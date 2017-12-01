В Волжском гаишник покинул место ДТП (ВИДЕО)







Волжане, ставшие свидетелями ДТП, случившегося накануне, пребывают в изумлении от действий сотрудника ГИБДД. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы ДТП, около 15-00 около старого универмага стояла дежурная машина ДПС, рядом с которой находился сотрудник ГИБДД. В какой-то момент буквально на глазах гаишника столкнулись два автомобиля – один двигался по проспекту Ленина, а другой выезжал на центральную трассу со второстепенной дороги. Сотрудника ГИБДД и место аварии отделяло буквально несколько метров. Однако, вместо того, чтобы сделать несколько шагов к месту происшествия, сотрудник ГИБДД быстро сел в свою машину и дал газу, покинув место аварии. Тщетно пытался его остановить один из участников ДТП – сотрудника как ветром сдуло. Как предположили некоторые свидетели, авария могла произойти из-за действий сотрудника ГИБДД, который пытался остановить одну из машин, которая затем столкнулась с другой.







