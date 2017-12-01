







Более 300 участников поискового движения в регионе сегодня соберутся на форуме в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Волгоградского регионального отделения "Поискового движения России" Андрей Орешкин, поисковики подведут итоги своей работы не только уходящего сезона, но и последних 25 лет – 22 ноября 1992 года они объединились, чтобы совместно решать задачи по поиску погибших защитников Сталинграда. Участники форума так же обсудят планы на следующий год, скоординируют свои действия по предстоящим мероприятиям, приуроченным к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Форум поисковых отрядов Волгоградской области "Место поиска - Сталинград" продлится три дня. В последний день форума, в день Неизвестного солдата, на мемориальном кладбище Мамаева кургана поисковики проведут митинг и возложат цветы и венки к могилам павших воинов.



