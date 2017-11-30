Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в жеребьевке чемпионата мира-2018. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", журналистов проинформировала пресс-служба Кремля. Мероприятие состоится в Государственном Кремлевском дворце, на него приглашены более 1300 гостей. Среди них - 30 из 32 главных тренеров команд – участниц чемпионата мира.

По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей). Перед жеребьевкой президент России Владимир Путин встретится со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии. Среди участников встречи – Никита Симонян, Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро и другие прославленные футболисты.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", на жеребьевке ЧМ-2018 Волгоградская область предстанет как край сарматов, казаков и купцов. Стенд Волгограда, как одного из городов - организаторов ЧМ, полностью будет посвящен страницам истории. Город-герой на Волге представлен как центр Волго-Донского края - многотысячелетнего коридора из Азии в Европу, где переплелись воедино времена и народы. Волгоградские организаторы задумали представить несколько эпох - от сарматской и скифской до казачьей и купеческой. Здесь же будут знаковые предметы, олицетворяющие богатую историю Царицына - Сталинграда- Волгограда. Среди приглашенных на жеребьевку от волгоградского региона - губернатор Андрей Бочаров, послы чемпионата мира FIFA 2018 : легендарный бомбардир "Ротора" Олег Веретенников, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, мастер спорта СССР Александр Никитин, олимпийская чемпионка Лариса Ильченко. Как "суперболельщик" Волгоград представит диктор Центрального стадиона, поклонница футбола с пятидесятилетним стажем Ольга Парамонова.



