовых органов беспочвенны. Далее ИА «Высота 102» приводит в сокращении материал «Новых Известий», вышедший под заголовком «Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь». По мнению Валерия Явецкого, который много лет отдал предприятию и не может оставаться равнодушным к тому, что происходит...
Прочитана: 9389 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.12.2017 10:52
Более 300 участников поискового движения в регионе сегодня соберутся на форуме в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Волгоградского регионального отделения "Поискового движения России" Андрей Орешкин, поисковики подведут итоги своей работы не только уходящего сезона, но и последних 25 лет – 22 ноября 1992 года они объединились, чтобы совместно решать задачи по поиску погибших защитников Сталинграда. Участники форума так же обсудят планы на следующий год, скоординируют свои действия по предстоящим мероприятиям, приуроченным к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Форум поисковых отрядов Волгоградской области "Место поиска - Сталинград" продлится три дня. В последний день...
Прочитана: 1771 раз
|Общество
|01.12.2017 10:48
Дворец культуры «Царицын» собрал накануне победителей конкурса социальных и культурных проектов, который традиционно провела в Волгоградской области компания ЛУКОЙЛ. Основополагающей целью конкурса является выявление наиболее эффективных проектов в различных направлениях социально-культурной деятельности и оказание всеобъемлющей помощи в их осуществлении. В нынешнем году на конкурс было подано рекордное количество заявок – 470. Из них были отобраны 68 проектов. И наградой для победителей стали не только выделенные гранты, но и торжественная церемония их вручения. Доброй традицией конкурса стало вручение суперприза. В этом году Гран-при вручили большой дружной семье Филипповых. Подарок – автомобиль!...
Прочитана: 1079 раз
|Расследования
|01.12.2017 10:39
Краснооктябрьский районный суд приговорил 25-летнего местного жителя к 12,5 годам лишения свободы в колонии строго режима за жестокое убийство рэпера. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, мужчина совершил убийство под воздействием наркотиков. По данным следствия, в феврале этого года он пришел в гости к своему 31-летнему приятелю, где на протяжении нескольких дней они употребляли психотропные вещества и наркотические средства. Будучи в состоянии опьянения, злоумышленник схватил нож и нанес им не менее 35 ударов по телу хозяина квартиры. Мужчина скончался на месте происшествия. Свою вину в содеянном виновный категорически отрицал, убеждая следователей в том, что смертельные...
Прочитана: 1375 раз
|Общество
|01.12.2017 10:35
Хотите, чтобы чиновники и депутаты работали лучше и слышали, что волнует граждан? Мы поможем вам донести пожелания до тех, от кого зависит принятие решений, а значит – и качество нашей с вами жизни. Присылайте письма на [email protected] с пожеланиями на 2018 год в адрес чиновников и депутатов, если невозможно задать волнующие вас вопросы глаза в глаза. И мы их обязательно опубликуем!
Прочитана: 981 раз
|Происшествия
|01.12.2017 10:06
Пожилая женщина погибла, а ее супруг и внук получили ранения в результате аварии в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, смертельное ДТП произошло ранним утром. 70-летний водитель не справился с управлением своего "Volkswagen Polo" и машина опрокинулась в кювет. От полученных травм его жена погибла на месте, а сам мужчина и его 12-летний внук были доставлены в больницу.
Прочитана: 1580 раз
|Спорт
|01.12.2017 09:09
Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в жеребьевке чемпионата мира-2018. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", журналистов проинформировала пресс-служба Кремля. Мероприятие состоится в Государственном Кремлевском дворце, на него приглашены более 1300 гостей. Среди них - 30 из 32 главных тренеров команд – участниц чемпионата мира. По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей). Перед жеребьевкой президент России Владимир Путин встретится со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии. Среди участников встречи – Никита Симонян, Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро и другие прославленные футболисты. Как ранее...
Прочитана: 2635 раз
|Здравоохранение
|01.12.2017 07:29
В преддверие Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается сегодня, 1 декабря, свыше 1200 студентов пяти ведущих волгоградских вузов стали участниками всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Как сообщает ИА «Высота 102», молодежь прослушала нескучные лекции об опасном заболевании, а также о мифах, которые до сих пор вокруг него существуют. Помимо теоретических занятий студентам предложили пройти анонимные экспресс-тесты на ВИЧ. В результате 250 учащихся из ВолГУ, ВолГАУ, ВГТУ, ВГСПУ и ВГАФК прошли быструю проверку на ВИЧ. К счастью, ни один из тестов не дал положительных результатов. Организаторами акции выступили комитеты здравоохранения, молодежи, а также науки и образования Волгоградской области. На...
Прочитана: 3874 раз
|Здравоохранение
|01.12.2017 05:34
В середине декабря роддом в Михайловке будет закрыт на плановый ремонт и дезинфекцию. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ регионального комитета здравоохранения. Прием беременных, рожениц и родильниц будет прекращен в 9 утра 15 декабря. Согласно документу, все ремонтные и дезинфекционные процедуры должны быть проведены в родильном доме до 9 утра 31 декабря. На это время беременные, нуждающиеся в круглосуточном стационарном наблюдении, будут переведены в Урюпинскую и Фроловскую ЦРБ. Госпитализация женщин с преждевременными родами будет осуществляться по утвержденным в Волгоградской области схемам маршрутизации беременных женщин, рожениц, родительниц и гинекологических больных.
Прочитана: 1827 раз
1 декабря 14:12
1 декабря 13:50
В Волжском гаишник покинул место ДТП (ВИДЕО) 13
1 декабря 12:43
1 декабря 11:30
1 декабря 10:39
1 декабря 10:35
1 декабря 10:06
30 ноября 20:02
30 ноября 17:49
Происшествия
1 декабря 13:50
В Волжском гаишник покинул место ДТП (ВИДЕО) 13
1 декабря 12:43
1 декабря 10:06
30 ноября 13:00
30 ноября 12:56
30 ноября 09:34
29 ноября 11:01
29 ноября 08:48
28 ноября 22:02
28 ноября 12:29
28 ноября 09:06
27 ноября 12:49
25 ноября 21:50
24 ноября 17:25
24 ноября 16:28
24 ноября 13:27
24 ноября 12:39
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 1 Декабря, Пт
Волгоград
Малооблачно, температура -1..-3 С, давление 763..765 мм рт.ст., ветер Восточный, 5 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
1 Декабря, Пт
|1 $
|58.5814 руб.
|1 €
|69.5185 руб.
|1 GBP
|78.8974 руб.
|1 CHF
|59.4072 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители уцелевших подъездов дома с трещинами не дают спасать квартиры соседей3
Просмотров: 25873
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «единороссы» гордумы избавились от позора в виде скандального депутата6
Просмотров: 21530
Просмотров: 16778
Просмотров: 16167
Просмотров: 9705
Просмотров: 7005
Просмотров: 6603
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +74 / 10-
Рекомендации: +64 / 3-
Рекомендации: +64 / 3-
Рекомендации: +61 / 9-
Рекомендации: +58 / 4-
Рекомендации: +55 / 6-
Рекомендации: +46 / 7-
Рекомендации: +45 / 1-
В Волгограде экс-начальник колонии строгого режима отделался условным наказанием за смертельное ДТП32
Рекомендации: +45 / 4-