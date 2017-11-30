В Волгограде застройщику хотят запретить собирать деньги с дольщиков

Инспекция государственного надзора Волгоградской области пытается через суд запретить ООО "Домостроитель" собирать деньги с дольщиков. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Домостроитель" является застройщиком многоэтажного жилого дома по ул. Базисная в Советском районе Волгограда. Строительство объекта осуществляется с привлечением денежных средств дольщиков. Согласно представленной отчетности застройщика за 1 и 2 квартал 2017 года, первоначальный срок передачи объектов долевого строительства по вышеуказанному объекту определен до 29.11.2015. Вместе с тем, застройщик такую обязанность не исполнил. В мае 2016 года инспекцией проведена проверка на объекте строительства, в ходе которой установлено, что работы не ведутся, котлован под фундамент зарос травой. Инспекция отмечает, что в настоящее время строительство также не ведется. Истец просит суд приостановить деятельность ООО "Домостроитель", связанную с привлечением денежных средств участником долевого строительства, сроком на 6 месяцев.



